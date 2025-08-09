Размер значение имеет: 5 грозных и огромных средневековых мечей

История военного дела и средневекового рыцарства плотно ассоциируется с мечом. Интересный факт: меч стал первым изобретением человека, которое использовалось только для войны. Даже такой элемент воинского снаряжения, как щит, до сих пор применяется полудикими племенами Африки в качестве охотничьего снаряжения против здоровенных 300-килограммовых тигров.
Мечи были страшно дороги и сомнительно эффективны. ¦Фото: ya.ru.
Для греков, египтян, македонян и финикийцев главным оружием было копье. Персы и многочисленные кочевники в первую очередь надеялись на свои луки. Военное дело римлян в первую очередь опиралось на метательные дротики. Многочисленные «варварские» народы Европы также предпочитали копья и метательное оружие. Чего уж там, даже самураи, вопреки популярному культурному стереотипу, в первую очередь были лучниками, а не мечниками… В Средние века с развитием защитного снаряжения меч также долго время оставался вещью по большей части статусной во-первых, из-за своей цены, во-вторых, из-за низкой эффективности против доспеха. Впрочем, все это по большей части касается одноручных «легких» мечей. А что, если сделать «ножик» побольше?
1. Клеймор
Выглядел примерно вот так. |Фото: narutoexile.ru.
Название «Клеймор» происходит от гэльского «claidheamh-mor», что переводится всего-навсего как «большой меч». Возможно, клеймор появился еще в XIV веке, хотя достоверные упоминания восходят только к XV столетию.
Нет, хайлендеры не выглядели как бомжи измазанные синей краской. |Фото: pinterest.com.
Клеймор был страшно популярен среди шотландцев-хайлендеров (горцев), которые по всей видимости создали его из обычного длинного меча в качестве противодоспешного средства (и нет, горцы не выглядели как грязные бомжи из «Храброго сердца», в целом это были такие же рыцари, только беднее шотландцев-лоулендеров и англичан). Разрубить латы или даже кольчугу клеймор сможет навряд ли, однако при этом любой удар нанесет просто чудовищный заброневой (контузящий) ущерб. При этом в отличие от секиры или молота, мечом можно колоть в уязвимые места, да и пользоваться клинковые оружием намного удобнее.
2. Цвайхендер
Немецкое качество. / Фото: militaryarms.ru.
Название «Цвайхендер» происходит от немецкого слова «Zweihänder», что в целом можно перевести как «двуручный». Двуручный меч появился в XV-XVI веках и плотно ассоциируется с немецкими ландскнехтами. Полная длина оружия стремится в 1.8-2 метрам. Обоюдостороннее лезвие, как правило, имеет длину около 1.5 метров. Чаще всего меч имеет большую развитую гарду и тупой утолщенный участок клинка между рукояткой и лезвием. Вес цвайхендера сильно колеблется в зависимости от размеров и качества материалов. Обычно мечи весят около 3 кг, однако попадаются и экземпляры до 5 кг! Наемники, служившие с цвайхандерами, получали двойное жалование за особую сложность и опасность своей работы. Таких ландскнехтов называли доппельсолднеры.
Подвиг фон Винкельрида. |Фото: militaryarms.ru.
Для чего был создан цвайхендер, спорят до сих пор. Очевидно, что меч мог применяться как достаточно эффективное средство против тяжелобронированных конных жандармов, увязнувших в свою пехотинцев-пикинеров. С другой стороны, есть серьезные основания полагать, что цвайхендер был не столько боевым оружием, сколько «инструментом» для отталкивания и срубания вражеских пик. Расталкивание или даже разрубание вражеских пик было критически важно в ближнем бою. Так, например, еще в XIV веке швейцарский пехотинец Арнольд фон Винкельрид бросился грудью на пики австрийской пехоты и подмял их под свое тело, что позволило товарищам перевернуть ход сражения. По всей видимости чем-то подобным только без самопожертвования занимались доппельсолднеры при помощи двуручных мечей.
3. Фламберг
Двуручный фламберг. |Фото: pinterest.com.
Если кто-то думает, что волнистое лезвие позволяет лучше рубить плоть,... то он совершенно прав! Мечи с «пламенеющим» лезвием действительно наносят более серьезные повреждения незащищенному или плохо защищенному противнику. Изогнутая форма позволяет оставлять более глубокие раны, что доказывают современные тесты кузнецов-реконструкторов. И вот вопрос: почему же тогда люди всю историю не делали «фламберги»? Ответ прост: для создания «пламенеющего» клинка нужен крайне опытный кузнец и исключительно качественный металл. По иронии судьбы и то, и другое стало широко доступно тогда, когда холодное оружие уже переставало играть главную скрипку на полях сражений, уступая огнестрельному. При этом самые древние «фламберги» относятся еще к античности! Правда это одноручные мечи, выполненные штучно.
Даже кинжал мог быть фламбергом. |Фото: livejournal.com.
Что же касается каноничного двуручного Фламберга, то он появился в Европе только в XV веке. Название происходит от немецкого «Flamberge», что можно перевести как «Пламенеющий хвост». Создавался меч в качестве еще одной попытки создать эффективное бронебойное оружие, которое при этом было бы мечом, а не секирой или молотом. Чаще всего в бою фламберги использовались пехотой наряду с цвайхендерами и имели сопоставимые с последними массогабаритные свойства.
4. Эсток
Двуручный эсток. |Фото: Pinterest.
По сути, западноевропейский эсток – это разновидность восточного и восточноевропейского кончара. Кончар – это в некотором смысле даже не меч, а здоровенное шило с гардой. Самыми известными пользователями кончаров были знаменитые польские крылатые гусары. Кончар применялся в качестве колющего бронебойного оружия против хорошо защищенных целей. Эсток в свою очередь – это двуручный кончар. В отличие от большинства других двуручных мечей, данный экземпляр был не пехотным, а кавалерийским оружием. Жандармы и гусары возили такие штуковины при седле в качестве дополнительного снаряжения. Использовались кончары и эстоки также, как кавалерийское копье, однако в отличие от последнего хотя и были намного короче, реже приходили в негодность.
Польский гусар XVII века с кончаром, одноручным эстоком. |Фото: ya.ru.
Название «эсток» происходит от французского слова «estoc». В современном языке означает «шпагу», а в старом французском означал всего-навсего «меч». Впрочем, назвать мечом его все-таки не просто. Потому что куда больше он похож на 4-гранный штык! По всей видимости грани эстока даже не затачивали. При кавалерийском ударе это шило с гардой длиной 1.3 метра и так прокалывало значительную часть средств защиты. Использовались такие клинки до конца XVII века.
5. Эспадон
Двуручный эспадон. ¦Фото: artstation.com.
Когда говорят «двуручный меч», то чаще всего у людей в голове неосознанно возникает или изображение фламберга или эспадона. Название у меча французское, однако происходит от испанского слова «espada», которое переводится всего лишь как «меч». По сути, это «самый классический» двуручный меч. Длина около 1.5-1.8 метра, масса в зависимости от материалов и качества ковки 2.5-5 кг, центр тяжести в хорошем эспадоне должен постепенно смещаться к острию для улучшения поражающих свойств. Как правило меч имеет развитую изогнутую гарду для защиты рук. Применялись эспадоны как пехотой, так и всадниками. Правда рыцари использовали их лишь в качестве дополнительного оружия. Возили такие при седле в первую очередь на тот случай, если придется спешиться.
