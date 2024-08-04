Вавилон - жемчужина древнего мира: интересные факты о полулегендарном месте

Строительство Вавилонской башни. P. Bruegel the Younger. | Фото: diletant.media.
В древние времена Вавилон играл важную роль на политической арене. Этот город считался первым мегаполисом. В разные эпохи он переходил от одних завоевателей к другим - то пребывая в упадке, то вновь возрождаясь. Тем не менее, Вавилон остался в истории как полулегендарное место.
Вавилон - первый мегаполис древнего мира
Вавилонская башня. Брейгель Старший, 1563 год.| Фото: terra-z.ru.
Вавилон называют самым первым «мегаполисом» Древнего мира. Удачное расположение у реки Ефрат и благоприятный климат сделали город столицей Вавилонии. Во времена наибольшего расцвета его население достигало 200 000 человек.
Зиккурат - храм в центре Вавилона
Зиккурат - многоступенчатое сооружение в центре Вавилона. | Фото: megaconstrucciones.net.
В центре Вавилона располагался зиккурат. Это культовое многоступенчатое сооружение поначалу выполняло функции храма, а затем стало административным центром. Высота его достигала 90 метров. Во время пребывания в Вавилоне в XVI веке европейские путешественники ошибочно принимали масштабные руины зиккурата за легендарную Вавилонскую башню.
Царь Хаммурапи - автор первого свода законов
Вавилонский царь Хаммурапи. | Фото: 3.bp.blogspot.com.
В годы правления царя Хаммурапи (1793-1950 гг. до н. э.) территория Вавилонии возросла в несколько раз. За 43 года у власти правитель проявил себя как искусный полководец и политик. До нашего времени дошел Кодекс Хаммурапи, который является древнейшим известным сводом законов. В 282 положениях конкретно оговаривались обязательства относительно заработной платы, брака, продажи рабов, арендных ставок, воровства и т. д.
Правление Навуходоносора II - пик расцвета Вавилона
Вавилонский царь Навуходоносор II. | Фото: jnsm.com.ua.
Самым успешным правителем Вавилона называют Навуходоносора II. После нескольких сотен лет упадка, во время пребывания этого царя у власти, страна стала развиваться во всех направлениях. Эпоху правления Навуходоносора также называют «Вавилонским Ренессансом». Царь вел многочисленные войны, завоевывая новые территории, развивал культуру, экономику страны. При его правлении были сооружены знаменитые висячие сады, ставшие одним из семи чудес света.
Висячие сады Семирамиды
Висячие сады Семирамиды. | Фото: grekoline.ru.
Навуходоносор создал висячий парк для своей супруги Амитис. Женщина, выросшая в Мидии (местности с пышной растительностью), страдала в пыльном и шумном Вавилоне. Рукотворный парк напоминал ей о родине. Однако в истории осталось ошибочное название парка - «Висячие сады Семирамиды», хотя эта правительница царствовала на 200 лет раньше.
Александр Македонский провозгласил Вавилон столицей своей азиатской державы
Триумфальный въезд Александра в Вавилон. Шарль Лебрен. | Фото: diletant.media.
Когда в 331 году до н. э. Александр Македонский подошел со своим войском к Вавилону, город сдался без боя, а полководец был объявлен царем Вавилона. Он сделал город столицей всех завоеванных территорий азиатского похода. Александр Македонский не стал разрушать полис, а, наоборот, велел восстановить языческие храмы. Прославленный полководец умер в Вавилоне во время пира. После его кончины город заняли парфяне. Они основали свои столицы: Селевкию и Ксетифон, а Вавилон постепенно пришел в упадок и превратился в заброшенное место.
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