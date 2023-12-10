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10 вещей, которые не терпит замиокулькас

Замиокулькас — культовое растение, которое можно встретить практически везде. Он разрастается в огромное дерево в офисах, детских садах, школах, санаториях и больницах. Чтобы растение так же хорошо чувствовало себя в условиях обычной квартиры, за ним нужно ухаживать.
Есть 10 основных вещей, которые он не терпит.


Перелив растения



Замиокулькас не терпит заливов. В офисах и других общественных местах с растением, как правило, никто не церемонится, и порой даже забывают полить. Лучше поливать нечасто и в меру.

Пересушивание грунта



Также нельзя переходить из крайности в крайность: от перелива до полного игнорирования растения. Замиокулькасу тоже нужна влага. В противном случае клубни начнут иссыхать и сморщиваться. Как результат, новых листиков растение не даст.


Огромный горшок



Горшок под замиокулькас нужно подбирать согласно его собственным размерам. При пересадке взрослого растения в новый горшок по краям должно оставаться 2 см свободного пространства для грунта.


Азотные подкормки



Всегда нужно помнить, что это клубневое растение, и если будет много азота, то листья начнут желтеть. Лучше всего подкармливать его универсальными удобрениями, где в равных пропорциях указаны азот, фосфор и калий + добавлены другие микро-макроэлементы.


Тяжёлый грунт



В чистом чернозёме замиокулькас будет расти только временно. Потом ему станет «трудно дышать» + начнёт застаиваться вода. Лучший грунт — рыхлый и в меру питательный: это смесь универсального грунта с торфом 1:1 + немного перлита и древесного угля.


Яркое солнце



В зависимости от региона, держать замиокулькас на южном окне можно до марта-апреля. В противном случае у него начнут сгорать листья. Ему нужен рассеянный свет, как орхидеям и фиалкам.

Сквозняки и переохлаждение



Если вы надолго откроете окно зимой, то довольно быстро клубни промёрзнут. Они станут слишком мягкими и вовсе сгниют. Заметить это можно только через месяц, когда листья «внезапно» пожелтеют и опадут.


Вредители



Пожалуй, это самое страшное, что может случиться с замиокулькасом. Почва, привезённая с участка, обязательно должна быть обезврежена от вредителей. Прокалите её или залейте кипятком. Если есть мошки, то их нужно протравить дважды «Актарой» по инструкции.


Домашние животные



Замиокулькас — ядовитое растение. Держите его подальше от питомцев, которые любят что-нибудь погрызть. Само собой, замиокулькасу тоже не нравятся такие повреждения листьев и стеблей.


Тёмное помещение



Замиокулькас — южноафриканское растение, которое любит солнце, но не прямое, а рассеянное. Тогда он порадует вас новыми листьями! Если нет возможности поставить его на окно с таким светом, то можете использовать лампы.
Правила несложные, но необходимые для нормального развития растения. Ухаживайте за замиокулькасом правильно, без фанатизма, и у вас вырастет огромное долларовое деревце!
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Замиокулькасуход

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