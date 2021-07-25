Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Возможно проще (и дешевле) купить новую терку чем мелкозернистую наждачку, которая не во всяком доме есть. И продаетс...Как вернуть терке...
  • Александр Мостовой
    До смайликов ещё были скобочки : ) Ну и в те времени файлов в 24 гигабайта с Интернета и не скачивали. Впрочем, в 200...15 знаковых вещей...
  • Homo Sapiens
    а не от этого ли случая произошло ругательство "японский городовой"?Японская сабля дл...

17 нелепых проколов строителей, на которые без слез не взглянешь


Шедевральные провалы строителей со стажем.

Шедевральные провалы строителей со стажем.

Пожалуй, каждый сможет вспомнить парочку анекдотов про строителей, т.к. результаты их деятельности часто вызывают смех у окружающих. Главное, чтобы с вами не произошло то, что изображено на фото из нашего материала.

1. «Глаза так болят, кажется, будто вот-вот кровь пойдет!»


Страшный сон перфекциониста. | Фото: Фишки.нет.

Страшный сон перфекциониста. | Фото: Фишки.нет.

 

2. «Не будьте занудами! Окно ведь открывается!»


Сущий пустяк. | Фото: ngb.

Сущий пустяк. | Фото: ngb.

 

3. Как видите, наряду с «умными» туалетами есть и совсем тупые!


Унитаз в 21 веке. | Фото: LABUDA.blog.

Унитаз в 21 веке. | Фото: LABUDA.blog.

 

4. Это место явно не для интровертов!


На Novate.ru уже можно ввести рубрику: «Туалет года». | Фото: Google Plus.

На Novate.ru уже можно ввести рубрику: «Туалет года». | Фото: Google Plus.

 

5. Зато не надо думать, чем заполнить угол


Вот и решился вопрос свободного угла. | Фото: Телеграф.

Вот и решился вопрос свободного угла. | Фото: Телеграф.

 

6. Когда весь мир не мил...


Кирпичные шторы - новый тренд на Novate.ru. | Фото: Krabov.net.

Кирпичные шторы - новый тренд на Novate.ru. | Фото: Krabov.net.

 

7. «Красть воду у соседей - очень элегантная идея!»


Все гениальное крайне просто! | Фото: uDuba.

Все гениальное крайне просто! | Фото: uDuba.

 

8. Похоже, магазин только для длинноногих!


Специфический вход. | Фото: Ordissinaute.fr.

Специфический вход. | Фото: Ordissinaute.fr.

 

9. Если сможете убедить себя, что окна нет в это со временем поверят и окружающие!


Здесь окна нет! | Фото: Noticias y posts.

Здесь окна нет! | Фото: Noticias y posts.

 

10. Кажется, их дорожки разошлись.
..


Ни одной точки соприкосновения! | Фото: ОчепяткИ.ру.

Ни одной точки соприкосновения! | Фото: ОчепяткИ.ру.

 

11. «Ой, не завидую я людям с лишним весом, которые живут в этом подъезде!»


Только бы не как у всех. | Фото: Bored Panda.

Только бы не как у всех. | Фото: Bored Panda.

 

12. Таксофон на высоте


Таксофон на высоте.

Таксофон на высоте.

 

13. В Европе Пизанская, а у нас саранская!


Пьяный дом. | Фото: Clipmass.com.

Пьяный дом. | Фото: Clipmass.com.

 

14. Скажите честно, вы наняли на работу шестилетку?


Аккуратностью и не пахнет! | Фото: Писец - приколы интернета.

Аккуратностью и не пахнет! | Фото: Писец - приколы интернета.

 

15. Красота: улица тонет, а ливневка гордо возвышается над землей!


И так сойдет! | Фото: ОчепяткИ.ру.

И так сойдет! | Фото: ОчепяткИ.ру.

 

16. Инвалидов в нашей стране почему-то недолюбливают!


Пандус для людей! | Фото: Trendblog.

Пандус для людей! | Фото: Trendblog.

 

17. Комната с видом на водосточную трубу!


Вид из окна что надо! | Фото: Писец - приколы интернета.

Вид из окна что надо! | Фото: Писец - приколы интернета.

 

Видео-бонус:


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





17 нелепых проколов строителей, на которые без слез не взглянешь

И не забудьте:
17 нелепых проколов строителей, на которые без слез не взглянешьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх