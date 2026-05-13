Очень красивые и неприхотливые растения для сада

Садоводство – это любимое занятие многих людей. Красивые цветы и растения позволяют украсить территорию возле дома и поднимать настроение долгое время. Чтобы ваш сад не вызывал слишком много хлопот, предлагаем рассмотреть несколько очень красивых и неприхотливых растений для вашего сада.



1. Красивоплодник

2. Перистощетинник

3. Чистец византийский

4. Крестовик пепельный

5. Мята перечная

6. Очитник

7. Рудбекия

8. Сирень

9. Чабрец

10. Хоста

11. Шалфей луговой

12. Эхинацея пурпурная

Если вы хотите удивить своих гостей и заодно создать особенный сад, тогда вам точно понравится этот декоративный кустарник.У него преобладают ягоды пурпурного цвета, которые радуют даже зимой.Растет в виде красивого и пышного холмика. Подходит для сухой почвы и не требует много внимания со стороны садовода. Адаптируется к любым погодным условиям.Интересное растение имеет мягкие листики, обычного его садят в виде бордюрного ландшафта. Имеет небольшой размер и требует много света.Отличается необычным цветом своих листьев. На фоне зеленых насаждений выделяется серебристо-серыми листьями и пышным видом. Также садят для озеленения бордюров. Хорошо переносит не только жару, но и холод.Запах мяты будет распространяться по всему вашему саду. Помимо этого, растение довольно неприхотливое и имеет привлекательный вид листьев и маленьких бутончиков. Также обладает особенностью отпугивать насекомых и грызунов.Объемная шапка маленьких цветков совместно с мясистыми и толстыми листьями позволят украсить весь сад. Вырастает довольно высоким и требует минимум ухода.Привлекательные растения обладают яркими бутонами в желтом цвете с темной сердцевиной. Очень сильно цветок любят бабочки, поэтому ваш сад будет еще более привлекательным и оригинальным.Сирень обладает очень приятным ароматом, также привлекает садоводов своим невероятно красивым цветением. Правда цветет сирень не так долго, но начинает радовать своего садовода в самом начале весны.Чабрец также называют тимьяном, обладает полезными свойствами. Помимо этого, он украшает любой сад. Засухоустойчивое, зимоустойчивое растение раскидывает шапку своих небольших фиолетовых цветков и позволяет насладиться приятным запахом все лето.Если вы хотите сократить время на уход за своим садом, тогда обратите внимание на хосту. Она имеет большие листья, которые окрашиваются в зеленые и золотые оттенки. Очень любит влагу и является многолетником.Луговой шалфей добавит любому саду особую изюминку природной красоты. Характерен длинными стеблями и ярким цветением в фиолетовом оттенке. Также является многолетником и не требует постоянного полива.Красивый и красочный цветок относят к семейству Астровых. Кроме своего насыщенного вида, обладает лекарственными свойствами.Ваш сад может приносить огромное удовольствие. Главное – это выбрать не только красивые растения, но и сорта, которые требуют минимум времени на уход.