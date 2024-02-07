7 подручных вариантов, которыми можно заменить средство для мытья посуды

Практический каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с непредвиденными ситуациями – внезапно севшей батареей, нехваткой средств на карте или закончившимся средством для мытья посуды.







И если в двух первых случаях случившееся действительно может оказаться безвыходным положением, то дела с посудой обстоят гораздо проще, ведь вымыть её можно даже подручными средствами, которые сто процентов есть на кухне у любой хозяйки.



1. Сода

2. Мыло хозяйственное

3. Горчица

4. Уксус

5. Кислота лимонная

6. Кофейный жмых

7. Соль

Сода — отличное средство для мытья посуды.Пищевая сода обычно используется в качестве натурального чистящего средства и частенько используется для мытья посуды. Пищевая сода — это мягкий абразив, который с лёгкостью удаляет жир, пятна и другие загрязнения с посуды. Она также обладает антибактериальными свойствами, что делает её отличным выбором для очистки посуды от частиц пищи, вызывающих бактерии. Чтобы вымыть посуду пищевой содой, добавьте небольшое количество средства в раковину, наполненную тёплой водой, а также в небольшую ёмкость, чтобы приготовить «кашицу». Затем с помощью щётки или губки нанесите смесь на посуду со всех сторон. После ополосните в тёплом содовом растворе и вымойте под тёплой проточной водой.Хозяйственное мыло также выручит вас в непредвиденной ситуации.Хозяйственное мыло также является одним из наиболее распространённых средств для мытья посуды, поскольку в нём содержатся такие химические вещества (в том числе и щёлочь), которые помогают расщеплять жир и частицы пищи, тем самым позволяя с лёгкостью удалять их с поверхности посуды. Ко всему прочему оно способно продезинфицировать чашки, тарелки, кастрюли и прочую кухонную утварь, снижая уровень бактерий. Для мытья лучше всего использовать губку, таким образом вы сможете добиться более густой и плотной пены, нежели от щётки, благодаря чему посуда будет сиять чистотой и блеском.Горчица также отлично справляется с поставленной перед ней задачей.Мытье посуды горчицей – довольно-таки неновый и весьма эффективный метод. Горчица — это средство, содержащее смесь семян, соли и уксуса, обладающее дезинфицирующими свойствами, которые могут помочь очистить посуду. Всё что вам нужно, так это нанести необходимое количество горчицы на губку или щётку, а после пройтись ею по всем поверхностям посуды, уделяя особое внимание участкам, на которых скопились частицы пищи и жира. Затем просто полосните посуду тёплой водой и протрите чистым кухонным полотенцем.Уксус также придёт на помощь.Мытьё посуды уксусом — отличная альтернатива традиционным моющим средствам и мылу. Уксусная жидкость отлично справляется с жиром, пригоревшей едой, накипью, налётом и трудно выводимыми пятнами. Он также обладает антибактериальными свойствами, предотвращая появление бактерий. Но прежде чем приступить к мытью посуды, обаятельно наденьте перчатки, чтобы защитить кожу рук от кислоты. Нанесите небольшое количество жидкости на губку и хорошенько пройдитесь ею по всем поверхностям, а после ополосните в тёплой воде, насухо вытирая.Лимонная кислота — отличная палочка-выручалочка.Лимонная кислота (как и большинство других «подручных» средств обладает дезинфицирующими свойствами) — ещё один весьма эффективный способ вымыть посуду, предотвращая неприятный запах и появление бактерий. Она отлично справляется не только с толстым слоем жира, гарью, застарелыми пятнами, а и с налётом, накипью и прочими загрязнениями. Достаточно приготовить водно-кислотный раствор, нанести его на губку или щётку и пройтись по всем поверхностям как изнутри, так и снаружи. После вымойте посуду тёплой водой, а затем высушите её.Кофейный жмых также сделает посуду чистой и сверкающей.Кофейная гуща — ещё один весьма необычный, но вполне эффективный метод мытья посуды. Кофейная гуща – отличное абразивное средство, обладающее моющими свойствами. Она идеально подойдёт не только для мытья посуды, а и для чистки большинства поверхностей (в том числе столешниц, раковин, плитки, смесителей), расщепляя жир, частицы и другие загрязнения на посуде. Чтобы вымыть посуду кофейной гущей, просто добавьте несколько столовых ложек в тёплую воду. Затем с помощью щётки или губки протрите посуду получившейся смесью, уделяя особое внимание участкам, на которых скопились частицы пищи. Ополосните посуду и вытрите её насухо.Не стоит забывать и про соль.Соль — это минерал, обладающий противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами, что делает её отличным выбором для мытья посуды. Солевой раствор поможет снизить уровень бактерий на посуде и другой кухонной утвари. Чтобы вымыть посуду, добавьте несколько чайных ложек соли в раковину, наполненную тёплой водой. Замочите в ней посуду, а после с помощью губки или щётки пройдись по поверхностям, убирая остатки пищи. Затем промойте посуду горячей водой и высушите её.