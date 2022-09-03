«Охота» на красоту: волшебные работы, оставляющие пространство для воображения

Сюрреалистические работы Christine Ellger.
По словам немецкого фотохудожника Кристины Эллджер (Christine Ellger) она не только «охотится» на красоту, но и всеми силами старается запечатлеть её в своих работах. Каждый снимок автора переносит зрителя в удивительный мир фантазий, где на первый взгляд даже самые обычные вещи обретая иную форму, оставляют пространство для воображения и эмоций…
Маковая вселенная. Автор: Christine Ellger.
Африканские мотивы. Автор: Christine Ellger.
Фабрика по производству хорошего настроения. Автор: Christine Ellger.
Отражение. Автор: Christine Ellger.
Волшебный домик. Автор: Christine Ellger.
Сказка на ночь. Автор: Christine Ellger.
Кристина больше десяти лет занимается фотографией, отдавая своё предпочтение сюрреализму и digital art. Она снимает практически всё, что встречает на своём пути, будь то природные просторы, люди или животные. Для достижения красочно-сказочного эффекта девушка редактирует каждый снимок не только в Photoshop, но и в других графических редакторах, которые помогают ей создавать прекрасные цифровые картины, похожие на иллюстрации из детских книжек, где оживают самые разнообразные сюжеты и образы, приковывающие внимание зрителя, вызывая улыбки и заряжая позитивом на целый день.
Лодка мечты. Автор: Christine Ellger.
В облаках... Автор: Christine Ellger.
Дерево желаний. Автор: Christine Ellger.
Зелёные холмы. Автор: Christine Ellger.
Цветочное поле. Автор: Christine Ellger.
Страна грёз. Автор: Christine Ellger.
Долина исполнения желаний. Автор: Christine Ellger.
Мельница фантазий. Автор: Christine Ellger.
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