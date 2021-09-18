Как выглядят плацкартные вагоны в разных странах мира

Так выглядят спальные вагоны в разных странах.

1. Япония

Ночной поезд дальнего следования с двухэтажными спальными вагонами (Япония).

Необычные двухъярусные лежаки в спальных вагонах Японии.

Самые популярные спальные вагоны среди путешествующих японцев.

2. Таиланд

Плацкартный вагон только с боковыми полками (Тайвань).

Комфортные места в плацкартном вагоне отделены индивидуальными шторками (Тайвань).

3. Россия

Первые плацкартные вагоны с деревянными полками (времена СССР).

Вид плацкартных вагонов сто лет спустя (Россия и страны СНГ).

Новая концепция вагонов, разработанная специалистами РЖД (Россия).

Новые плацкартные вагоны вскоре примут первых своих пассажиров (Россия).

Проект спального вагона-капсулы (Россия).

4. Китай

Трехъярусное купе китайского плацкартного вагона.

В спальных вагонах вместо боковых полок установили откидные кресла и столики (Китай).

Своеобразный спальный вагон в скоростном поезде (Китай).

5. Индия

Поездка в плацкартном вагоне (Индия).

Для путешествующих детей даже такие условия в радость (Индия).

6. Европа

Европейские спальные вагоны плацкартного типа.

Таким классом обычно путешествуют студенты (Европа).

7. США

Американские вагоны со спальными плацкартными местами.

Вагон-ресторан и специальный экскурсионный вагон оборудован панорамными окнами, чтобы пассажиры могли наслаждаться пейзажем (США).

В американских поездах только купейные вагоны имеют полноценные полки и санузел внутри купе.

8. Канада

Купе спальных вагонов в поездах дальнего следования (Канада).

Боковые полки превращаются в комфортные кушетки.

Своеобразная гостиная в спальном вагоне канадского поезда.