Как получить филе из куриного окорочка: быстрый способ отделить мясо от кости



Отделить от кости мясо при разделывании куриных окорочков можно достаточно быстро. Кто-то скажет, что всегда можно купить готовое филе и не мучиться, и будет прав. Но грудка подходит не для всех блюд, а кому-то и вовсе не нравится, так как достаточно сухая. Кстати, многие обычные блюда приобретают абсолютно другой вкус, если филе заменить мясом окорочка.
Сам процесс займет всего несколько минут, а отходы будут минимальными.

Перед разделыванием окорочка необходимо его промыть под проточной водой / Фото: youtube.com

Кость необходимо аккуратно перебить, не повредив при этом кожицу / Фото: youtube.com

Первым делом аккуратно перебиваем кость на голени, чтобы не повредить кожицу. Затем удаляем хребет. Для этого сустав хребта выворачивается наружу и легко вырезается. Затем отрезается хвостик.
Чтобы быстро отделить хребет, достаточно вывернуть его наружу / Фото: youtube.com

После такой манипуляции хребет легко вырезается / Фото: youtube.com

Окорочок следует очистить от хвостика / Фото: youtube.com

Кожа сохраняется целостной или при необходимости снимается – все зависит от блюда, которое вы планируете приготовить. Как правило, с обычных покупных окорочков она снимается очень легко, даже особых усилий не требуется. В тех же случаях, когда шкурка плохо отходит от мяса, на помощь приходит кухонный нож. Достаточно по ходу действий слегка подрезать.
Для того, чтобы удалить бедренную кость, необходимо сделать два надреза / Фото: youtube.com

Чтобы удалить косточку у основания, стоит сделать два надреза по обе стороны. Дальше можно поступить так, как кому удобно – кто-то использует нож, кто-то отламывает от сустава косточку и убирает.
Аккуратно круговыми движениями кость отделяется от мяса / Фото: youtube.com

Самое сложное – аккуратно освободить сустав от мяса, чтобы не повредить кожу. Для этого необходимо с помощью маленьких надрезов круговыми движениями вырезать кость с одной и с другой стороны.
Вырезанная кость легко вынимается, достаточно ее потянуть на себя / Фото: youtube.com

Мяса на кости практически не будет / Фото: youtube.com

Когда бедренная кость будет полностью отделена от мяса, удалить ее будет несложно. Кость, которая осталась в голени, ранее была перебита, поэтому достаточно потянуть ее на себя, и она с легкостью выйдет. При этом мяса на ней практически не будет.

Получается целостное филе окорочка, которое можно фаршировать или скручивать в рулетики / Фото: youtube.com

Так у вас получится абсолютно целостное филе окорочка, которое можно фаршировать или скрутить рулетиком. Кости тоже пригодятся в приготовлении бульона. Он получается гораздо вкуснее и насыщеннее.

