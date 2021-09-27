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Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Вырезать из листового пиломатериала окружность можно либо с помощью электролобзика, либо ручным фрезером. 

В первом случае заготовку в любом случае придется дорабатывать, поскольку рез у лобзика не самый идеальный. Во втором — результат будет намного качественнее. Так что имеет смысл выбрать именно последний вариант. 

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Однако для того, чтобы вырезать окружность с помощью ручного фрезера, потребуется вспомогательное приспособление — циркуль.

В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками изготовить циркуль для ручного фрезера. Будем использовать за основу кусок ламината. 

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Для справки: эту интересную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала GRINwood. Советуем взять на заметку!

Процесс изготовления самодельного циркуля

Первым делом отрезаем кусок ламината подходящей длины. Делаем разметку. Вырезаем продольный паз и сверлим отверстие. Затем обрезаем заготовку — придаем ей требуемую форму. 

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

После этого необходимо изготовить ползун, который будет перемещаться вдоль паза. В качестве основы используем отрезок металла. Отрезаем заготовку требуемой длины, и закругляем острые углы болгаркой или на шлифовальном станке. Высверливаем в ползуне два отверстия. 

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

В одно из отверстий ползуна вставляем маленький гвоздь, и расклепываем его шляпку.

Обрезаем гвоздик до необходимой длины. Во второе отверстие вставляем крепежный винт. 

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Устанавливаем ползун в паз циркуля, на винт накручиваем барашковую гайку. 

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Дальше нам потребуется копировальная втулка. Устанавливаем ее на ручной фрезер. Обратите внимание: отверстие в циркуле должно соответствовать диаметру втулки. 

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Принцип работы самодельного циркуля

В листовом материале (фанера или ДСП), из которой нужно вырезать круг, сверлим отверстие. Вставляем в него штифт ползуна.

Как из куска ламината сделать удобный циркуль для ручного фрезера

Затем устанавливаем ручной фрезер на опорную площадку, и можно приступать к вырезанию окружности. 

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