Звезда и смерть: короткая, но яркая жизнь Курта Кобейна

Мать, напротив, была женщиной властной, горячего нрава и частенько в гневе поколачивала супруга и его родственников, но только не сына. Мальчик рос болезненным и застенчивым и обладал явными артистическими задатками: уже в двухлетнем возрасте разрисовывал красками обои и подпевал на репетиции дяде Чаку и тете Мэри, веселившим водителей и их подружек в местных кабаках. Эти же родственники подарили ему первые пластинки — битловскую «Let It Ве» и сборник «The Best of Country».