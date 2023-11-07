Куда изчезли величественные 1500-летние Будды Бамиана: Акт вандализма, который потряс весь мир

Древние статуи

Статуя Будды высотой 54 метра в Бамиане, Афганистан. Разрушена в 2001 году.

Будда Бамиана, около 1975 года.

Некоторые из пещерных монастырей вырыты в скалах долины Бамиан.

Вид на скалы, в которых были высечены монастырь и статуи Будды.

Будда Бамиана.

Вопиющий акт вандализма, уничтоживший шедевр древности

Две женщины проходят мимо огромной пустоты, где раньше стоял один из древних Будд Бамиана.

Больший Будда Бамиана до (левое фото) и после разрушения (справа).

Меньший Будда после разрушения.

Лидер талибов был поражён тем, что иностранных инвесторов совершенно не волнуют живые афганцы, но очень беспокоят неживые статуи.

После разрушения были обнаружены несколько скрытых ранее галерей.

Гигантская пустота, зияющая на месте большей из статуй Будды .