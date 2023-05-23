7 женщин и главная любовь в жизни великого Чарли Чаплина

Ещё в детстве Чарли Чаплин испытывал трепет при виде гламурных знаменитостей, проходивших мимо его дома. И твёрдо решил стать актёром, чтобы иметь возможность примерять на себя разные образы и роли. О кинокарьере Маленького Бродяги можно слагать легенды. Выходец из лондонских трущоб стал самым востребованным и высокооплачиваемым актёром, а также отчаянным ловеласом, о способности которого покорять женские сердца слагались легенды. И всё же нашлась та, что стала главной любовью всей его жизни.
Хетти Келли
Хетти Келли. / Фото: www.alchetron.com
Юная балерина, с которой Чарли Чаплин познакомился на заре своей артистической карьеры, стала первой любовью актёра, которого в то время ещё никто не знал. Ему было 19, а Хетти Келли была младше на пять лет. Но Чарли был настолько очарован юной красоткой, что спустя всего несколько дней признался ей в любви. Она была хрупкой и очень трогательной, в её огромных карих глазах он, казалось, полностью растворялся. Чаплин влюбился со всей страстью, на которую был способен. Актёр летал на крыльях любви ровно одиннадцать дней и пять свиданий, продлившихся не более 20 минут каждое. А потом он признался Хетти в своих чувствах. Девочка же попросту испугалась напора своего пылкого поклонника, и всякие отношения тут же были прекращены. Но великий комик помнил о своих первых чувствах до конца дней.
Эдна Пёрвиэнс
Эдна Пёрвиэнс. / Фото: www.peoplelife.ru
Она могла бы выйти замуж за Чаплина, но он так и не решился сделать ей предложение. В то время Чарли только делал свои первые шаги в режиссуре, а Эдна покорила его с первого же взгляда. Впоследствии она гордо носила звание музы Чарли Чаплина и успела сняться в 33 его картинах. Их роман закончился спустя три года, но несмотря на это, тёплые отношения Эдна Пёрвиэнс и Чарли Чаплин сохранили до конца дней.
Милдред Харрис
Милдред Харрис. / Фото: www.wikimedia.org
Вряд ли Чарли Чаплин решился бы вступить в брак с этой очаровательной 16-летней прелестницей, но девушка сообщила ему о своей беременности. Милдред была слишком проста для гениального актёра, по его словам, вместо души у неё были розовые тряпки и всякая чепуха. Но он был честным человеком и повёл девушку под венец. Малыш прожил всего три дня, и Чаплин просто не мог оставить жену в таком состоянии. Хотя все его попытки наладить с ней отношения разбивались о скверный нрав и откровенную недалёкость супруги. Во время бракоразводного процесса Милдред Харрис старательно вставляла мужу палки в колёса, хотя договаривались они расстаться мирно. Она обвиняла Чаплина в жестоком обращении и пыталась наложить арест на снятый фильм. В итоге он заплатил вместо 25 тысяч сумму в четыре раза выше только за то, чтобы супруга больше никогда не появлялась на его горизонте.
Мэй Коллинз
Мэй Коллинз. / Фото: www.wikimedia.org
После развода великий актёр зализывал раны в обществе 18-летней актрисы Мэй Коллинз. Они даже были официально помолвлены, но бракосочетание влюблённых так и не состоялось, а разрыв был тихим и мирным.
Лита Грей
Лита Грей. / Фото: www.kinoiskatel.ru
Если бы знал Чарли Чаплин о том, что второй брак принесёт ему куда больше страданий, чем первый, он бежал бы от очаровательной брюнетки, куда глаза глядят. И поводом для свадьбы снова стала беременность девушки. Брак пришлось заключать в Мексике, так как юная невеста оказалась слишком молода. Она родила Чаплину двоих сыновей, но даже они не могли скрепить этот союз. Ведь Литу интересовал далеко не сам Чаплин, а кругленькая сумма в банке на счету актёра и его положение в обществе. Во время развода она была полна решимости отсудить у супруга всё, в том числе и права на вышедший в прокат фильм. Литу Грей не устраивали просто алименты, она была готова согласиться только на всё и сразу. В результате проворная барышня получила неслыханную по тем временам сумму в 800 тысяч долларов.
Полетт Годдар
Полетт Годдар. / Фото: www.wikimedia.org
На протяжении восьми лет Чаплин наслаждался тихой жизнью с Полетт. Их союз не потрясали ссоры и скандалы, они вели совершенно размеренную жизнь. Позже Чаплин напишет о том, что третья жена научила его любить и прощать. К сожалению, наступил период, когда оба поняли: их брак изжил себя, а совместная жизнь не приносит больше радости. Полетт просто собрала свои вещи и ушла от Чарли Чаплина. Позже она вышла замуж за писателя Эриха Марию Ремарка.
Джоан Берри
Джоан Берри. / Фото: www.fishki.net
Вероятно, после спокойной жизни с Полетт Чаплин захотел острых ощущений. И тогда в его жизни появилась Джоан. Она очаровала его своей непосредственностью и прямолинейностью. Но как только Берри подписала контракт на съёмки в фильме Чаплина, отношение девушки к комику тут же изменилось. Она позволяла себе вмешиваться в жизнь режиссёра и повышать на него голос. Никто не знает, состояли ли Чаплин и Берри в близких отношениях на самом деле, но актриса позволяла себе врываться в дом комика в состоянии алкогольного опьянения. Она неоднократно шантажировала Чаплина угрозами покончить с собой, а после заявила о своей беременности. Несмотря на то, что тест опровергал отцовство Чарли Чаплина, по решению суда, признавшего результаты недостоверными, актёр выплачивал алименты ребёнку до его совершеннолетия.
Уна О’Нил
Уна О’Нил. / Фото: www.iknigi.net
Она стала четвёртой женой и последней любовью великого комика. Ради него она отказалась от карьеры актрисы и целиком посвятила себя семье, подарив супругу восьмерых детей – троих сыновей и пятерых дочерей. Отец Уны, известный драматург Юджин О’Нил, прекратил всякое общение с дочерью, узнав о её браке. Когда Чаплин отошёл от дел, он вместе с женой переехал в Швейцарию, где и доживал свой век в окружении тех, кого любил.
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