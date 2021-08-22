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Сколько сахара можно есть на самом деле

Получая слишком много энергии — из жиров или углеводов, в том числе сахара — вы набираете вес. Если эту тенденцию под контролем не держать, то растет риск заболеваний, связанных с образом жизни. Диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака, к примеру, особо опасны людям с лишним весом. С учетом этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым и детям ограничить потребление «свободных сахаров» до 10% от общего количества полученной за день энергии. Лучше всего будет поддерживать эту цифру еще меньше — 5% подарит вам дополнительные преимущества.

Сколько сахара можно есть на самом деле

Свободные сахара делятся на моносахариды (такие как глюкоза) и дисахариды (сахароза, или столовый сахар). Они добавляются в пищевые продукты и напитки производителем. Кроме того, в природных продуктах также присутствуют те же два вида — к примеру, в меде.

Сколько сахара можно есть на самом деле

Моносахариды и дисахариды отличаются от сахара, содержащегося в свежих фруктах и овощах. Нет никаких научных доказательств того, что потребление этих сахаров приводит к проблемам со здоровьем. Таким образом, рекомендации ВОЗ не распространяются на свежие фрукты и овощи — ешьте их сколько угодно.

Сколько сахара можно есть на самом деле

Человеку среднего сложения будет достаточно употреблять 25 граммов сахара в день.

Это около 6 чайных ложек. Надо ли говорить, что эту цифру неплохо бы держать на более низком уровне? А рекомендации ВОЗ, напротив, нарушаются постоянно. 59% жителей Австралии регулярно употребляют более 56 граммов сахара в день. Примерно та же ситуация в Америке. В России же дело обстоит не лучше: среднестатистический житель нашей страны употребляет около 40-50 граммов сахара в день.

Сколько сахара можно есть на самом деле

Большую часть сахара (около 75%) поступает в организм из обработанных и предварительно упакованных пищевых продуктов и напитков. Остальное мы добавляем к чаю, кофе и продуктам, которые готовим сами.

Сколько сахара можно есть на самом деле

Наибольшая доля свободного потребления сахара приходится на сладкие напитки. Одна бутылка в 600 мл обеспечивает организму ударную дозу в 40-70 грамм сахара. Вот, откуда этот прилив энергии сразу после банки газировки.

Сколько сахара можно есть на самом деле

Сахар, добавляемый в продукты питания и напитки, может иметь разные названия. Читайте этикетки внимательно, чтобы не попасть впросак. Вот, на что стоит обратить пристальное внимание: сахароза, глюкоза, кукурузный сироп, мальтоза, декстроза, нерафинированный сахар, тростниковый сахар, экстракт солода, концентрат фруктового сока, меласса.

Сколько сахара можно есть на самом деле

Постарайтесь есть меньше продуктов с высоким содержанием сахара. Сократите потребление сладостей, таких как шоколад и леденцы, торты, печенье, подслащенные безалкогольные напитки, ликеры, фруктовые напитки и напитки, адресованные спортсменам. Уже двух недель сокращенного употребления сахара поможет вашему организму почувствовать себя значительно лучше.

 

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