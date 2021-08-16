10 вещей, которые нельзя делать после тренировки, чтобы не свести на нет все усилия

1. Вы даете себе «остынуть»

После тренировки нельзя сразу отдыхать. / Фото: questwl.com

2. Вы едите сразу после возвращения со спортзала

Сладкое после тренировки не принесет организму никакой пользы. / Фото: art-assorty.ru

3. Вы игнорируете растяжку

Не нужно сидеть в стороне, когда все выполняют растяжку. / Фото: liferealman.com

4. Вы пьете энергетики

Нельзя пить энергетики после спортзала, так как они замедляют метаболизм. / Фото: fb.ru

5. Вы спите

Организму нужно время после тренировки, чтобы подготовить тело ко сну. / Фото: osteomed.su

6. Вы идете домой, не приняв душ

После выполнения всех упражнений обязательно нужно сходить в душ. / Фото: inex.su

7. Вы ограничиваете питье

Не отказывайтесь от воды во время и после тренировки. / Фото: benfranklinplumbingoc.com

8. Вы не отслеживаете свои результаты

Фиксируйте в блокноте свои результаты. / Фото: webwize.com

9. Вы перегружаете организм

Не нужно после тренировки в спортзале заниматься еще и дома. / Фото: kto-chto-gde.ru

10. Вы употребляете огромное количество белка

Куриное мясо содержит много белка, но не стоит пытаться съесть, как можно больше. / Фото: huliganka.net