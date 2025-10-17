«Пятёрка» изобретений ХХ века, которые оказались бесперспективными

Прошлое столетие было богато на события, а также отметилось стремительным научно-техническим прогрессом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ХХ век подарил человечеству огромное количество изобретений. И если одними мы пользуемся и сегодня, то другие оказались неактуальными и ненужными практически сразу после своего появления.
1. Газонокосилка с удобствами
Малоизвестный вариант газонокосилки. /Фото: mixnews.lv
Среди населения США газонокосилки всегда были довольно популярными - все-таки, часть американской мечты составляет красивый домик с аккуратным подстриженным газоном вокруг. Вот только занятие это долгое и трудоемкое, поэтому нет ничего удивительного в том, что появились энтузиасты, которые решили сделать стрижку газона максимально приятным занятием. Именно так 14 октября 1957 года была создана газонокосилка Power Mower of the Future, которую максимально модернизировали.
Например, ее оснастили сиденьем, купольным укрытием от дождя, специальным оборудованием для выработки энергии, радиотелефоном, кондиционером и даже мини-баром для освежающих напитков. Все это богатство было прикрыто куполом из пластика. Правда, стоила она немалых денег, да и места занимала много, а потому спрос не снискала, и сегодня об этой необычной модификации газонокосилки уже никто и не помнит.
2. Светящиеся шины Goodyear
Не самое обычное применение таланта химиков. /Фото: pinterest.de
Американская компания Goodyear Tire & Rubber всегда занимала довольно большую нишу среди производителей автомобильных шин.компании занялись разработкой цветных шин, которые к тому же могли светиться - внутри были установлены лампочки. Не забыли химики и о повышении прочности этих покрышек, поэтому материал не боялся проколов или порезов. Вот только, несмотря на то, что потенциальные потребители проявили немалый интерес к новому изобретению, производитель так и не выставил его в продажу, ограничившись демонстрацией на выставках.
3. Автомат для сбора чаевых
В реальности мало кто хотел носить такой гаджет. /Фото: kienthuc.net.vn
В 1955 году изобретатель Рассел Оакс получил патент на любопытный гаджет, который был призван облегчить сбор чаевых официантами и другим обслуживающим персоналом. Изобретение, по сути, являлось искусственной рукой, которая была трубкой соединена с копилкой. Крепилась вся эта конструкция к поясу человека - таким образом, клиент мог вложить в искусственную ладонь деньги в качестве чаевых. Правда, популярности этот гаджет не снискал: судя по всему, те же официанты посчитали, что ходить с этим агрегатом они не хотят.
4. Ракетные велосипеды «Raketenrad»
Оказывается, такие странные изобретения бывают не только в фантастических фильмах. /Фото: coololdpicofthedayclub.com
В 1931 году немецкому инженеру Херр Рихтер пришла в голову идея модернизировать свой велосипед, с помощью нескольких маленьких ракет, фитиль для которых поджигался посредством аккумулятора. Свое детище он назвал «Raketenrad». Практически сразу он провел испытания своего реактивного велосипеда, сумев на трассе разогнаться до 90 километров в час.
Правда, ракеты довольно быстро взорвались, и изобретатель вылетел из сидения. Рихтер после этого не остановился и продолжил модернизацию своего нетривиального транспорта: по данным редакции Novate.ru, однажды он даже устроил гонки на них. Вот только популярности это изобретение не получило, и довольно быстро сошло на периферию истории.
5. Семейное бомбоубежище
Нет ничего удивительного в том, что такое изобретение появилось в годы Холодной войны. /Фото: thesunmagazine.org
В середине XX века ученые по всей планете занимались испытаниями ядерных бомб. Однако это же означало рост напряженности в мировом сообществе в вопросе продолжения Холодной войны. Поэтому многие ученые и изобретатели-энтузиасты старались придумать что-то, что могло бы защитить от потенциального ядерного удара. Первыми в этом списке стали бомбоубежища.
Один из таких концептов был создан в 1958 году как укрытие для гражданских, которое они могли бы приобрести для своей семьи. Такой частный бункер мог вместить от восьми до двенадцати человек, а его стены были способны выдержать удар 20-мегатонной бомбы в тротиловом эквиваленте. Однако, к счастью, Холодная война закончилась, не перейдя в «горячий» статус, и актуальность такого бомбоубежища свелась фактически к нулю.
