Как омолодить старую орхидею

Если вашей орхидее много лет, она очевидно переросла, а её корни выходят за пределы горшка, то омолодите её, а заодно получите несколько новых растений! Несколько трюков в этой статье подскажут вам, как сделать так, чтобы орхидея лучше укоренилась, восстановилась и тронулась в рост после обрезки.







Острым, обеззараженным инструментом отделите от орхидеи маленькое растение с корнями, а также большое.







Лишние корни срежьте.







Оставьте «пенёчек» — основание орхидеи с корнями. Сухие, безжизненные корни безжалостно обрежьте.







Все срезы обработайте любым лаком для ногтей. Он закроет срезы, и они будут надёжно защищены от поражения грибковыми заболеваниями.







Теперь сделайте небольшой трюк для быстрого восстановления после шоковой процедуры обрезки. Соедините 1 часть молока с 2 частями воды. Смочите ватный диск и протрите листья орхидеи. Через листья орхидея получит питательные вещества, необходимые ей для быстрого и скорейшего восстановления.







Теперь возьмите из оставшейся смеси 2 ст. л. и разведите их в 1 л воды. Замочите разделённую орхидею вместе с «пеньком» на 30 минут в этом растворе. Через корни они дополнительно впитают полезные микроэлементы из молока.







Теперь осталось только пересадить растения в их новые горшки.

Для этого насыпьте кору и добавьте немного мха. Пролейте грунт, чтобы он увлажнился. Поставьте новые растения в том же месте, где раньше стояла орхидея, и наблюдайте. Ухаживайте точно так же, как за обычной орхидеей. Новые растения тронутся в рост очень быстро!