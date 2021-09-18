Как выглядят плацкартные вагоны в разных странах мира

Так выглядят спальные вагоны в разных странах.
Пожалуй, довольно сложно найти человека, который хоть раз в жизни не путешествовал в плацкартном вагоне поезда. Хотя в последнее время все большей популярностью пользуются вагоны с сидячими местами, но все же ночные поезда еще курсируют во многих странах мира, а значит и познать все «прелести» поездки в переполненном плацкарте может каждый. В какой стране спальные вагоны окажутся самыми комфортными, а куда лучше в них не попадать далее в нашем материале.
1. Япония
Ночной поезд дальнего следования с двухэтажными спальными вагонами (Япония).
Пожалуй, самая необычная модификация спальных вагонов существует в Японии. Они состоят из двух ярусов лежаков, которые не имеют абсолютно никакого пространства между собой. Каждое место разделяется друг от друга лишь небольшой перегородкой, а со стороны прохода имеется шторка.
Необычные двухъярусные лежаки в спальных вагонах Японии.
Самые популярные спальные вагоны среди путешествующих японцев.
Эти необычные спальные полки внутри отделаны специальным ковролином, на второй ярус путешествующие смогут попасть по специальной лестнице, что обеспечивает комфортное и безопасное поднятие и спуск с верхних полок. Такие вагоны пользуются большим спросом у тех, кого не волнует столь близкое присутствие незнакомых людей.
2. Таиланд
Плацкартный вагон только с боковыми полками (Тайвань).
В Таиланде плацкартные вагоны считаются вторым классом. Учитывая, что их ширина уже, чем в России, то в одних вагонах могут быть только боковые полки, которые расположены по обе стороны от прохода. А в других вагонах – только поперечные.
Комфортные места в плацкартном вагоне отделены индивидуальными шторками (Тайвань).
Но и в том и в другом случае каждое место можно задернуть шторкой, что позволяет хоть мало-мальски организовать зону уединения для комфортного отдыха отдельно взятого пассажира.
3. Россия
Первые плацкартные вагоны с деревянными полками (времена СССР).
Вид плацкартных вагонов сто лет спустя (Россия и страны СНГ).
Многим до боли знакомы поездки в плацкартных вагонах, которые были спроектированы еще вначале прошлого века. Единственное различие: если сто лет назад лежаки были деревянными, то последние лет пятьдесят их делают полумягкими с дерматиновой оббивкой.
Новая концепция вагонов, разработанная специалистами РЖД (Россия).
В последнее время РЖД разрабатывает новую концепцию спальных плацкартных вагонов, стараясь сделать путешествие более комфортным. Стремление организовать для пассажиров «зоны персонального комфорта» привело к появлению новеньких вагонов, которые примут первых своих пассажиров уже в конце этого года.
Новые плацкартные вагоны вскоре примут первых своих пассажиров (Россия).
Хотя расположение полок и осталось прежним, но появились очень полезные дополнения: розетки, USB-разъемы, столик для стаканов между верхними полками, вендинговые автоматы и кулеры с горячей водой в тамбурах, а также шторки между полками. Более подробно о всех изменениях и новшествах уже сообщалось в материалах Novate.ru.
Проект спального вагона-капсулы (Россия).
Примечательно, но конструкторы и инженеры РЖД уже несколько лет лелеют надежду внедрить вагоны абсолютно новой модификации – капсульного типа. Но слишком много противников у этого проекта, да и пассажиры не в восторге от столь кардинального изменения, которое повлечет за собой существенное подорожание билетов.
4. Китай
Трехъярусное купе китайского плацкартного вагона.
Несмотря на то, что высокоскоростные железнодорожные ветки стремительно развиваются, обычные поезда еще курсируют между населенными пунктами Китая, и плацкартные вагоны в них тоже есть. Они имеют вполне обычный вид, но расположение полок отличается.
В спальных вагонах вместо боковых полок установили откидные кресла и столики (Китай).
В каждом отдельном купе расположено шесть полок в три яруса, а вместо боковых установлены столики и откидные кресла, где можно пообедать или просто посидеть, наблюдая за сменяющимся пейзажем за окном поезда.
Своеобразный спальный вагон в скоростном поезде (Китай).
Также в Китае создают спальные вагоны в скоростных поездах, которые как правило, бывают двухъярусными. А индивидуальные места уже превратились в настоящие капсулы, которые создают максимально комфортную персональную зону.
5. Индия
Поездка в плацкартном вагоне (Индия).
У простых граждан Индии большой популярностью пользуются именно железнодорожные путешествия. Такое пристрастие объясняется финансовой доступностью поездки, поэтому спальные вагоны здесь всегда переполнены. В вагонах плацкартного типа имеется очень узкий проход разделяющий полки, которые расположены вдоль и поперек (как и в наших поездах).
Для путешествующих детей даже такие условия в радость (Индия).
Конечно же, полнейшая антисанитария и переполненность, отсутствие постельного белья и изношенное состояние всего внутреннего пространства большой радости от поездки не вызывает. Единственное, что радует пассажиров, так это наличие горячего ужина (если не испортится аппетит!), который уже включен в стоимость билета.
6. Европа
Европейские спальные вагоны плацкартного типа.
Учитывая, что европейские страны не имеют слишком больших расстояний для путешествий на поездах дальнего следования, поэтому основной модификацией железнодорожных вагонов являются – сидячие. Но спальные вагоны в некоторых подвижных составах все-таки имеются – это купе с лежаками без санузла и полки в купе с санузлом.
Таким классом обычно путешествуют студенты (Европа).
Как правило, спальные вагоны имеют три яруса полок и раскладной столик, так же есть дверь, которую можно закрыть на ночь. Боковых полок в таких вагонах нет.
7. США
Американские вагоны со спальными плацкартными местами.
Пожалуй, это единственная страна в мире, в которой билет на поезд в вагон со спальным местом дороже, чем на самолет в тот же населенный пункт, а время в пути существенно может увеличиться, выйдя за рамки расписания. Поэтому практичные американцы давно уже сделали свой выбор в пользу внутренних авиалиний.
Вагон-ресторан и специальный экскурсионный вагон оборудован панорамными окнами, чтобы пассажиры могли наслаждаться пейзажем (США).
Но как бы там ни было, железная дорога в США продолжает функционировать и каждый день перевозит своих пассажиров, которые решили воспользоваться именно таким видом транспорта. В нашем понимании обычных плацкартных полок в таких поездах нет, а есть вагоны в которых предусмотрены сидячие кресла, которые можно разложить практически горизонтально, и на них получится хорошенько выспаться во время пути. Как правило, такие места оборудованы откидными столиками, а расстояния между рядами кресел вполне достаточно, чтобы ноги ни во что (или кого) не упирались.
В американских поездах только купейные вагоны имеют полноценные полки и санузел внутри купе.
Полноценными полками оборудованы лишь купейные вагоны, поездка в которых в разы превышает стоимость перелета.
8. Канада
Купе спальных вагонов в поездах дальнего следования (Канада).
Спальные вагоны в Канаде даже не пытаются конкурировать с чартерными рейсами авиакомпаний и комфортабельными автобусами. Как такового плацкартного пространства в вагонах нет, но в поездах дальнего следования есть довольно-таки удобные купе, рассчитанные на 2-4 человека.
Боковые полки превращаются в комфортные кушетки.
В таких вагонах есть боковые полки, которые на ночь складываются в очень удобные кушетки.
Своеобразная гостиная в спальном вагоне канадского поезда.
Отличительная черта канадских поездов – наличие общих гостиных, где можно приятно провести время в дружественной обстановке с другими путешествующими, угощаясь бесплатными фруктами и печеньем.
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