10 вещей, которые не терпит замиокулькас

Замиокулькас — культовое растение, которое можно встретить практически везде. Он разрастается в огромное дерево в офисах, детских садах, школах, санаториях и больницах. Чтобы растение так же хорошо чувствовало себя в условиях обычной квартиры, за ним нужно ухаживать.

Есть 10 основных вещей, которые он не терпит.







Перелив растения

Пересушивание грунта

Огромный горшок

Азотные подкормки

Тяжёлый грунт

Яркое солнце

Сквозняки и переохлаждение

Вредители

Домашние животные

Тёмное помещение

Замиокулькас не терпит заливов. В офисах и других общественных местах с растением, как правило, никто не церемонится, и порой даже забывают полить. Лучше поливать нечасто и в меру.Также нельзя переходить из крайности в крайность: от перелива до полного игнорирования растения. Замиокулькасу тоже нужна влага. В противном случае клубни начнут иссыхать и сморщиваться. Как результат, новых листиков растение не даст.Горшок под замиокулькас нужно подбирать согласно его собственным размерам. При пересадке взрослого растения в новый горшок по краям должно оставаться 2 см свободного пространства для грунта.Всегда нужно помнить, что это клубневое растение, и если будет много азота, то листья начнут желтеть. Лучше всего подкармливать его универсальными удобрениями, где в равных пропорциях указаны азот, фосфор и калий + добавлены другие микро-макроэлементы.В чистом чернозёме замиокулькас будет расти только временно. Потом ему станет «трудно дышать» + начнёт застаиваться вода. Лучший грунт — рыхлый и в меру питательный: это смесь универсального грунта с торфом 1:1 + немного перлита и древесного угля.В зависимости от региона, держать замиокулькас на южном окне можно до марта-апреля. В противном случае у него начнут сгорать листья. Ему нужен рассеянный свет, как орхидеям и фиалкам.Если вы надолго откроете окно зимой, то довольно быстро клубни промёрзнут. Они станут слишком мягкими и вовсе сгниют. Заметить это можно только через месяц, когда листья «внезапно» пожелтеют и опадут.Пожалуй, это самое страшное, что может случиться с замиокулькасом. Почва, привезённая с участка, обязательно должна быть обезврежена от вредителей. Прокалите её или залейте кипятком. Если есть мошки, то их нужно протравить дважды «Актарой» по инструкции.Замиокулькас — ядовитое растение. Держите его подальше от питомцев, которые любят что-нибудь погрызть. Само собой, замиокулькасу тоже не нравятся такие повреждения листьев и стеблей.Замиокулькас — южноафриканское растение, которое любит солнце, но не прямое, а рассеянное. Тогда он порадует вас новыми листьями! Если нет возможности поставить его на окно с таким светом, то можете использовать лампы.Правила несложные, но необходимые для нормального развития растения. Ухаживайте за замиокулькасом правильно, без фанатизма, и у вас вырастет огромное долларовое деревце!