Рабочие хитрости электриков, которые упростят процесс монтажа электропроводки

В сегодняшней статье мы поделимся с вами секретами и рабочими хитростями, которые облегчат вам работы по монтажу электропроводки в доме. Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Правильная «распаковка» кабеля

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки, необходимо размотать бухту кабеля. На первый взгляд, здесь нет ничего сложного.

Однако если вы просто будете тянуть кабель, то провод запутается. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться маленькой рабочей хитростью.

Нам потребуется обычная изолента. Наматываем ее на бухту кабеля таким образом, чтобы получился треугольник.

После этого разрезаем стяжки, которые фиксируют бухту, и вытягиваем конец провода через отверстие в треугольнике.

Изолента надежно фиксирует бухту, и она будет держать форму до последнего ряда. А сам провод не будет при этом запутываться. Очень просто и удобно.

Как отрезать кабель по размеру?

Для этого его сначала нужно разметить. Делать это с помощью рулетки, отмеряя каждый кусок — не очень удобно.

Поэтому поступаем следующим образом: на бетонном полу или на куске доски маркером отмечаем две риски, расстояние между которыми равно 1 м.

По центру ставим еще одну риску. И таким образом, можно легко отмерять кабель кратно полуметру.

Как легко протянуть кабель в гофру

Для многих протягивание кабеля через гофру — очень сложный процесс. Однако есть одна хитрость, как облегчить себе работу, сэкономив время и нервы.

Главная проблема заключается в том, что чаще всего стараются протянуть кабель в гофру. А надо сделать наоборот — натянуть гофру на кабель.

Для этого сначала нужно соединить конец кабеля с проволокой, выпущенной из гофры. Затем вторую часть проволоки приматываем к неподвижной поверхности. Растягиваем в длину кабель и гофру, после чего берем гофру и быстро натягиваем ее на кабель. Очень просто!

Как сделать стриппер для зачистки кабеля

Чтобы зачистить конец кабеля, можно воспользоваться обычным канцелярским ножом. Однако в данном случае велика вероятность того, что вы прорежете не только изоляцию кабеля, но и изоляцию проводов, а это уже небезопасно.

Лучше всего использовать для этого специальное приспособление — стриппер. Правда, цена на инструмент не самая привлекательная.

Но ничего страшного. Можно на скорую руку сделать стриппер из деревянной прищепки и лезвия от точилки для карандашей.

Прикручиваем лезвие к боковой части прицепки, сделав выпуск примерно на 1 мм, и самодельный бюджетный стриппер готов.

Видео по теме

В авторском видеоролике ниже вы можете посмотреть эти и другие рабочие хитрости, которые пригодятся при монтаже электропроводки. Спасибо за внимание.