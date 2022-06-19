Чистой воды провокация, или неординарное творчество Мэтью Стоуна

Провокационные работы Мэтью Стоуна.

В своём проекте Healing with Wounds Стоун «собирает» человеческие фигуры из мазков, из-за чего они становятся похожими на скульптуры.

Цифровая живопись Мэтью Стоуна .

Основным источником вдохновения для Стоуна является человеческое тело.

Работы Стоуна вызывают потрясение .

Художник Мэтью Стоун в своей мастерской.

Проект Healing With Wounds в Сомерсет-хаус посвящён 500-летию «Утопии» Томаса Мора.

В своих работах Стоун стирает границы между традиционной живописью и новейшими технологиями.

«Цифровая» живопись Стоуна — это неординарные сочетания традиционного письма на холсте и фотографии.

Неординарные работы Мэтью Стоуна всегда привлекают к себе внимание.

Живописная композиция с выставки Unconditional Love в Нью-Йорке , 2014 год.

Работы Мэтью пестрят буйство красок в каждом штрихе.

Яркие и динамичные картины Мэтью Стоуна.

Человеческое тело - неиссякаемый источник вдохновения для Мэтью Стоуна .