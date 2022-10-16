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Как очистить стиральную машину от чёрной плесени

Убрать плесень так, чтобы от неё не осталось и следа, может показаться трудной задачей. Но на самом деле это очень просто. Главное — знать, каким средством можно избавиться от чёрной плесени в стиральной машинке.

Как очистить стиральную машину от чёрной плесени

Средство, полностью удаляющее плесень и не разъедающее при этом манжету, — это обыкновенная белизна. Её можно найти в любом хозяйственном магазине или крупном супермаркете за смешные деньги. Белизну нанесите губкой или старой кисточкой на манжету, распределите и оставьте на полчаса. Ещё эффективнее — если вы увлажните бинт в белизне и проложите им манжету в местах, где образовалась плесень.

Как очистить стиральную машину от чёрной плесени

Если немного плесени ещё осталось — снова смочите бинт и проложите манжету (либо протрите кисточкой/губкой). После 2-3 таких повторов чёрная плесень полностью исчезает без следа! Останется только промыть манжету (либо запустить цикл «пустой» стирки без вещей, чтобы убрать запах и остатки белизны).

Как очистить стиральную машину от чёрной плесени

Подробнее о том, как очистить чёрную плесень в стиральной машинке, смотрите в видео ниже:


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Стиральная машинаплесень
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