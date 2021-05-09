Как на Руси было принято здороваться, и Кому целовали ноги при встрече

Сегодня люди чаще всего не придают особого значения приветствиям. Разве что различают официальное «здравствуйте» и дружеское «привет». Мужчины могут обменяться рукопожатием, а женщины просто кивнуть головой. Конечно, приятно, когда тебя встречают радостно, давая понять, что соскучились, рады видеть, тем более, когда тебя еще и обнимают. А в древности на Руси к приветствиям и объятиям относились серьезно. Читайте, какие бывали поклоны, что такое шапочное знакомство и кому целовали ноги при встрече.
Древнейшее приветствие «Гой еси» - что оно означает
«Гой еси», добрый молодец!» - так могли обратиться к богатырю в старой Руси. /Фото: arina-nikitina.ru
Если вспомнить русские народные сказки и былины, то в них частенько встречается такое приветствие, как «Гой еси!». Что же означает это загадочное словосочетание? Первая его часть, а именно «гой» означает не что иное как жизнь, живительные силы. Владимир Даль в своем словаре указывал писал, что это также: «здравствовать, жить, говеть».
Некоторые специалисты утверждают, что есть и иной смысл, а именно: «Ты принадлежишь к нашему роду (общине, племени), ты наших кровей, ты наш!». Если же соединить «гой» (жить) и «еси» (быть), то получится «Ты существуешь, живи и дальше!». Интересно, что современное слово «изгой» представляет собой антоним «гоя», то есть это человек, который лишился жизни, был исторгнут из неё.
Еще одно приятное старинное приветствие — «Мир вашему дому!». Тут объяснять, пожалуй, не нужно, и так все понятно. Очень уважительное, доброжелательное обращение. Есть мнение, что в старой Руси так обращались не только к людям в доме, но и к домовому.
Виды поклонов и кому они предназначались: большой и малый обычай
На Руси существовала целая система поклонов. /Фото: syl.ru
Поклоны в настоящее время используются достаточно редко. А в старину люди кланялись друг другу, когда встречались или прощались. Существовала целая иерархия поклонов. Например, если в общине встречали уважаемого человека, его удостаивали низкого поклона, до земли, которую иногда даже целовали. Такой вариант назывался «большим обычаем». А был еще и малый — это поклон в пояс для родственников и друзей.
Если же нужно было поприветствовать незнакомца, то обычаи не применяли. Достаточно было просто приложить руку к сердцу и после этого опустить ее вниз. Руку клали на область сердца во время любого поклона, это означало, что у человека чистые намерения, и он сердечно относится к тому, кого приветствует. В физическом смысле поклон символизировал смирение, ведь когда голова наклонена, то не видно того, кому кланяешься, а шея открыта — это беззащитность, доверие.
Сведения, заложенные в рукопожатие и что такое шапочное знакомство
Рукопожатие несет в себе много информации. /Фото: добро24.рф
Рукопожатие, то есть касание ладонями — древнейший жест, в котором заложена информация. Например, по длительности рукопожатия можно было судить о теплоте отношений. Если люди давно не видели друга друга, или друзья были очень рады неожиданной встрече, то они могли пожать обе руки. По правилам право первым протянуть руку предоставлялось старшему. Этим он давал понять младшему, что тот приглашен в дружеский круг.
Чтобы подчеркнуть доверительные отношения, кисть должна быть обнажённой. Это правило действует и сегодня — рукопожатие в перчатках считается неприличным. Бывали случаи, когда люди соприкасались предплечьями, ближе к кисти, например, так делали воины. Это означало, что они безоружны, в руках нет оружия. Очень важный момент: на запястье бьется пульс и при соприкосновении этих точек дух людей соединяется.
После ввода строгого этикета рукопожатия остались только для друзей, а для знакомых использовался простой способ — приподнимание шапки. Именно это привело к возникновению крылатого выражения «шапочное знакомство», что означает поверхностные отношения.
Объятия: сердце к сердцу и братание
Объятия между родственниками и близкими друзьями были очень распространены. /Фото: dyn.ig.rambler.ru
Объятия на Руси были также распространены. Особое значение имели мужские обнимания «сердце к сердцу». Казалось бы, это символ полного доверия, единения сердец. А в реальности это делалось для того, чтобы понять, есть ли у собеседника оружие. Если происходила битва, и внезапно объявлялось перемирие, применялся ритуал братания, по сути являющийся объятиями.
Обнимались друзья и родственники при встрече. Приходя на исповедь, обиженные и обидчики тоже заключали друг друга в объятия, это помогало настроиться, подготовиться к процедуре, очистить свое сердце, отпустить зло и простить других, а также искренне попросить прощения самому.
В настоящее время объятия между взрослыми людьми воспринимаются как выражение любви и нежности. Когда речь идет о мужчине и женщине, в них вкладывается некоторый эротический подтекст. Но и дружба не обходится без этого действия.
Поцелуи: троекратный как оберег, а также кому целовали руки и даже ноги
Троекратный поцелуй символизировал Троицу. /Фото: go29.ru
Троекратный поцелуй использовался на Руси издревле и сохранился и поныне. Число три для христиан имело сакральный характер, оно напоминало о Троице, было своеобразным оберегом и дарило надежду. Троекратно целовали дорогих гостей, их сравнивали с ангелами, которые пришли в дом. Если человеку целовали руку, значит, перед ним преклонялись, его почитали. А приближенные государя целовали не только его руки, но и ноги.
Поцеловать руку священника было обычным делом. Также поцелуя удостаивался тот, кто только что получил тайное святое причастие. Таким образом человека приветствовали, поздравляли с очищением, обновлением.
Если человек имел более низкий статус, то ему было дозволено поцеловать более знатного собеседника в плечо, на что тот в ответ мог поцеловать в голову. А вот послы нехристианских государств не могли лобызать государеву руку.
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