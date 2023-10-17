9 спорткаров из стран соцблока, которые могли потягаться с западными конкурентами

Самые крутые суперкары социалистических стран.
Когда речь заходит о суперкарах, последнее, о чем вспоминают - это Советский Союз и социалистические страны. Несмотря на это, и дружественные ралли, и кольцевые гонки, и даже кросс – все было за «железным занавесом». И хотя чаще всего в турнирах принимали участие машины для этого не предназначенные, были в социалистическом лагере и настоящие среднемоторные суперкары.
1. Skoda 110 Super Sport
Одна из самых крутых машин соцблока.
Один из самых роскошных прототипов, разработка которых началась еще в 1969 году и завершилась уже спустя год. Машина вобрала в себя огромное количество инноваций тех лет. Несмотря на не очень сильный двигатель, у нее была отличная аэродинамика и малый вес, что позволяло творить ей чудеса на треке.
2. Dacia MD 87
Вдохновлена заморскими образцами.
Автомобиль, сконструированный инженером Николаем Космеску, который был очень сильно впечатлен американскими «Мустангами» во время одной из своих командировок. Нельзя не отметить, что автомобиль даже похож на заморских собратьев, пускай и отдаленно.
3. Melkus RS 1000
Автомобиль имел очень интересный дизайн.
Данный автомобиль был одним из самых быстрых, что когда-либо делали на территории социалистического лагеря. Машина обладала невероятно малым весом и превосходной аэродинамикой, благодаря которой она даже на двигателе мощностью в 100 л.с могла достигать скорости в 210 км/ч. Делали машину в ГДР и стоила она, надо отметить, огромных денег.
4. FSO Polonez Stratopolonez
Спортивная машина с отличными данными.
Автомобиль, который, если верить слухам, был сделан на базе ввезенного в СССР каким-то немыслимым образом Lancia Stratos. По слухам, которые ходят вокруг данного образца, машину в страну привез сын Председателя Совета министров ПНР Петра Ярошевича Анджей, который был большим фанатом гонок.
5. ЗАЗ Таврия ЭРФ-Мобиле
Интересный образец, тут ничего не скажешь.
Сейчас будет смешно. Но вопреки всем стереотипам, именно Эстония в конце XX столетия была кузницей самых интересных и радикальных спортивных автомобилей Советского Союза. Именно там была спроектирована вот эта Таврия, которая при двигателе мощностью 140 лошадиных сил имела массу всего 800 кг. После распада СССР прототип долгое время никому был не нужен, но в конечном итоге попал в коллекцию Эстонского Мотоспортивного музея.
6. НАМИ 0290 «Апельсин-1»
Выглядит машина неплохо и ездит также.
Автомобиль, созданный на базе Таврии специалистами НАМИ. От оригинала в этой машине осталось на самом деле мало чего. Почти все составные части, даже двери и ветровое стекло для спортивной модели были изготовлены буквально с нуля. В итоге вышел неплохой монстр на ВАЗовском моторе мощностью 180 лошадиных сил. Машина была создана в единственном экземпляре и не сохранилась до наших дней.
7. Aleko 141CR
Машина была очень добротной.
Среднемоторный раллийный автомобиль с задним приводом, трубчатой рамой и пластиковыми панелями на ней. Создан автомобиль был в 1988 году. Ездила машина на форсированном двигателе УЗАМ-412 мощностью 175 лошадиных сил. Максимальная скорость перспективного образца составляла 200 км/ч, что было по тем временам весьма неплохим результатом.
8. ВАЗ-29081/29084
Неплохая попытка отечественного автопрома.
Форсированный автомобиль советского производства, который был вдохновлен главным образом успехами эстонских конструкторов. Выпустили модель в 1986 году. Мощность двигателя машины составляла 150 л.с. В перспективе, мощность спортивного «бегуна» конструкторы хотели довести до всех 300 «лошадей», но к сожалению до этого дело так уже и не дошло.
9. Lada EVA
Одна из лучших советских машин.
Для советских подростков из 80-х годов прошлого века этот автомобиль был тем же самым, чем для подростков на Западе Lamborghini Countach. Машина имела мощный 350-сильный двигатель, до 100 км/ч разгонялась за 7 секунд, а также поучаствовала в ряде турниров, где неплохо себя показала, хотя так и не смогла прийти первой.
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