Эмоциональные снимки уличного фотографа Ричарда Калвар, которому в чувстве юмора точно не откажешь

Фотографии легендарного уличного фотографа Ричарда Калвар.

1. В ожидании хозяина

Франция, Париж, Западная улица, 1974 год.

2. Парк в Мидтауне

3. Поклонение каменным глыбам

Керзерхо. Франция, Эрдеван, Бретань, 1988 год.

4. Старинный район Трастевере

Уход за растениями. Италия, Рим, 1980 год.

5. Необычная фотосессия

Профессиональная фотосессия. Германия, Кёльн, 1979 год.

6. В центре города

Уличная сцена в Бельгии в 1979 году.

7. Будущий покупатель

Женщина разглядывает товары на витрине магазина. США, Нью- Йорк , 1969 год.

8. Любимое место для посиделок

Перед Лувром. Франция, Париж, 1994 год.

9. Лучшее место, чтобы позагорать вдали от посторонних глаз

США, 1976 год. Принятие солнечных ванн на крыше дома.США, 1976 год.

10. Исчезающая нога

Люксембургские сады. Париж, 2000 год.

11. Символ свободы

12. Парк на территории Булонского леса

Парк Багатель. Франция, Париж, 1979 год.

13. Посетители музея

У входа в музей современного искусства. Нью-Йорк, 1970 год.

14. Туристы

Фонтан на Площади Ротонда в Риме, 1980 год.

15. Париж, 1985 год

Выставка кошек.