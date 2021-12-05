Как проверить качество продуктов, которые постоянно подделывают, а мы и не замечаем

Соль, сахар, мука, молоко — эти вполне обычные продукты мы покупаем довольно часто и подумать не можем о том, что их могут подделать. Но так и есть — даже такие недорогие товары могут фальсифицировать. Поваренную соль иногда выдают за йодированную, в сахар добавляют меловую пыль, а молоко разбавляют водой.

Мы решили разобраться и выяснить, как отличить качественные товары от тех, что подсовывают недобросовестные производители.



Оливковое масло

Творог

Кофе

Сахар

Мука

Молоко

Бальзамический уксус

Соль

Ваниль

Черный перец

Рис

Его подделывают очень часто. Производители этого продукта могут заменить дорогое масло Extra Virgin некачественным или вообще соевым или подсолнечным. Распознать подделку в магазине можно так: ищите на этикетке дату сбора урожая и название города или региона, где масло было отжато и разлито в бутылки. Если эта информация есть — все хорошо. Также лучше не покупайте масло из тех стран, где не выращивают оливки.Если же вы уже купили продукт, понюхайте и попробуйте его на вкус. Оно не должно пахнуть соломой, сгнившими фруктами, уксусом и быть прогорклым. И самый показательный способ отличить оригинал от подделки — поставить масло в холодильник на несколько часов. Если оно загустеет, помутнеет и даже совсем застынет — перед вами качественный товар.Традиционно творог изготавливают только из молока. Натуральный продукт не должен содержать растительных жиров и крахмала. При покупке стоит обращать внимание на цену — она не должна быть слишком низкой. Срок годности, который превышает 7 дней, также должен вас насторожить. Чем меньше он, тем лучше.А если вы уже купили творог, проверить его можно и дома. Самый простой способ протестировать этот молочный продукт на растительные жиры — попробовать его. Если жир есть, на языке останется неприятное ощущение масляной пленки. Еще можно оставить небольшой кусочек при комнатной температуре на 8–10 часов. Растительные жиры заставят продукт пожелтеть и покрыться корочкой.Также его вкус не изменится, а вот натуральный после такого «стресса» немного скиснет.А еще можно определить, не добавили ли в продукт крахмал. Капните на него йод — если в составе есть крахмал, он посинеет.Порой в него для веса добавляют цикорий, кукурузную шелуху, ячмень и даже веточки. Визуально определить подделку сложно, поэтому лучше покупать зерна и молоть их самим. А дома можно попробовать выяснить, не положили ли в продукт цикорий. Сделать это довольно просто, поскольку последний тяжелее. Налейте в прозрачную емкость холодную воду и добавьте в нее немного молотого кофе. Натуральный кофе будет лежать на поверхности. Если же в нем намешан цикорий, частички сразу же начнут опускаться на дно.Поразительно, но даже сахар недобросовестные производители умудряются подделать, добавляя в него мел. На глаз это сложно определить, но в домашних условиях вполне возможно. Достаточно добавить сахар в воду и перемешать. Он растворяется в воде, а меловая пыль — нет. Если в продукте есть посторонние примеси, они осядут на дно.Бывает и такое, что в муку опять-таки для веса добавляют посторонние примеси, например солому, поврежденные зерна, отруби. Выявить их можно с помощью все того же стакана воды. Мука осядет на дно, а отруби будут плавать на поверхности. Но помните, что небольшое содержание отрубей в ржаной муке — это нормально.Иногда молоко разводят водой, обманывая покупателей. Узнать, разбавлен ли купленный вами продукт, можно с помощью нехитрого метода. Возьмите что-нибудь гладкое, например тарелку темного цвета, капните на нее немного молока и наклоните. Разбавленное будет стекать легко и быстро, оставляя мутноватый след. Хорошее же жирное молоко будет течь медленно, оставляя плотный «хвост».В молоко еще могут добавить моющее средство. Определить, содержит ли его купленный вами продукт, можно так: смешайте в закрывающейся емкости молоко с водой в равных частях. Взболтайте смесь. Если молоко качественное — слой пены на поверхности будет тонким. Если с добавлением средства — пена будет густой и пышной.Традиционный бальзамический уксус выдерживается в дубовых бочках в течение многих лет и должен соответствовать строгим нормам. Но все-таки его часто разбавляют. Помните: настоящий высококачественный продукт содержит виноградное сусло в составе или имеет обозначение Aceto Balsamico Tradizionale, которое гарантирует, что уксус выдержан не менее 12 лет.Определить, действительно ли вы купили йодированную соль, можно с помощью картофеля и лимонного сока. Отрежьте кусочек картофеля, посолите его и немного подождите. Затем капните на ломтик пару капель лимонного сока. Если это йодированная соль, она посинеет. В случае с поваренной солью синего цвета не будет.Добыча ванили — задача очень трудоемкая. Вырастить и собрать урожай ванили даже сложнее, чем урожай самой дорогой пряности — шафрана. Поэтому вторую по дороговизне специю в мире тоже порой фальсифицируют.Экстракт ванили представляет собой выдержанный раствор ванильных бобов и является наиболее распространенной формой ванили. Большая же часть имитации сделана из ванилина — органического соединения, которое в природе встречается в ванильных бобах, но чаще синтезируется в лаборатории.Синтетический ванилин иногда выдают за натуральный. Чтобы не попасться на эту удочку, взгляните на список ингредиентов. Если в списке указан ванилин, скорее всего, он синтетический. Добавлен сахар или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы? Лучше такое не покупать.Черный перец тоже попал в списки продуктов, которые частенько подделывают. Его смешивают с молотыми семенами папайи, цветком гречихи и стеблями черного перца. Определить, качественные горошины вы приобрели или нет, можно несколькими способами. Например, попробуйте раздавить горошину пальцем. Если она легко крошится на мелкие части, это низкокачественное сырье. Хороший продукт должен разламываться на крупные фрагменты.Как оказалось, подделать могут и его, причем добавив такие опасные примеси, как пластик. Отличить пластиковый продукт от настоящего визуально не так просто. Но в домашних условиях это возможно. Возьмите горсть риса, поместите в любую емкость с водой и перемешайте. Если спустя пару минут рис будет плавать на поверхности — он пластиковый. Настоящий опустится на дно.Также можно положить горсть риса на горячую сковороду. Если он начнет плавиться и дымить — он пластиковый.