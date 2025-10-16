Зачем некоторые дачники во время посадки добавляют в лунки рыбу

Уже не первый год по просторам сети ходит достаточно странный для большинства соотечественников совет: использовать в качестве удобрения для грядок рыбу. Тем не менее, многие садоводы-огородники уже опробовали данный метод на собственном участке и смогли сформулировать ответы на наиболее часто возникающие вопросы у тех, кто еще не отважился на подобный эксперимент.
Действительно ли рыба годится на роль удобрения?
Рыба однозначно подходит. ¦Фото: otomatah.ru.
Опыт многочисленных хозяев всецело подтверждает утверждение о том, что рыба, зарытая в землю вместо, например, навоза – сама становится отличным удобрением. Больше всего рыбешку «любят» томаты. Однако, многие хозяева говорят, что подобная добавка улучшает урожайность почти всех культур с которыми доводилось попробовать. Некоторые даже зарывали рыбу под старые яблони и те начинали лучше цвести. Лучше всего закладывать рыбную добавку в отрытые лунки по 200-500 грамм.
Появляется ли запах?
Скорее всего вонять не будет. ¦Фото: ya.ru.
Появление запаха зависит от ряда условий и в первую очередь от глубины лунки и места удобрения культур таким образом. Некоторые хозяева жалуются на то, что при использовании рыбной подкормки в парнике или теплице, там появляется неприятный и крепкий рыбный запах. Держится он от 1 до 3 суток, после чего исчезает. В случае с подкормкой растений на открытом воздухе, стойкого запаха вообще не появляется.
Бегут ли коты и собаки на грядки, прикормленные рыбой?
В большинстве случаев, за рядом исключений (судя по отзывам), никакие животные рыбу на огороде не чуют и отрыть ее не пытаются. А потому пользоваться данным способом можно смело. С другой стороны, береженого всегда Бог бережет, а потому лучше первые сутки-двое стараться все-таки не допускать своих питомцев к огороду во избежание неприятных инцидентов. Других потенциальных негативных последствий, помимо рыщущей собаки, рыбная прикормка не вызывает.
Любая ли рыба годиться на роль удобрения?
Отличное удобрение. ¦Фото: bezformata.com.
Чаще всего дачников мучает вопрос о том, нужна ли свежая рыба. На самом деле подойдет абсолютно любая, даже малек. Лучше всего использовать в качестве удобрения или только что выловленную рыбешку, или заготовленные заблаговременно остатки и потроха подводных обитателей. Будущее удобрение можно смело собирать на протяжении всего года и замораживать в камере в ожидании дачного сезона. Более того, растения исключительно положительно реагируют на полив водой, в которой до этого была рыба или мясо.
