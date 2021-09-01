Иконы стиля: 10 знаменитостей, на которых хотела быть похожей молодёжь 1980-х годов

1. Мадонна Чикконе

Знаменитая американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и музыкальный продюсер.

2. Икона стиля

Самая коммерчески успешная исполнительница в истории.

3. Диана, принцесса Уэльская

В строгих рамках королевского дресс-кода принцессе Диане удалось создать свой собственный неповторимый стиль.

4. Королевский стиль принцессы Дианы

Принцесса Диана была признана одной из самых стильных женщин своего времени.

5. Майкл Джексон

Майкл Джексон – икона поп-музыки и моды.

6. Бой Джордж

Британский певец и один из пионеров движения новая романтика.

7. Британский певец Бой Джордж

Певец, который оказал огромное влияние на моду 80-х годов.

8. Джоан Коллинз

Американская киноактриса, снявшаяся в более чем 50 фильмах .

9. Гламурная женщина-вамп

Британская актриса , которая была известная не только своими работами в кино, но и безупречным стилем.

10. Катарина Хамнетт

Лучший дизайнер мужской одежды 1980-х годов.

11. Джейн Фонда

Талантливая американская актриса, модель, писательница и продюсер .

12. Bananarama

Британская вокальная поп- группа , которая была популярна в 1980-е годы.

13. Молли Рингуолд

Американская актриса, певица и талантливая писательница.

14. Модная ученица

Свою популярность актриса Молли Рингуолд получила в 1980-е годы.

15. Адам Ант