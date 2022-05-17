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«Sangue De Beirona»: креольский шансон Сезарии Эворы


Сезария Эвора.

Сезария Эвора.

Она жила на Острове Зеленого Мыса и зарабатывала на жизнь тем, что под рюмочку-другую рассказывала песенные истории о тяжелой жизни своего народа посетителям забегаловок. Так было до того времени, пока в конце 1980-х её зрелую чернокожую Золушку не заметил французский продюсер.

Уже первым своим концертом Сезария Эвора с аншлагом собрала парижскую «Олимпию». Французы по-настоящему полюбили эту грузную темнокожую женщину с редким, красивым голосом, которая была так не похожа на французских шансонье.

За 10 лет всемирной славы Цезария заработала около 50 миллионов долларов и практически все деньги отдавала на детские социальные программы. Практически вся система начального образования на Острове Зеленого Мыса оплачивалась из ее гонораров. Себя певица побаловала лишь парой недорогих автомобилей, чтобы гонять теплыми африканскими вечерами по побережью родной страны...
Сезария владела только родным креольским языком. Под музыку, в которой смешались традиции босановы и шансона босой она выходила на крупнейшие площадки мира, чтобы рассказать о своё народе…

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«Sangue De Beirona»: креольский шансон Сезарии Эворы

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«Sangue De Beirona»: креольский шансон Сезарии ЭворыПодписаться на мой Instagram
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