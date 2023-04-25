Королевский унитаз и ядовитый фломастер: История брендов, ставших названиями предметов

Одеколон

Оригинальная Eau de Cologne 1811 года

Памперс

Примус

Удобные примусы стали в XX веке приметой своего времени, упоминание этой вещи часто можно найти в литературе (кадр из к/ф «Мастер и Маргарита»)

Унитаз

Старинные викторианские туалеты сегодня являются интересными музейными экспонатами

Фломастер

Фотошоп

Эскалатор

Эскимо

Эскимо – любимое лакомство, которое скоро отметит столетний юбилей