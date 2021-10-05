Как уместить гору вещей даже в самый маленький шкаф

Бытовуха и уборка, готовка и внешний вид. Эти проблемы на 80 процентов являются камнем преткновения многих замужних пар. Статистически. Что ж, давай поговорим о чём-то из этого списка. Например, как устроить шкаф под одежду.

Понимаем, тема не слишком острая, но тем не менее она тоже заслуживает внимания.





Уборка помещения всегда хоть как-то да и помогает постичь дзен. Если она, конечно, не перерастает в рутину. У нас уже есть роботы-пылесосы, просто пылесосы, вешалки с удобным покрытием. Тем не менее правильно хранить одежду в шкафу — это целое искусство. Давай же вместе разберемся, что к чему.



ШКАФ ПОД ОДЕЖДУ

Пересмотр количества нужной одежды

Одежда в шкафу

Начнем с того, что одна штанга в шкафу — это прошлый век. Раньше шкафы не были предназначены для хранения обильного количества вещей. Одно пальто на осень и весну. Еще одно для зимы. Куртка? Наверное, спортивная для физических нагрузок, мы ведь спортивная нация!Прошло время, и люди поняли, что одежда — это путь к самовыражению. Некоторые личности тратят огромное количество средств только лишь для того, чтобы показать себя, самовыразиться. Думаешь, это что-то новое и неправильное? Нет. Древние египтяне платили бешеные деньги за обычную набедренную повязку под названием калазирис.Кусок тряпки главенствовал в социальной жизни людей тысячи лет назад.Обрати внимание на полки. Этим очень сильно грешат шкафы советского производства. Но! По их риторике одежда (как и обувь) должна быть на своем месте. Нет, серьезно, отдельная полка для отдельной вещи. Как бы незачем рабочего человека отвлекать всякими новомодными штучками. Но душа же стремится к прекрасному…Собери всю свою одежду и раздели ее на 3 группы.Вещи, которые носятся постоянно и хорошо выглядят. К примеру, это может быть рабочий гардероб, одежда для прогулок, путешествий на природе, домашние вещи. Главное — проследи за наличием пятен, которые уже не отмыть, повреждений и так далее. Это будет та часть вещей, которые точно нужны и останутся с тобой.Поврежденные вещи: с дырками, пятнами, может быть, растяжками. Одежда, которая может нравится тебе из чувства ностальгии. Любимые вещи могут выглядеть немного поношенными, это правда.Вещи, которыми ты не пользовался от года и более. Например, одежда, которая была модной лишь один сезон. Или которая была куплена на отдыхе, так называемая импульсивная покупка. Или в которые ты уже не влезешь, но думаешь, что лет через 5, когда наконец-то сядешь на диету.Детские вещи, которые уж велики твоему ребенку. Тут всё просто. Дети быстро растут, и их гардероб меняется в ускоренном темпе. Особенно хорошо это видно по обуви. Часто она даже не успевает изнашиваться.Теперь мы предлагаем поступить следующим образом. Первая группа пускай останется с тобой. Хорошие и нужные вещи мы трогать не будем. Со второй группы оставь себе приблизительно треть вещей: таким образом ты избавишься от лишнего тряпья, но не испортишь себе настроение, ведь кое-что всё-таки останется с тобой.Третья группа самая опасная. Вещи, которые ты не носил, но почему-то считаешь их нужными. Их предлагается оставить лишь 10 процентов. Почему? Всё просто. Ты вспомнил о них лишь благодаря этой статье, так что нужды в них попросту нет. И детская одежда: старая и неподходящая по размеру. Избавься от нее в принципе. Больше от нее толку нет.Что-то мы советуем просто отнести на свалку. Детская одежда может отправиться новым владельцам, стоит лишь написать о ее наличии на тематическом форуме. Мамаши ее с руками отберут. А вот вещи, которыми ты не пользуешься, но качественные на вид, продай. Существуют специальные комиссионные магазины, интернет-магазины по продаже пользованной одежды, дворовые распродажи.Теперь вещи, не подходящие по сезону, убери в дальний угол полок. Они нам понадобятся еще не скоро, так что пускай не мешаются. Верхняя одежда и парадно-выходная (классический костюм, например) должна висеть в шкафу, желательно в чехлах. Обувь любит коробки. Это поможет ей дождаться своей очереди и не деформироваться. Желательно обработать ее жидкостью от микробов.Обычные полки нам пригодятся для повседневной одежды. Так ее удобнее доставать утром и хранить в подходящем месте. Постельное белье и полотенца обычно ждут своего момента на полках шифоньеров.Стиль одежды у семьи может быть разным. Прилично зарабатывающие родители, которым нужно официально одеваться на работу, могут забрать себе шкаф со штангами. Так их костюмы, брюки и блузки с рубашками будут надежно храниться и не терять форму. Дети более любят всякую активность. Поэтому их футболки, шорты и спортивные костюмы будут отлично смотреться на полках.Мы бы хотели посоветовать еще несколько вещей.Использовать чехлы для костюмов.Оставлять пространство между висящими вещами. Так они не будут сильно мяться.Не использовать одну вешалку для нескольких вещей одновременно.Крючки от вешалки должны смотреть на тебя. Это считается правильным расположением.Если в доме есть моль, позаботься о специальных таблетках без запаха, которые ее отпугивают. Речь идет НЕ о нафталине. Поинтересуйся в специализированных магазинах.Теперь внутреннее пространство твоего шкафа станет гораздо аккуратнее. Поверь, ты не будешь горевать об утраченной одежде. Это лишь так кажется сначала. Зато, когда увидишь красоту и порядок на полках, твое самочувствие резко улучшится. Есть в этом некое спокойствие. Смена сезонов года — отличный повод заняться такой уборкой. Попробуй, а мы поможем тебе советом. Удачи!