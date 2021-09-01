Иконы стиля: 10 знаменитостей, на которых хотела быть похожей молодёжь 1980-х годов

Стоит сказать, что далеко не все знаменитости, которые появлялись в разное время на небосклоне шоу-бизнеса или блистали на светских раутах, вошли в историю как иконы стиля, которые к тому же внесли свою лепту в мир моды. Но в этом обзоре собраны фотографии самых известных и знаменитых людей, одно появление на публике которых вызывало настоящий восторг у их поклонников. По их нарядам можно судить о том, какой была мода 1980-х.
1. Мадонна Чикконе
Знаменитая американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и музыкальный продюсер.
2. Икона стиля
Самая коммерчески успешная исполнительница в истории.
3. Диана, принцесса Уэльская
В строгих рамках королевского дресс-кода принцессе Диане удалось создать свой собственный неповторимый стиль.
4. Королевский стиль принцессы Дианы
Принцесса Диана была признана одной из самых стильных женщин своего времени.
5. Майкл Джексон
Майкл Джексон – икона поп-музыки и моды.
6. Бой Джордж
Британский певец и один из пионеров движения новая романтика.
7. Британский певец Бой Джордж
Певец, который оказал огромное влияние на моду 80-х годов.
8. Джоан Коллинз
Американская киноактриса, снявшаяся в более чем 50 фильмах.
9. Гламурная женщина-вамп
Британская актриса, которая была известная не только своими работами в кино, но и безупречным стилем.
10. Катарина Хамнетт
Лучший дизайнер мужской одежды 1980-х годов.
11. Джейн Фонда
Талантливая американская актриса, модель, писательница и продюсер.
12. Bananarama
Британская вокальная поп-группа, которая была популярна в 1980-е годы.
13. Молли Рингуолд
Американская актриса, певица и талантливая писательница.
14. Модная ученица
Свою популярность актриса Молли Рингуолд получила в 1980-е годы.
15. Адам Ант
Британский рок-музыкант и певец.
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