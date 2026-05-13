Очень красивые и неприхотливые растения для сада

Садоводство – это любимое занятие многих людей. Красивые цветы и растения позволяют украсить территорию возле дома и поднимать настроение долгое время. Чтобы ваш сад не вызывал слишком много хлопот, предлагаем рассмотреть несколько очень красивых и неприхотливых растений для вашего сада.

1. Красивоплодник

Если вы хотите удивить своих гостей и заодно создать особенный сад, тогда вам точно понравится этот декоративный кустарник.
У него преобладают ягоды пурпурного цвета, которые радуют даже зимой.

2. Перистощетинник

Растет в виде красивого и пышного холмика. Подходит для сухой почвы и не требует много внимания со стороны садовода. Адаптируется к любым погодным условиям.

3. Чистец византийский

Интересное растение имеет мягкие листики, обычного его садят в виде бордюрного ландшафта. Имеет небольшой размер и требует много света.

4. Крестовик пепельный

Отличается необычным цветом своих листьев. На фоне зеленых насаждений выделяется серебристо-серыми листьями и пышным видом. Также садят для озеленения бордюров. Хорошо переносит не только жару, но и холод.
5. Мята перечная

Запах мяты будет распространяться по всему вашему саду. Помимо этого, растение довольно неприхотливое и имеет привлекательный вид листьев и маленьких бутончиков. Также обладает особенностью отпугивать насекомых и грызунов.
6. Очитник

Объемная шапка маленьких цветков совместно с мясистыми и толстыми листьями позволят украсить весь сад. Вырастает довольно высоким и требует минимум ухода.
7. Рудбекия

Привлекательные растения обладают яркими бутонами в желтом цвете с темной сердцевиной. Очень сильно цветок любят бабочки, поэтому ваш сад будет еще более привлекательным и оригинальным.

8. Сирень

Сирень обладает очень приятным ароматом, также привлекает садоводов своим невероятно красивым цветением. Правда цветет сирень не так долго, но начинает радовать своего садовода в самом начале весны.
9. Чабрец

Чабрец также называют тимьяном, обладает полезными свойствами. Помимо этого, он украшает любой сад. Засухоустойчивое, зимоустойчивое растение раскидывает шапку своих небольших фиолетовых цветков и позволяет насладиться приятным запахом все лето.
10. Хоста

Если вы хотите сократить время на уход за своим садом, тогда обратите внимание на хосту. Она имеет большие листья, которые окрашиваются в зеленые и золотые оттенки. Очень любит влагу и является многолетником.
11. Шалфей луговой

Луговой шалфей добавит любому саду особую изюминку природной красоты. Характерен длинными стеблями и ярким цветением в фиолетовом оттенке. Также является многолетником и не требует постоянного полива.
12. Эхинацея пурпурная

Красивый и красочный цветок относят к семейству Астровых. Кроме своего насыщенного вида, обладает лекарственными свойствами.
Ваш сад может приносить огромное удовольствие. Главное – это выбрать не только красивые растения, но и сорта, которые требуют минимум времени на уход.
