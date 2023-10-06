Античный фаст-фуд: в Помпеях археологи нашли заведение уличной еды

Помпеи - это, бесспорно, один из самых известных античных городов как у обывателей, так и у исследователей. Ведь для последних он является просто кладезем оставленных свидетельств жизни людей несколько тысяч лет назад. Причём иногда они совершенно уникальные: к примеру, мало кому бы пришло в голову даже предполагать, что уже в те времена существовала практика работы уличных ресторанов. Но именно Помпеи позволили историкам узнать, что такие заведения действительно существовали.
Античное заведение быстрого питания. /Фото: perito.media
Этот поразительный исторический феномен - античные закусочные под названием термополий, были найдены во время раскопок в Помпеях в Regio V, одной из зон раскопок, площадь которых составляет 21,8 гектара. Находится она в северной части Археологического парка Помпеи, неподалеку от Неаполитанского залива. Добрались до этого участка сравнительно недавно - окончательно от вулканического пепла этот термополий очистили только в декабре 2020 года, а чуть позднее его открыли для посетителей.
Прилавок фаст-фуда в Помпеях с сохранившимися фресками. /Фото: focus.ua
Согласно найденным объектам и дальнейшим исследованиям историков и археологов, древнеримская закусочная-термополия, которая именно в Помпеях отлично сохранилась, вплоть до горшков и фресок, представляет собой небольшое помещение с каменным прилавком по центру, в котором были выдолблены специальные ниши, где и хранились горшки с едой. Изюминка этого решения состояла в том, что эти ниши наполнялись водой, которую подогревали от печи, расположенной под прилавком. Таким образом, приготовленная в термополиях еда в горшках сохранялась тёплой, соответственно, посетителям заведения не приходилось ожидать, пока она приготовится.
Так выглядели те самые ниши для подогрева еды во время раскопок. /Фото: news.liga.net
То есть, речь идёт о прототипе современных ресторанов быстрого питания, где заказанное блюдо ожидают минимальное количество времени. Причём, как известно сейчас, таких заведений в Помпеях было несколько. Как удалось выяснить исследователям, в ассортименте термополий была довольно простая еда: бобы, хлеб, печёный сыр, каши, жареное мясо и подогретое вино, в которое добавлялись пряности, а порой даже толченую фасоль. Зачастую заведениях подобного толка пищу употребляли стоя, но иногда в зале устанавливали несколько лавок. Впрочем, некоторые термополии, работали по типу средневековых трактиров - над «фаст-фудом» были помещения, где сдавали комнаты для гостей.
Термополии были популярным местом в Древнем Риме. /Фото: znaj.ua
Термополии в жизни Древнего Рима играли роль не только места, где можно поесть, но и центром социальной активности. Там можно было обсудить последние новости, поиграть в игры, например, в кости, посмотреть выступления артистов, подраться и даже предаться интиму в тех самых арендуемых «номерах». А ещё, такие закусочные частенько собирались недовольные властью, потому некоторые римские императоры старались препятствовать их работе. Например, император Тиберий вводил запрет на продажу хлеба и выпечки, Нероном была запрещена реализация вареной пищи, за исключением зелени и овощей, а император Веспасиан дал разрешение продавать блюда исключительно из бобов. Впрочем, заведения продолжали работать и пользовались популярностью среди простого люда.
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