Эмоциональные снимки уличного фотографа Ричарда Калвар, которому в чувстве юмора точно не откажешь

Фотографии легендарного уличного фотографа Ричарда Калвар.
«Фотография полностью абстрагирована от жизни, но выглядит как жизнь. Это всегда меня в ней волновало», – признавался американский фотограф Ричард Калвар. Сильная сторона его снимков – эстетика и чувство юмора. А ещё их точно не назовёшь банальными… А ещё Калвар утверждал, что фотожурналистика сродни поэзии, поскольку воздействует на человека на эмоциональном уровне. Отличие лишь в том, что поэзию человек воспринимает на слух, а фото – визуально.
1. В ожидании хозяина
Франция, Париж, Западная улица, 1974 год.
2. Парк в Мидтауне
Общественный парк. США, Нью-Йорк, Брайант-парк, 1969 год.
3. Поклонение каменным глыбам
Керзерхо. Франция, Эрдеван, Бретань, 1988 год.
4. Старинный район Трастевере
Уход за растениями. Италия, Рим, 1980 год.
5. Необычная фотосессия
Профессиональная фотосессия. Германия, Кёльн, 1979 год.
6. В центре города
Уличная сцена в Бельгии в 1979 году.
7. Будущий покупатель
Женщина разглядывает товары на витрине магазина. США, Нью-Йорк, 1969 год.
8. Любимое место для посиделок
Перед Лувром. Франция, Париж, 1994 год.
9. Лучшее место, чтобы позагорать вдали от посторонних глаз
Принятие солнечных ванн на крыше дома. США, 1976 год.
10. Исчезающая нога
Люксембургские сады. Париж, 2000 год.
11. Символ свободы
Женщина с голубями. США, Нью-Йорк, 1976 год.
12. Парк на территории Булонского леса
Парк Багатель. Франция, Париж, 1979 год.
13. Посетители музея
У входа в музей современного искусства. Нью-Йорк, 1970 год.
14. Туристы
Фонтан на Площади Ротонда в Риме, 1980 год.
15. Париж, 1985 год
Выставка кошек.
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