Загадочные происшествия и преступления, которые не раскрыты до сих пор

В данной статье вы ознакомитесь с таинственными преступлениями, которые не раскрыты до сих пор, а также узнаете о необычных явлениях и происшествиях, произошедших в мире.



Майкл Боутрайт







Недавний случай с Майклом Боутрайтом стал одним из самых странных рассказов об амнезии. 28 февраля 2013 года 61-летний мужчина был найден без сознания в гостинице Motel 6 в Палм Спрингз, Калифорния. Когда он проснулся в отделении реанимации, американец, который имел при себе водительские права со своим именем, заговорил исключительно по-шведски и стал утверждать, что его зовут Йохан Ек. Мало того, что он забыл свой родной язык, он также не смог узнать свое лицо. Позже туда приехала его родная сестра, которая рассказала о том, что он самый настоящий странник, которого она лично уже не видела целых десять лет. Несмотря на то, что Боутрайт потерял память, все остальное у него в порядке.



Установив у мужчины диагноз транзиторная глобальная амнезия, врачи считают, что тот страдал от какой-то психологической травмы. Другие полагают, что он нарочно пытается доказать, что потерял память, чтобы не отвечать за некоторые свои поступки в прошлом. Однако последнее кажется маловероятным, ведь его дело привлекло сильнейшее внимание общественности.

Подлинная история о Майкле Боутрайте может быть так никогда и не разгадана.Как известно, мужчины, делятся своими глубокими знаниями лишь, когда балансируют на грани смерти. К примеру, актер Хамфри Богарт заявил: «Я никогда не променяю скотч на мартини», и это очень хороший совет, как бы вы ни сомневались.Физик Альберт Эйнштейн вряд ли нуждается в представлении. Кроме своего величайшего вклада в науку, он еще был известен своими остроумными замечаниями. Они затрагивали широкий спектр тем, начиная от политики и заканчивая войной, религией и неосязаемым величием человеческого духа. В свои 76 лет почтенный профессор пострадал от внутреннего кровотечения, вызванного аневризмой брюшной аорты. Он был помещен в принстонскую больницу, где отказался от операции, признав, что его время истекло. Великий ученый умер на следующее утро, однако перед этим произнес несколько последних слов, которые случайно услышала медсестра. К сожалению, они были произнесены на родном немецком языке Эйнштейна, с которым та не была знакома. Так его последняя реплика была утеряна навсегда.Поздним вечером, 6 декабря 1991-го года, в Остине, штат Техас, магазин под названием «I Can’t Believe It’s Yogurt!» был охвачен огнем. Пожарные обнаружили внутри четырех девочек-подростков, каждая из которых была связана собственной одеждой и убита выстрелом в голову. Несмотря на то, что тут нашлось много подозреваемых, скорее всего это дело рук пресловутого серийного убийцы Келлена Аллена МакДаффа. В последствие МакДафф был все-таки признан виновным в этом убийстве в 1968-м году и отбывал свой строк в камере смертников. Однако в 1989-м году его отпустили из-за переполненности техасских тюрем. Другой подозреваемый, Морис Пирс, был застрелен после того, как его машину остановили полицейский, но перед смертью он также успел заколоть патрульного. Еще двое других подозреваемых сами признались в убийстве, но были отпущены, после того, как в теле одной из жертв была обнаружена сперма неизвестного мужчины. Что же произошло внутри ресторана на самом деле, навсегда останется загадкой.Сегодня магазин йогурта превратился в маникюрный салон, однако рядом с ним размещена мемориальная плита в память о тех жертвах.Еще один случай о страдающем амнезией Кайле Бенджамине можно назвать более загадочным, чем тот, что произошел с Майклом Боутрайтом. Ранним утром 31 августа 2004 года мужчина средних лет был найден без сознания лежащим рядом с мусорными баками ресторана быстрого питания Burger King в Джорджии. Мужчина предположил, что он бездомный и показал следы от ударов тупым предметом по голове. Так же, как и Боутрайт, он не смог узнать свое собственное лицо. Однако в отличие от последнего, не имел при себе никаких документов и вообще не мог представить, кем он является на самом деле.На первых порах ему присвоили прозвище БК, взятое от Burger King, однако со временем он выбрал себе имя Кайл Бенджамин. Уверенный в том, что ему где-то около 60-ти лет, Кайл, немного облысевший мужчина кавказской национальности, получил сомнительную славу единственного американского гражданина, который числится пропавшим без вести, но при этом живет на глазах у всех. Ему был поставлен диагноз диссоциативная амнезия, которая сохраняется у него даже спустя 10 лет, а потому ее уже можно назвать постоянной. В мире, где любая информация не может быть засекреченной, Кайл является фантомом. Его отпечатки пальцев были проверены через все имеющиеся базы данных, в том числе те, что контролируются ФБР, американскими военными и правительством. ДНК-тесты, кажется, тоже не дают никакой подсказки, кроме того, что указывают на его шотландское происхождение. Он появлялся в бесчисленных газетных статьях, давал интервью на телевидении и радио, в том числе участвовал в известных выступлениях доктора Фила в 2008 году.Сегодня Кайл Бенджамин моет посуду, чтобы зарабатывать себе на жизнь, однако никому так и не удалось приблизиться к разгадке секрета о том, кто же он на самом деле.10 февраля 1990 года двое мужчин устроили жесткую бойню в боулинге в Лас-Крусес, в Нью-Мехико. Они расстреляли семерых человек, из которых четверо на смерть, после чего бесследно исчезли. Сотрудники боулинга (два из которых пришли вместе со своими детьми) собирались открывать его в субботу утром, когда двое мужчин ворвались в помещение, намереваясь его ограбить. Всех семерых людей они загнали в офис и расстреляли с близкого расстояния.Бандиты украли около 4000 – 5000 долларов, подожгли офис и ушли. Одной из пострадавших, 12-летней Мелиссе Репасс, удалось позвонить в полицию с просьбой о помощи, хотя в нее стреляли целых пять раз. Среди погибших 26-летний Стив Теран, механик боулинга, его двухлетняя дочь Валерия, 12-летний друг Мелиссы Эми Хаузер, и шестилетняя Паула Хогуин. Убийцы были описаны, как латиноамериканские мужчины, одному около 30-ти, а другому около 45 или 50-ти лет. Но их так никто и не поймал. Мать Эми Хаузер, предъявила гражданский иск владельцам боулинга, но присяжные заседатели признали, что они не несут ответственность за случившееся.25 августа 1973 года, во время посещения матча Национальной футбольной лиги Южной Австралии, 11-летняя Джоан Рэтклифф взяла 4-летнюю Кирсти Гордон, чтобы вместе посетить уборную. Через 20 минут они так и не вернулись. Бабушка Рэтклифф обратилась в центральный офис стадиона, чтобы там сделали объявление о пропаже детей, однако работники заявили об этом только после того, как футбольный матч был окончен. Позже несколько очевидцев утверждали, что они видели мужчину, несущего Кирсти, за которым следовала Джоан, видимо также захваченная этим человеком. Они предположили, что это просто отец с детьми. После этого больше никто так и не видел девочек.Считается, что девочки были похищены Артуром Стэнли Брауном, который замешан еще в нескольких убийствах и похищениях детей, включая знаменитое дело о похищении детей Бомонт, когда трое братьев и сестер, 10 -ти, 7-ми и 4-х лет, исчезли с пляжа Гленелг, что расположен около Аделаиды (Австралия) в 1966 году. Браун был арестован в 1998 году после того, как кузина его жены (к которой он приставал) сообщила в полицию о том, что он страдает педофилией. Также он был осужден за убийство двух сестер, семилетней Джудит и пятилетней Сьюзан, которое произошло в 1970-м году.К тому времени, когда закончилось первое судебное разбирательство, и его дело было поставлено на повторное рассмотрение, болезнь Альцгеймера сделала убийцу крайне больным человеком. Он умер в доме престарелых в 2002-м году, в возрасте 90-та лет, забрав с собой в могилу горе бессчетного количества детей.Тайна Мари Роже – это короткий рассказ Эдгара Аллана По, который входит в его трилогию про сыщика-любителя Огюста Дюпена, правда, в отличие от остальных историй, он основан на реальных фактах, а именно смерти некой Мэри Роджерс. Она работала в магазине сигарет в Нью-Йорке и была известна тем, что имела очень много поклонников среди мужского пола. Мария исчезла 25 июля 1841 года, после того, как сообщила своему жениху, что хочет проведать свою семью. 28 июля ее труп был найден в реке Гудзон. Согласно данным отчета судебного следователя, ее задушили, так как на ее шее был найден синяк, видимо оставленный большим пальцем мужчины.Смерть довольно молодой женщины, получившая название «Beautiful Girl Cigar» попала в заголовки газет. Но даже спустя 170 лет, остается загадкой то, как она погибла. По одной из теорий, женщина стала жертвой неудачного аборта, однако большинство склоняется к тому, что она просто стала случайным свидетелем группового изнасилования.Финал рассказа такой же, как и в реальной жизни. Тайна Мари Роже заканчивается тем, что Дюпен не в состоянии найти убийцу.6 июля 1944 года, во время представления американской цирковой группы произошёл трагический пожар, который убил свыше 160-ти людей. Несомненно, самой трагической смертью стала смерть «Маленькой мисс 1565», маленькой девочки-блондинки, которой было всего несколько лет и чья личность до сих пор остается неизвестной. Полиция вела это расследование на протяжении десятилетий, изображение ребенка было напечатано в газетах по всей стране, но личность девочки так и осталась неизвестной. «1565» — это всего на всего номер, которым обозначен ее труп в городском морге.Многих лет подряд, некоторые специалисты считали, что ее имя Элеонора Эмили Кук, которая умерла прямо на сцене, но ее тело так и не удалось найти. Она, скорее всего, принадлежит к двум детям, которые сгорели в том огне до неузнаваемости. Но мать Элеоноры категорически отрицает, что та неизвестная девочка ее дочь. В конце концов, ее тело было эксгумировано и захоронено рядом с Эдвардом Куком (братом Элеоноры, который также погиб в огне). Похоже, что истинная личность Маленькой Мисс 1565 так никогда и не будет установлена.Ужасающие убийства в Кедди заставляют вспомнить об убийцах в масках, которые носят с собой мачете и скитаются по лесу. 11 апреля 1981 года, во время отдыха в курортном городке недалеко от гор Сьерра-Невада, Гленна Шарп, двое ее детей и друг семьи встретили ужасную смерть в своем номере. Утром 12 апреля 14-летняя дочь Шарп, которая осталась ночевать в номере ее друзей, вернулась и нашла свою маму, брата Джона и его молодую подругу Дану мертвыми. А ее сестра Тина, 13-ти лет, оказалась пропавшей. Интерьер номера 28 был полностью уничтожен: кровь была разбрызгана повсюду, мебель разбита, а стены изрезаны ножом. Тела были связаны лентой и ужасно изуродованы. Трое младших детей, которые ночевали тут же, были найдены целыми и невредимыми. Они рассказали, что двое неизвестных пытали семью с помощью кухонных ножей и молотка десять часов подряд, а потом забрали Тину и ушли.Несмотря на то, что соседний номер располагался всего лишь в 5 метрах (15-ти футах) от этого, и, судя по всему кровавая бойня, безусловно, была очень шумной, соседи утверждали, что они вовсе ничего не слышали. Совместно с ФБР было начато крупномасштабное расследование, но никаких зацепок либо подозреваемых найти не удалось. В 1984-м году череп Тины Шарп был найден на территории другой базы отдыха, примерно в 80 километрах (50 милях) от этого отеля. В последующие годы люди начали поговаривать, что в номере 28 начали появляться приведения. Курортный городок пришел в упадок, на его территории стали часто появляться поселенцы и хулиганы. Люди утверждают, что видели облики умерших, которые таятся за окнами и слышали неземные стоны в номере, где было совершено убийство. Владелец разрушил здание в 2004-м году.