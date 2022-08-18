Что или кого скрывают морские пучины? Пять находок, которые стали достоянием общественности

О чем вы думаете, когда в вашем сознании всплывает море? Солнце, пляж, коктейль в руке? Возможно кораблики, которые маячат на горизонте? А что насчет серфинга? А как же насчет смерти? Море – это одна из самых глубоких и больших могил, которая есть вообще в мире. Самолеты, корабли, люди, все они бесследно исчезают в этой пугающей глубине. Но море может не только забирать, но и возвращать. Итак, представляем вам несколько историй, которые явно повествуют о том, что море бывает благосклонно к человеку (не всегда, конечно).
1. Ребенок
Да, это реально страшно. Одна семья находилась на отдыхе на греческом острове Лесбос. Ничего не предвещало беды. Собираясь утром на прогулку, они решили взять с собой их маленькую дочурку. Видимо, солнце уж слишком палило, так что мама и папа попросту забыли о том, что ребенок играет на берегу моря. Наверное, малышке так понравилось играть, что она решила зайти в воду и немного поплавать. Опомнились родители, спустя некоторое время. Естественно, ребенка нигде не было. С момента пропажи прошло примерно три часа, и отчаявшиеся мама и папа просто не знали, смогут ли они увидеть своего ребенка еще раз, и при этом живым и невредимым. Благо береговая охрана подоспела вовремя, и малышку нашли в нескольких километрах от берега.
2. Плавающие мертвецы
Иногда море преподносит действительно ужасные «подарки». Так и произошло в 2013 году на одном из британских островов Грунси. Мертвецы буквально начали всплывать из морских пучин. Многие так и не поняли, почему это произошло. Некоторые предполагают, что всему виной шторм, который прошел недавно в этих краях. Зрелище было поистине ужасное, учитывая то, что большинство тел были не просто кости, а реальные вздувшиеся человеческие тела. В тех краях принято хоронить мертвых именно в море, но делается это далеко от берега. Да, увидеть такое никто бы не хотел.
3. Мумия
В 2016 году высушенное тело Манфреда Фрица Баджората было обнаружено в его лодке «Сайо» у берегов Филиппин через четыре недели после того, как его заметил экипаж одной американской яхты. Береговая охрана в тех краях решила немедленно отправиться на место и посмотреть, что же случилось с лодкой и человеком, который ею управлял. Когда они зашли в каюту, то увидели, что тело Манфреда было полностью мумифицировано. Он сидел за своим столом, руки были сложены на груди. Рядом с мужчиной береговая охрана обнаружила телефон. Видимо, он пытался позвонить и вызвать помощь, когда внезапно почувствовал себя плохо. На лодке он был один, и позаботиться о нем было некому. Видимо он так и не смог набрать нужный номер, потому что, исходя из сведений патологоанатома, мужчина умер от сердечного приступа практически мгновенно.
4. Маленькая девочка-сирота в лодке
В 1961 году 11-летняя Терри Джо Дюперро была найдена в открытом море на лодке, которая плыла в никуда. Ребенок был в ужасном состоянии, потому что находился четыре дня без еды и воды. Невозможно представить, что пережила эта девочка за это время, но, слава Богу, ее вовремя нашли и сразу же отправили в больницу.
5. Призрачный корабль с накрытыми столами для ужина
В 1872 году американская бригантина «Мэри Селеста» было найдена в море одним кораблём, который проходил мимо. Когда специальная команда спасателей взошла на борт этого судна, выяснилось, что весь алкоголь, продукты питания, личные вещи экипажа, карты и другое навигационное оборудование все еще находилось на нем в практически нетронутом виде. Но почему бригантина была полностью пуста? Не было никакого запаха дыма, который мог бы вызвать взрыв, от которого погиб бы весь экипаж, не было также никаких признаков борьбы или же нападения на людей, находящихся на этом судне. Никаких подсказок в журнале корабля не было. Единственным, что было обнаружено, был это демонтированный насос и небольшое количество воды в трюме.
Итак, что же случилось? Где капитан, его семья и экипаж, и почему это безопасное мореходное судно осталось на милость моря? По некоторым сведениям, люди бежали с судна настолько быстро, что бросали все, что было, даже еду. В камбузе все также стояли накрытые столы, а в тарелках было что-то похожее на пищу. Возможно это праздник для призраков?
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