Как украсить чехол для телефона — самые модные и актуальные решения

На сегодняшний день в эпоху высоких технологий и информации достаточно тяжело будет найти человека, который бы не пользовался мобильным телефоном. Особенно эта фраза актуальна для молодого поколения.

Сейчас каждый специализированный салон связи (или магазин бытовой техники) готов предоставить клиентам широкий ассортимент по продаже чехлов для мобильных телефонов. Естественно, первостепенной задачей чехла является предохранение устройства от возможных повреждений (падения, удары и т. д.).

Но в данный момент все больше людей приобретают чехлы с целью сделать свой гаджет уникальным и неповторимым. Можно, конечно, выбрать магазинный чехол поярче, но он не сможет придать телефону той самой «изюминки».

Лучшее решение в таком случае — украсить чехол для телефона своими собственными руками.

Как это сделать?

Самостоятельно украсить чехол своего телефона — не такая уж и сложная задача, как может показаться на первый взгляд.

Все, что вам нужно — хороший клей и всякие разные украшения: стразы, разноцветная ткань, бисер, скотч разных цветов, кожа и тому подобные штучки. Одним словом, вам необходимо все, чем можно обклеить (обшить, обтянуть, разукрасить) чехол для телефона.

И все же, давайте разберемся, как украсить чехол для телефона легче и быстрее.

Подборка фото покажет наглядно:

К примеру, обычный пластиковый или силиконовый чехол для iPhone можно красиво разрисовать перманентными маркерами. Можно поэкспериментировать с цветами, рисунком и создать собственный дизайн, которого нет ни у кого.

Если лень что-то придумывать и рисовать, достаточно будет просто подобрать себе наклейку по вкусу и наклеить на чехол.

Это могут быть различные персонажи из мультиков и кино, картины известных художников, иероглифы, древние письмена, руны и многое другое.

Если рассматривать варианты посложнее, то чехол можно вполне украсить, приклеив на него различные мелкие камушки, заклепки, шипы, пуговицы, бисер, цепочки, блестящие ленты.

Такой способ декорирования дает вам прекрасную возможность пустить в ход любимые безделушки, которым до сих пор не находилось применения.

Если под рукой нет подходящих материалов, то заклепки можно спокойно купить в любом швейном магазине.

Кроме того, существуют специальные магазины для творчества, где можно будет найти все необходимое и даже больше. В крайнем случае, все можно заказать в интернете.

Различные камушки, заклепки, шипы и прочее можно наклеить на заднюю стенку чехла. Из них можно выложить красивый орнамент или просто заполнить всю стенку чехла.

Лучше всего будет, если совместить несколько вариантов в один: наметить рисунок карандашом, раскрасить маркерами, и наклеить по краям красивых безделушек. Главное, чтобы все это гармонично смотрелось и радовало глаз.

Если нет желания тратить на украшения свое время, вам подойдет разноцветный скотч. Можно обклеить чехол полосками разных цветов и ширины. Таким способом можно оригинально украсить чехол всего за пару минут!

В том случае, если вы увлекаетесь рисованием всерьез или имеете к этому талант — используйте лак для ногтей или акварельные краски. Таким способом можно создать очень яркий дизайн, который всегда будет бросаться в глаза.

Можно также использовать технику градиент. В этом случае наносится несколько цветов, переходы между которыми нужно сделать максимально плавными и незаметными. Все зависит лишь от вашей фантазии и желания!

Как полностью сделать себе новый чехол

Если уже надоело смотреть на одинаковые чехлы, можно в домашних условиях изготовить себе очень даже неплохой чехол, который можно даже и не украшать — он сам по себе будет являться украшением. Итак, давайте разберем несколько простых способов, как сделать чехол самому.

Связать. Чехлы, связанные своими руками, смотрятся очень симпатично и придают некое ощущение уюта. Для украшения такого числа (если нужно больше украшений) могут подойти блестки, бисер, пуговки, молнии или застежки.

Сшить из ткани. Это предельно простой способ изготовить чехол. Для этого нужно взять подходящую ткань, сшить из неё мешочек, сверху сделать «кулиску», куда можно будет продеть шнурок.

Так чехол можно будет затягивать и не бояться, что телефон выпадет из него. Если есть желание, на ткань можно нанести красивую аппликацию.

Изготовить из кожи. Такой способ весьма трудоемкий, но результат будет стоить вложенных усилий! Кожаный чехол всегда будет эффектно смотреться.

При этом кожаный чехол достаточно практичен, так как толстая кожа будет хорошо защищать телефон от неожиданных падений, воды и грязи.

В итоге получается, что оригинальное украшение для телефона вовсе не требует больших вложений. Выше была описана лишь малая часть способов, как это сделать своими руками.

Насколько ваш гаджет будет выделяться среди остальных — решать только вам. Ведь для этого нужны лишь время, чуть-чуть материалов и фантазия!

Фото советы как украсить чехол для телефона

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