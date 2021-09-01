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Иконы стиля: 10 знаменитостей, на которых хотела быть похожей молодёжь 1980-х годов


Иконы стиля: 10 знаменитостей, на которых хотела быть похожей молодёжь 1980-х годов

Стоит сказать, что далеко не все знаменитости, которые появлялись в разное время на небосклоне шоу-бизнеса или блистали на светских раутах, вошли в историю как иконы стиля, которые к тому же внесли свою лепту в мир моды. Но в этом обзоре собраны фотографии самых известных и знаменитых людей, одно появление на публике которых вызывало настоящий восторг у их поклонников. По их нарядам можно судить о том, какой была мода 1980-х.

1. Мадонна Чикконе


Знаменитая американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и музыкальный продюсер.

Знаменитая американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и музыкальный продюсер.

 

2. Икона стиля


Самая коммерчески успешная исполнительница в истории.

Самая коммерчески успешная исполнительница в истории.

 

3. Диана, принцесса Уэльская


В строгих рамках королевского дресс-кода принцессе Диане удалось создать свой собственный неповторимый стиль.

В строгих рамках королевского дресс-кода принцессе Диане удалось создать свой собственный неповторимый стиль.

 

4. Королевский стиль принцессы Дианы


Принцесса Диана была признана одной из самых стильных женщин своего времени.

Принцесса Диана была признана одной из самых стильных женщин своего времени.

 

5. Майкл Джексон


Майкл Джексон – икона поп-музыки и моды.

Майкл Джексон – икона поп-музыки и моды.

 

6. Бой Джордж


Британский певец и один из пионеров движения новая романтика.

Британский певец и один из пионеров движения новая романтика.

 

7. Британский певец Бой Джордж


Певец, который оказал огромное влияние на моду 80-х годов.

Певец, который оказал огромное влияние на моду 80-х годов.

 

8. Джоан Коллинз


Американская киноактриса, снявшаяся в более чем 50 фильмах.

Американская киноактриса, снявшаяся в более чем 50 фильмах.

 

9. Гламурная женщина-вамп


Британская актриса, которая была известная не только своими работами в кино, но и безупречным стилем.

Британская актриса, которая была известная не только своими работами в кино, но и безупречным стилем.

 

10. Катарина Хамнетт


Лучший дизайнер мужской одежды 1980-х годов.

Лучший дизайнер мужской одежды 1980-х годов.

 

11. Джейн Фонда


Талантливая американская актриса, модель, писательница и продюсер.

Талантливая американская актриса, модель, писательница и продюсер.

 

12. Bananarama


Британская вокальная поп-группа, которая была популярна в 1980-е годы.

Британская вокальная поп-группа, которая была популярна в 1980-е годы.

 

13. Молли Рингуолд


Американская актриса, певица и талантливая писательница.

Американская актриса, певица и талантливая писательница.

 

14. Модная ученица


Свою популярность актриса Молли Рингуолд получила в 1980-е годы.

Свою популярность актриса Молли Рингуолд получила в 1980-е годы.

 

15. Адам Ант


Британский рок-музыкант и певец.

Британский рок-музыкант и певец.

 

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Иконы стиля: 10 знаменитостей, на которых хотела быть похожей молодёжь 1980-х годов

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Иконы стиля: 10 знаменитостей, на которых хотела быть похожей молодёжь 1980-х годовПодписаться на мой Instagram
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