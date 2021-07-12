Криптотеории вокруг жизни и смерти Федерико Гарсиа Лорки, которые рассыпались после рассекречивания

Дон Федерико не умер

Пока останки Лорки не найдены, каждая могила в Андалусии — его могила, заявляют люди, занимающиеся исследованием жертв франкистов.

Юный Федерико с сестрой Исабель.

У Лорки была любимая забава, которая пугала друзей и родных, он любит изображать мертвеца. Тем не менее, в жизни он был весёлым, улыбчивым человеком.

Все они были Лоркой. Надпись на братской могиле.

Сторонник Франко и жертва гей-лобби

Сальвадор Дали и Федерико Гарсиа Лорка. До конца жизни Дали сохранял трепетное отношение к покойному другу, а сначала долго не мог поверить в то, что его убили.

Федерико Гарсиа Лорка и Сальвадор Дали.

Лорка и цыгане

Дон Федерико с матерью и племянниками.