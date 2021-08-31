6 способов выразить благодарность в разных концах света

Всякому путешественнику приходится сталкиваться с множеством проблем, связанным с языковым барьером и спецификой национальных культур. Отправляясь в чужие края, мы стараемся заранее выяснить, как в случае чего попросить местных о помощи или объяснить свои нужды. Но далеко не всегда догадываемся узнать, как правильно, в соответствии с местными обычаями, поблагодарить за эту самую помощь.
Мы решили восполнить этот пробел, хотя бы отчасти.
Итак, в разных странах с разными традициями выражение благодарности тоже разнится. Давайте рассмотрим разные способы выражения благодарности, существующие в мире. Мы надеемся, что для вас знакомство с этими культурными различиями будет таким же увлекательным, как и для нас.
Индия
В Индии говорят «спасибо» только незнакомым людям, но не друзьям или родственникам. Считается, что настоящие друзья должны быть рядом и помогать друг другу в случае необходимости – это и будет выражением благодарности за дружбу.
Dhanyavad на хинди или shukriya на урду являются формальными словами для выражения благодарности, но редко используются среди друзей или близких. Благодарность лучше всего выразить добрым отношением и улыбкой.
Китай
Китайцы выражают благодарность жестами, а не словами. Выразите свою благодарность согласно конфуцианскому принципу «Дао» – этот принцип включает в себя правильное отношение к людям и взаимность, вы также можете сделать подарок «от души», и не надо слов.
Япония
В Японии вы можете показать благодарность поклонами. Во многих случаях, способы выразить благодарность зависят от того, насколько вы близки с тем или иным человеком, и от их социального статуса по сравнению с вашим. У японцев также есть много праздников и событий, когда благодарность можно выразить с помощью подарков.
Их дарят по бесчисленным поводам — на свадьбу, похороны или по случаю болезни — но важен именно ритуал дарения, а не сам подарок. Есть подарки Okaeshi, их дарят в знак благодарности за полученные подарки и они, как правило, стоят в половину меньше оригинального подарка. Temiyage — это подарок обычно в виде цветов или чего-нибудь съедобного. Omiyage – это подарки, которые люди привозят в качестве сувениров из Японии.
Венгрия
Если вы хотите поблагодарить кого-то за гостеприимство во время посещения или проживания у кого-нибудь в Венгрии, маленький подарок в виде шоколадных конфет или цветов будет уместным. В Венгрии к четному и нечетному количеству цветов относятся так же, как и в России — четное количество цветов приносят только на похороны. Имейте это в виду в следующий раз, когда вы будете в Будапеште!
Германия
Продолжая тему цветов, заметим, что, если вы собираетесь выразить благодарность с помощью букета в Германии, то убедитесь, что он без обертки – считается, что таким образом вы выражаете бо́льшую искренность. Студенты, которые хотят поблагодарить своего преподавателя за интересные лекции, не должны устраивать овации. Они демонстрируют признательность, стуча по своим столам в аудитории.
Непал
В Непале, вручая или получая подарок, вы должны брать его обеими руками, это касается даже денег при расчете в магазине.
Филиппины
Мы все слышали фразу — «важен не подарок, а внимание», и для людей на Филиппинах это действительно так. Важно, что вы помните о подарке и дарите его, а какой сам подарок, не так уж и важно.
Вполне очевидно, что способы выражения благодарности будут существенно отличаться в зависимости от той или иной культуры. Следует отметить, однако, что с проникновением западных тенденций во многие из этих стран – особенно в Индию, куда туристы приезжают, чтобы поближе познакомиться с медитацией и йогой, выражать благодарность теперь стало проще, чем это было в прежние времена. Но, без сомнения, самое универсальное выражение благодарности всегда заключалось в кивке головы с приветливой улыбке.
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