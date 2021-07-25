17 нелепых проколов строителей, на которые без слез не взглянешь

Шедевральные провалы строителей со стажем.
Пожалуй, каждый сможет вспомнить парочку анекдотов про строителей, т.к. результаты их деятельности часто вызывают смех у окружающих. Главное, чтобы с вами не произошло то, что изображено на фото из нашего материала.
1. «Глаза так болят, кажется, будто вот-вот кровь пойдет!»
Страшный сон перфекциониста. | Фото: Фишки.нет.
2. «Не будьте занудами! Окно ведь открывается!»
Сущий пустяк. | Фото: ngb.
3. Как видите, наряду с «умными» туалетами есть и совсем тупые!
Унитаз в 21 веке. | Фото: LABUDA.blog.
4. Это место явно не для интровертов!
На Novate.ru уже можно ввести рубрику: «Туалет года». | Фото: Google Plus.
5. Зато не надо думать, чем заполнить угол
Вот и решился вопрос свободного угла. | Фото: Телеграф.
6. Когда весь мир не мил...
Кирпичные шторы - новый тренд на Novate.ru. | Фото: Krabov.net.
7. «Красть воду у соседей - очень элегантная идея!»
Все гениальное крайне просто! | Фото: uDuba.
8. Похоже, магазин только для длинноногих!
Специфический вход. | Фото: Ordissinaute.fr.
9. Если сможете убедить себя, что окна нет в это со временем поверят и окружающие!
Здесь окна нет! | Фото: Noticias y posts.
10. Кажется, их дорожки разошлись...
Ни одной точки соприкосновения! | Фото: ОчепяткИ.ру.
11. «Ой, не завидую я людям с лишним весом, которые живут в этом подъезде!»
Только бы не как у всех. | Фото: Bored Panda.
12. Таксофон на высоте
Таксофон на высоте.
13. В Европе Пизанская, а у нас саранская!
Пьяный дом. | Фото: Clipmass.com.
14. Скажите честно, вы наняли на работу шестилетку?
Аккуратностью и не пахнет! | Фото: Писец - приколы интернета.
15. Красота: улица тонет, а ливневка гордо возвышается над землей!
И так сойдет! | Фото: ОчепяткИ.ру.
16. Инвалидов в нашей стране почему-то недолюбливают!
Пандус для людей! | Фото: Trendblog.
17. Комната с видом на водосточную трубу!
Вид из окна что надо! | Фото: Писец - приколы интернета.
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