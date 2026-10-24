Как очистить старый казанок от ржавчины

Существует большое количество советов, как убрать ржавчину с посуды, но большинство из них либо неэффективные, либо слишком трудоемкие. Если вы находитесь в поиске самого просто и быстрого способа очистить посуду от ржавчины, то обязательно попробуйте этот метод, который даст отличные результаты.







Прежде чем приступать к удалению ржавчины, тщательно помойте казанок обычным средством для мытья посуды.

Поместите посуду в емкость большего размера и залейте уксусом. 1 литр 9% раствора уксуса налейте внутрь посуды, еще один литр налейте в емкость, в которой стоит ржавая посуда.Налейте в ведро воду так, чтобы она полностью накрыла ржавую посуду.Чтобы запах уксуса не распространялся по дому, затяните ведро пищевой пленкой. Оставьте посуду в растворе уксуса на 10-12 часов.После такой обработки ржавчина легко отмоется обычной губкой для мытья посуды.