Куда изчезли величественные 1500-летние Будды Бамиана: Акт вандализма, который потряс весь мир

В песчаных скалах, недалеко от афганского города Бамиан, рядом с древним Шёлковым путём, есть две огромные пустоты. Эти пустоты были некогда грандиозными статуями, которые изображали Будду. Этим монументальным скульптурам было более 1500 лет. Чуть больше двух десятков лет тому назад бесценные древние памятники были взорваны талибами. Этот бессмысленный и жестокий акт вандализма потряс весь мир. В последние годы, после этого прецедента, у исламистов подобные акты вошли, если можно так сказать, в моду...
Древние статуи
Статуя Будды высотой 54 метра в Бамиане, Афганистан. Разрушена в 2001 году.
На Индийском субконтиненте, а также в Центральной Азии, в течение долгих веков одной из самых важных религий был буддизм. Это верование появилось в 1 веке нашей эры, в ранний кушанский период. Вдоль древнего Шёлкового пути было возведено довольно много буддийских монастырей, а также святилищ, которые были вырублены в скалах. Эти монументальные сооружения часто включали сложную систему горных галерей, стены которых зачастую украшали роскошные фрески и различные настенные росписи.
Будда Бамиана, около 1975 года.
Некоторые из пещерных монастырей вырыты в скалах долины Бамиан.
Самыми знаменитыми памятниками древности подобного плана были гигантские статуи Будды. Эти монументальные скульптуры, к сожалению, были разрушены в 2001 году. Большая из них была высотой более пятидесяти метров и являлась самой огромной в мире статуей Будды. Вторая тоже была внушительных размеров, но чуть менее — около сорока метров в высоту. Грандиозные фигуры Будды были высечены прямо в песчаных скалах. Различные мелкие детали были смоделированы из глины, которую смешали с соломой, а потом покрывали слоем штукатурки. Покрытие со временем начало разрушаться, но всё равно можно было различить выражение лиц скульптур, положение рук и даже складки на их мантиях.
Обе скульптуры некогда были окрашены. Большая была покрыта карминно-красными цветами, а меньшая была раскрашена несколькими оттенками. Вокруг головы и ступней были вырезаны округлые углубления.
Вид на скалы, в которых были высечены монастырь и статуи Будды.
Большая часть всей информации об этих монументальных сооружениях древности была получена из записей о путешествии китайского монаха Сюань-Цанга. Он приезжал в Бамиан в 7 веке и описывал город как процветающий и развитый центр культуры и торговли. По словам путешественника, тут было более десятка буддийских монастырей и тысячи монахов. Сюань-Цанг рассказывал о том, что обе фигуры Будды были богато украшены золотом и драгоценными камнями. Созданы они были между 300 и 600 годами нашей эры. Это были, наверное, самые знаменитые культурные достопримечательности в этом регионе. В Бамиан стекались тысячи паломников со всего мира.
Будда Бамиана.
Вопиющий акт вандализма, уничтоживший шедевр древности
Мусульмане завоевали эти земли в 11 веке. Присутствие столь грандиозных памятников чуждой им религии весьма беспокоило исламских правителей. Кто только не пытался уничтожить эти статуи! Император Великих Моголов 17-го века Аурангзеб и персидский царь 18-го века Надер Афшар пытались разрушить скульптуры с помощью тяжёлой артиллерии, но не смогли нанести им хоть сколько-нибудь заметный ущерб. Только султану Абдур Рахман-хану, в конце концов, удалось уничтожить лица статуй.
Две женщины проходят мимо огромной пустоты, где раньше стоял один из древних Будд Бамиана.
В 2001 году лидер движения «Талибан» приказал уничтожить все статуи и неисламские святыни в различных районах Исламского Эмирата. Весной того же года талибы заложили в основание и плечи Будд огромное количество взрывчатки и сделали то, что долго не удавалось их предкам - разрушили величественные шедевры древней буддийской культуры.
Больший Будда Бамиана до (левое фото) и после разрушения (справа).
Меньший Будда после разрушения.
Несколько времени спустя, у верховного лидера талибов муллы Омара взяли интервью по этому поводу. Мулла рассказал представителям прессы о том, что на самом деле сначала не собирался уничтожать Будд Бамиана. Просто к нему несколько раз обращались различные представители иностранных государств с просьбами разрешить им отреставрировать статуи. Омар сказал, что его это просто поразило: эти чёрствые люди так заботятся о каких-то камнях и при этом им абсолютно плевать на тысячи живых афганцев, которые тем временем умирают от голода. После этого он и приказал уничтожить скульптуры.
Лидер талибов был поражён тем, что иностранных инвесторов совершенно не волнуют живые афганцы, но очень беспокоят неживые статуи.
Единственным утешением во всём этом может быть то, что после столь ужасного акта вандализма, обнаружились несколько скрытых ранее галерей. Там были найдены настенные росписи и фрагменты неизвестной доселе статуи лежачего Будды. Учёные говорят, что её первоначальный размер составлял около двадцати метров.
После разрушения были обнаружены несколько скрытых ранее галерей.
Гигантская пустота, зияющая на месте большей из статуй Будды.
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