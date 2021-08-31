6 способов выразить благодарность в разных концах света

Всякому путешественнику приходится сталкиваться с множеством проблем, связанным с языковым барьером и спецификой национальных культур. Отправляясь в чужие края, мы стараемся заранее выяснить, как в случае чего попросить местных о помощи или объяснить свои нужды. Но далеко не всегда догадываемся узнать, как правильно, в соответствии с местными обычаями, поблагодарить за эту самую помощь.



Мы решили восполнить этот пробел, хотя бы отчасти.









Итак, в разных странах с разными традициями выражение благодарности тоже разнится. Давайте рассмотрим разные способы выражения благодарности, существующие в мире. Мы надеемся, что для вас знакомство с этими культурными различиями будет таким же увлекательным, как и для нас.



Индия

Китай

Япония

Венгрия

Германия

Непал

Филиппины