Сплошное недоразумение, или О чем думают архитекторы, создавая несуразные шедевры

Всем известно, что архитектура призвана создавать комфортную и безопасную среду жизнедеятельности человека, а также заботиться и об эстетике. Но бывают случаи, когда дизайнерские мысли творца настолько спутаны, что понять задумку автора архитектурного шедевра довольно сложно, а порой даже невозможно. Среди несуразностей встречаются и гениальные творения, но расположены они совершенно не к месту, поэтому тоже вызывают лишь недоумение.
1. Бывает ли «плохая» архитектура
Cложно представить? с кем и за что боролись македонские революционеры и воины-партизаны (комплекс Илинден, Крушево). loveopium.ru.
Подобные экстерьеры домов вызовут приступ парейдолии даже у тех, кто раньше такое за собой не замечал. bigpicture.ru.
Согласитесь, созерцание и исследование хорошо спроектированных и эстетически привлекательных зданий - одно из ярких и приятных удовольствий жизни. Но бывают случаи, когда архитекторы зашли слишком далеко и остались не понятыми. Их архитектурные решения не только не обогащают жизнь тех, кто находится рядом, они могут абсолютно не вписываться в окружающее пространство и быть совершенно неуместными, вызывая всеобщее неприятие и непонимание.
Вот такое видение леса продемонстрировал голландский архитектор Пит Блом (Роттердам, Нидерланды). mishka.travel.
Важно: Архитектурное проектирование – это процесс создания среды обитания человека, которая должна одновременно быть и полезной и привлекательной для ее обитателей. Конечно же, архитектурные пристрастия менялись на протяжении веков, потому что художественные вкусы и культурные традиции претерпевали изменения с течением времени. Но это никак не означает, что теперь они вызывают полное отвергание и протест, именно на этих достижениях и основываются новые эксперименты современных творцов.
Инсталляция, получившая народное название «Пьяный дом», украшает вход Северного вокзала Парижа (работа Леандро Эрлиха). tripadvisor.ru.
Практически невозможно точно сказать «хорошо» или «плохо» в отношении таких понятий, как искусство и архитектура, ведь любое мнение всегда субъективно. Однако среди большинства людей существует неписаное понимание того, что представляет собой «некрасивый» или «неуместный/нелепый образец архитектуры», выбивающийся из общей картинки той или иной местности. И неважно, будет это городская среда или окрестности какого-либо парка, пляжа и даже завода.
2. Нелепые скамейки
Странная скамейка возле галереи Laing Art постоянно вызывает недоумение и споры (Великобритания). ekogradmoscow.ru.
Такой привычный атрибут городских улиц, как скамейки мало, кто замечает. Их начинают искать глазами только тогда, когда хочется передохнуть. Но столь неприметный объект городской архитектуры тоже может вызвать недоумение. Особенно, если человек видит этот шедевр дизайнерской мысли впервые. У любителей порядка сразу же возникает непреодолимое желание ее починить, ведь вид у этой скамьи такой, будто кусок тротуара оторвался и загнулся вверх. При этом на месте отрыва вставлено стекло, создавая визуальный провал, что еще сильнее усугубляет ситуацию. Это произведение можно найти возле галереи Laing Art в Ньюкасл-апон-Тайн в Великобритании. Оно является частью художественной инсталляции под названием «Голубой ковер». Его спроектировал Томас Хезервик в середине 90-х гг. прошлого века и с тех пор не прекращаются споры среди местных жителей. Они в равной степени любят и презирают такой шедевр.
Небезопасные творения израильского дизайнера Итайи Охалы, которые вряд ли рискнуть сделать в городах. mirum.ru.
Еще один странно-небезопасный вариант скамьи разработал израильский дизайнер Итай Охалы. Он решил, что скамья-смотровая площадка очень полезный объект для города или окрестностей, где есть старинные замки или крепостные стены. Радует, что странный концепт никто не решается воплощать в жизнь, ведь один вариант такого чуда дизайнерской мысли угрожает жизни и здоровью людей (особенно детям), ведь расположен на достаточной высоте без каких-либо оградительных конструкций. А вторая скамья хоть и имеет перила, так находится посреди перекрестка, что тоже не лучшим образом скажется на здоровье горожан.
3. Это арка или дымоход
Странная перекошенная арка, расположенная практически среди поля, вызывает недоумение у всех без исключения. interestingengineering.com.
В небольшом британском городке Римни местные жители, взирая на творение Брайана Толле никак не могут определиться: «Это арка или дымоход?». Столь необычное произведение искусства, названное автором «Twisted Chimney» можно найти рядом с рядом с бывшим металлургическим заводом. Все бы ничего, но до сих пор никто и не понял зачем она там находится и что означает перекручено-перекошенный объект, изготовленный из полистирола и окрашенный так, чтобы напоминать кирпичную кладку. Ни то, ни другое в этой местности не производится и каких-либо событий, которые можно хоть отдаленно связать с полистирольной аркой-дымоходом вспомнить никто не может.
4. «Куриная церковь»
Вместо голубя олицетворяющего мир все видят курицу (церковь на о. Ява). abcnews.com.ua.
Не менее странное сооружение можно найти на острове Ява. Как оказалось, этот непонятный объект построил Даниэль Аламсжах, который замыслил увековечить свое имя благодаря созданной им церкви. Сложно поверить, но это действительно молитвенный дом, в котором заодно размещается реабилитационный центр для людей с наркозависимостью. Многие по этому поводу шутят, что сам автор по меньшей мере странного произведения, наверное, что-то не то курил, воображая себя скульптором и архитектором, ведь по задумке – это голубь, олицетворяющий мир. Естественно местный народ благородную птицу не узнал, для них (и не только) очертания церкви больше похожи на курицу. Вот отсюда и появилось народное прозвище – «куриная церковь».
5. За вами следит чудище с пустыми глазницами
Нестандартное видение красоты от американского архитектора Уильяма Моргана (Флорида, США). elledecoration.ru.
Непонятное существо с огромными глазами маскирующееся под зеленый холм напугает кого угодно, особенно если резко взглянуть в пустые глазницы чудовища. Но не все так страшно как кажется на первый взгляд. Как оказалось, это творческая фантазия американского архитектора Уильяма Моргана – вилла Dune House, созданная еще в 1975 г. Столь экстравагантно творец замаскировал подземный особняк на побережье Атлантического океана. Несмотря на то, что этот объект идеально вписался в окружающую среду, он явно не соответствует неписаному пониманию того, как должен выглядеть «красивый» архитектурный объект на берегу океана.
6. Не то старинные технологии, не то эклектика
Архангельская достопримечательность – «Дом Сутягина». fishki.net/ travelask.ru.
Соединить не соединяемое попытался архангельский бизнесмен Николай Сутягин. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса он решился на строительство 13-ти этажного деревянного небоскреба с башнями, достигающими 44 м. высоты. В итоге получился причудливый фантасмагорический объект, больше походивший на логово злодея, нежели на прекрасный замок созданный по старинным технологиям. К сожалению, судьба столь необычного строения оказалось печальной, помимо того, что деревянный небоскреб заставили разобрать аж до 4 этажа, так в последствии его оставшаяся часть практически вся сгорела. Но этот необычный объект с необъяснимым сочетанием стилей из разных культур был настолько популярен, что пару лет назад во Франции воссоздали деревянный небоскреб только в виде макета.
7. Пожалуй, самая непрактичная лестница в мире
Интересно, а создатель такого чуда пробовал по ней подниматься или чего хуже спускаться спросонок? interestingengineering.com.
Вот еще один интересный и в то же время бесполезный пример архитектурного дизайна. Такая «лестница» скорее арт-объект нежели функциональный и конструктивный элемент, призванный обеспечивать вертикальные связи. Вроде бы и конструкция есть и даже ступени, а вот как по ним передвигаться представить довольно сложно. Фантазия больше рисует ситуации, когда по ней нужно спуститься/подняться ночью или после увеселительной вечеринки. Ну это скорее смех сквозь слезы, ведь даже самый тренированный человек с такой постановкой ног вряд ли удержит равновесие, будучи сонным или навеселе. Единственное разумное объяснение такой «архитектуре» можно дать, если предположить, что творец решил обзавестись своеобразным и не очень практичным ...тренажером для накачивания ног и ягодиц.
8. Коллекция жутких скелетов гигантских животных в интерьере ...ресторана
В «H.R. Giger Bar» лучше ходить только на экскурсию. interestingengineering.com.
Странное ощущение охватывает посетителей одного из баров-музеев в Грюйере, что в Швейцарии. Само по себе творение Гигера (H.R. Giger) является впечатляющим произведением скульптурного искусства, можно сказать даже идеальным как для музея. Но учитывая, что он одновременно является и местом общественного питания, так сложно даже себе представить, как кусок в горло полезет среди такой массы до ужаса реалистичных позвоночников, ребер и костей гигантских животных и фантастических существ.
Не только скелеты гигантских фантастических животных можно встретить в жутком баре. («H.R. Giger Bar», Швейцария). gastrobook.ru/ knowhow.pp.ua.
Интересно: Ханс Ру́дольф Ги́гер (1940-2014 гг) — швейцарский художник, яркий представитель фантастического реализма. Его работы настолько потрясающие, что вряд ли можно встретить что-либо более жуткое и демоническое в современном искусстве. Всему миру его имя стало известно после вручения премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты в фантастическом триллере «Чужой» (1980). Режиссер фильма Ридли Скотт увлекся работами художника после выхода в свет книги «Некрономикон» (1977 г.), поэтому он и пригласил его к сотрудничеству. «По сути, художества Гигера достигают недр нашей психики и затрагивают наши самые глубокие первобытные инстинкты и страхи», – считает именитый режиссер.
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