Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Вырезать из листового пиломатериала окружность можно либо с помощью электролобзика, либо ручным фрезером.

В первом случае заготовку в любом случае придется дорабатывать, поскольку рез у лобзика не самый идеальный. Во втором — результат будет намного качественнее. Так что имеет смысл выбрать именно последний вариант.

Однако для того, чтобы вырезать окружность с помощью ручного фрезера, потребуется вспомогательное приспособление — циркуль.

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками изготовить циркуль для ручного фрезера. Будем использовать за основу кусок ламината.

Для справки: эту интересную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала GRINwood. Советуем взять на заметку!

Процесс изготовления самодельного циркуля

Первым делом отрезаем кусок ламината подходящей длины. Делаем разметку. Вырезаем продольный паз и сверлим отверстие. Затем обрезаем заготовку — придаем ей требуемую форму.

После этого необходимо изготовить ползун, который будет перемещаться вдоль паза. В качестве основы используем отрезок металла. Отрезаем заготовку требуемой длины, и закругляем острые углы болгаркой или на шлифовальном станке. Высверливаем в ползуне два отверстия.

В одно из отверстий ползуна вставляем маленький гвоздь, и расклепываем его шляпку. Обрезаем гвоздик до необходимой длины. Во второе отверстие вставляем крепежный винт.

Устанавливаем ползун в паз циркуля, на винт накручиваем барашковую гайку.

Дальше нам потребуется копировальная втулка. Устанавливаем ее на ручной фрезер. Обратите внимание: отверстие в циркуле должно соответствовать диаметру втулки.

Принцип работы самодельного циркуля

В листовом материале (фанера или ДСП), из которой нужно вырезать круг, сверлим отверстие. Вставляем в него штифт ползуна.

Затем устанавливаем ручной фрезер на опорную площадку, и можно приступать к вырезанию окружности.