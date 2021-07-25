17 нелепых проколов строителей, на которые без слез не взглянешь

Шедевральные провалы строителей со стажем.

1. «Глаза так болят, кажется, будто вот-вот кровь пойдет!»

Страшный сон перфекциониста. | Фото: Фишки.нет.

2. «Не будьте занудами! Окно ведь открывается!»

Сущий пустяк. | Фото: ngb.

3. Как видите, наряду с «умными» туалетами есть и совсем тупые!

Унитаз в 21 веке. | Фото: LABUDA.blog.

4. Это место явно не для интровертов!

На Novate.ru уже можно ввести рубрику: «Туалет года». | Фото: Google Plus.

5. Зато не надо думать, чем заполнить угол

Вот и решился вопрос свободного угла . | Фото: Телеграф.

6. Когда весь мир не мил...

Кирпичные шторы - новый тренд на Novate.ru. | Фото: Krabov.net.

7. «Красть воду у соседей - очень элегантная идея!»

Все гениальное крайне просто! | Фото: uDuba.

8. Похоже, магазин только для длинноногих!

Специфический вход. | Фото: Ordissinaute.fr.

9. Если сможете убедить себя, что окна нет в это со временем поверят и окружающие!

Здесь окна нет! | Фото: Noticias y posts.

10. Кажется, их дорожки разошлись. ..

Ни одной точки соприкосновения! | Фото: ОчепяткИ.ру.

11. «Ой, не завидую я людям с лишним весом, которые живут в этом подъезде!»

Только бы не как у всех. | Фото: Bored Panda.

12. Таксофон на высоте

Таксофон на высоте.

13. В Европе Пизанская, а у нас саранская!

Пьяный дом. | Фото: Clipmass.com.

14. Скажите честно, вы наняли на работу шестилетку?

Аккуратностью и не пахнет! | Фото: Писец - приколы интернета.

15. Красота: улица тонет, а ливневка гордо возвышается над землей!

И так сойдет! | Фото: ОчепяткИ.ру.

16. Инвалидов в нашей стране почему-то недолюбливают!

Пандус для людей! | Фото: Trendblog.

17. Комната с видом на водосточную трубу!

Вид из окна что надо! | Фото: Писец - приколы интернета.

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