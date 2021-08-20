Как появилась самая растиражированная в мире фотография, и почему этим снимком занимался детектив

Чарльз Клайд Эббетс – легендарный американский фотограф. В своей жизни он попробовал практически все, что хоть немного пахло риском, и в любом занятии достигал успеха. Именно он является автором снимка «Обед на вершине небоскреба», который был сделан на 69-м этаже строящегося Рокфеллеровского центра в 1932 году. Эта фотография до сих пор считается самым печатаемым снимком всех времен, правда, чтобы доказать его авторство, в XX веке потребовались услуги детективного агентства.
Бурное детство
Чарльз Клайд Эббетс родился в 1905 году в небольшом американском городке Гадсден, (штат Алабама). Появись он на свет на несколько десятилетий раньше, Марк Твен вполне мог бы с него списать характер Тома Сойера. Мальчишка рос неуемно любопытным, веселым и не в меру активным. Его мать, работающая в местной аптеке, только вздыхала и называла сына авантюристом и большим хитрецом. В 8 лет Чарльз полностью оправдал эти эпитеты, сумев опустошить материнский счет. Правда, купил он себе не игрушки и сладости, а весьма ценную вещь – фотокамеру, так как именно в этом возрасте он решил, не откладывая дело в долгий ящик, стать знаменитым фотографом. Будущей звезде пришлось тут же узнать о том, что путь к мечте бывает усеян терниями – после отцовской порки он неделю не смог сидеть, и даже в школе стоял возле парты. Однако именно с этой своей первой камерой затем не расставался всю жизнь.
Опасная юность
В 15 лет он начал приближаться к своей цели и устроился работать фоторепортером в местную газету. Однако фотография была не единственным его занятием. Похоже, в детстве юному Чарльзу о многом мечталось, и теперь, вырвавшись из-под родительской опеки, молодой человек не отказывал себе в удовольствии осуществить свои мечты, причем сразу и все. В последующие годы он успел побывать автогонщиком, пилотом, охотником и рыболовом, борцом, и даже выиграл местный чемпионат, рестлером, кинооператором и актером. Кстати, несколько его ролей в фильмах были весьма успешны. Однако про главное занятие своей жизни – фотографию, он тоже не забывал, сотрудничая с несколькими изданиями сразу. В результате молодой фотограф заслужил у редакторов репутацию отчаянного смельчака, который способен сделать такие снимки, о которых другие даже не смеют подумать.
Смелый фотограф делал уникальные для своего времени снимки
В 1927 году он становится участником очень рискованного ралли по болотам и бездорожью Флориды. При этом делает множество фотографий птиц и животных. Несколько раз его при этом пытались сожрать аллигаторы, и спасала безумного фотографа только фотовспышка, которая отпугивала хищников.
Чарльз Эббетс прославился тем, что ради хорошего снимка мог залезть куда угодно
Во время этой поездки Эббетс подружился с индейцами племени семинолов. Те как раз в эти годы конфликтовали с властями, и дружба с известным фотографом оказалась полезна обеим сторонам. Серия уникальных снимков быта индейцев, их традиционных церемоний и невероятной природы этих мест принесли Эббетсу еще большую известность, а коренные племена в результате смогли все-таки привлечь внимание к своим проблемам. Правительством была разработана программа помощи индейцам, а территории их поселения были объявлены национальным заповедником. Богатая коллекция снимков этого периода представляет сегодня огромную ценность для этнографов.
Индейцы племени семинолов, фото Чарльза Эббетса
Уникальные снимки индейского быта, сделанные Чарльзом Эббетсом, помогли коренным племенам Америки добиться улучшения своего положения
Главное фото всей жизни
Сегодня неизвестно, была ли у знаменитого фотографа какая-то любимая или особая для него фотография. Однако для всех любителей фотоискусства главным его шедевром остается «Обед на вершине небоскреба». На самом деле, это целая серия уникальных фотографий, сделанная в 1932 году. Фотографа, заслужившего репутацию отчаянного смельчака, пригласили руководить проектом по фотофиксации строительства Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Возведение стен здания как раз подходило к концу, и строители работали на огромной высоте.
«Обед на вершине небоскреба» - самая известная фотография Чарльза Эббетса
Приглашенный фотограф удивил бывалых высотников абсолютным бесстрашием. Вместе с ними он ловко бегал по узким мосткам над бездной и делал снимки, цепляясь за арматуру. Многие из них являются постановочными, но от этого они не становятся менее ценными. Так Чарльз Эббетс, как настоящий художник, смог создать уникальную память о постройке исторического здания и о бесстрашных людях, которые его создали.
Фотография из «высотной» серии Чарльза Эббетса
Бесстрашные монтажники стали одним из символов своего времени
Вид на ночной Нью-Йорк
Фотография из «высотной» серии Чарльза Эббетса
Фотография из «высотной» серии Чарльза Эббетса
Для того чтобы получить удачный снимок, Чарльз Эббетс сам совершал чудеса ловкости на высоте
Как ни странно, но уже в XX веке детям легендарного фотографа пришлось доказывать авторство этих фотографий. Специальное исследование, проведенное в 2003 году, однозначно показало, что все эти фотографии были сделаны именно Чарльзом Эббетсом, однако в некоторых источниках до сих пор можно найти информацию о том, что автор снимков неизвестен.
С фотоаппаратом в руках до самого конца
Создается впечатление, что смельчака-фотографа хранила сама судьба. При всех безумствах, на которые он шел, единственной серьезной травмой за всю жизнь было повреждение позвоночника. Из-за этого Эббетса не взяли на фронт во время войны, однако он принес гораздо больше пользы, обучая молодых курсантов аэрофотосъемке.
Чарльз Эббетс – один из самых знаменитых фотографов XX века
После войны Чарльз основал в Майами рекламное агентство, и, как всегда, добился успеха. Умер легендарный фотограф в 1978 году. Он не расставался с фотоаппаратом до конца своих дней, даже уже страдая от рака.
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