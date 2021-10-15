6 продуктов, срок годности которых не помешает проверять как можно чаще

1. Мука

Чтобы уберечь муку от порчи, ее нужно правильно хранить. /Фото: images.unian.net

2. Травы и специи

Приправы не могут храниться вечно, даже если на вид они остаются такими же, как были раньше. /Фото: i.pinimg.com

3. Крекеры и печенье

С крекерами стоит проявить крайнюю осторожность. /Фото: vesty.co.il

4. Масла и кулинарные добавки

Масло не стоит хранить на подоконнике или другом светлом месте. /Фото: gogetnews.info

5. Орехи

Любые орехи перед употреблением нужно проверять на свежесть. /Фото: pro-consulting.ua

6. Дрожжи

Дрожжи лучше всего хранить в холодильнике, и то недолго. /Фото: uk.readingontheweb.com