Феномен M&M's: как сахарная глазурь и Вторая мировая война стали залогами успеха разноцветного драже

Мало кто из нас хотя бы единожды не пробовал знаменитые разноцветные шоколадные драже M&M's. Казалось бы, в мире существует огромное количество других сладостей, в том числе таких, которые максимально похожи на эти конфетки, однако они умудряются уже больше 75 лет удерживать огромный спрос. Оказывается, залогом успеха M&M's фактически оказались два фактора: сахарная глазурь и.
Мало кто знает, насколько занимательна история появления знаменитых драже. /Фото: muizre.ru
Историю появления этих конфет невозможно пересказать без упоминания не только их непосредственного автора, но и его отца. Речь идёт о Франклине, или Фрэнке Марсе, который ещё столетие назад начал развивать свою кондитерскую империю, сегодня известную как Mars Incorporated. Именно этот человек в своё время придумал легендарные батончики Milky Way. А в конце 1920-х годов помогать в управлении Марсу стал его сын Форрест, отучившийся к тому моменту в Йельском университете.
Шоколадные магнаты - Франклин и Форрест Марсы. /Фото: wikipedia.org
Однако амбициозные задумки сына у отца отклика не нашли, и на этой почве мужчины серьезно поссорились. Причём настолько, что в 1932 году Форрест переехал из Америки в Европу, имея на руках капитал в 50 тысяч долларов, который получил за свои акции из семейного бизнеса. Там он осваивал основы ведения кондитерского бизнеса, работая на фабриках Tobler и Nestle. Первоначально в качестве своего дела он построил производство кондитерских изделий в Великобритании, однако в 1939 году Форрест принял решение вернуться в Штаты, ведь у него уже была задумка, аналогов которой ещё не было.
Оказывается, история знаменитого драже началась с ссоры отца и сына. /Фото: unsplash.com
Справедливости ради, стоит отметить, что шоколадные драже на то время сами по себе новинкой не были. Однако была у этой сладости одна слабая сторона: в тёплое время года спрос на них падал по чисто практической причине - конфетки таяли прямо в руках потребителей, создавая неудобства. И именно решение этой проблемы привёз в США Форрест Марс. Оказывается, во время одного из своих путешествий в Испанию он увидел, что местные кондитеры борются с неприятными последствиями от тамошнего жаркого климата для шоколадных изделий с помощью покрытия последнего сахарной глазурью, что позволяло смело брать его в руки без опасения испачкаться.
Именно Форрест Марс придумал, как создать шоколадное драже, которое не оставляло бы руки грязными. /Фото: cervejacomchocolate.com.br, fanpop.com
Чтобы воплотить свою идею в жизнь Форрест Марс не вернулся в семейный бизнес, который на тот момент управлялся вдовой его отца, а с ней отношения также не сложились. Вместо этого он предпочёл найти надёжного партнера. Им оказался Брюс Мюрри, сын президента другой шоколадной империи — Hershey Corporation. Именно в результате этого делового соглашения была создано партнерство под названием M&M Limited — сокращение от первых букв фамилий основателей (Марс и Мюрри).
Даже странное название конфеток имеет свою историю. /Фото: frshop.ru
Одноимённое разноцветное шоколадное драже, которое не пачкали руки, выгодно выделялось среди других подобных изделий, поэтому M&M's быстро стали набирать популярность. Дополнительным и довольно ощутимым толчком для этого внезапно оказалась Вторая мировая война. Американские солдаты просто обожали эти калорийные и в то же время практичные сладости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с 1941 года M&M's были официально включены в рацион военнослужащих армии США.
Реклама драже военного времени - на ней видна первая упаковка M&M's цилиндрической формы. /Фото: 24tv.ua
Послевоенная история конфет M&M's была такая же яркая: с годами их популярность только росла, что способствовало череде занимательных историй и эпизодов, которые пережил бренд. Так, например, огромный спрос на сладость стал причиной появления немалого количества конкурентов и подражателей. Поэтому, чтобы как-то выделить оригинальные конфетки, в 1950-х годах на них решили размещать буквы «M», а рекламная кампания продукта пополнилась слоганом «Ищите М на каждой штучке».
Рекламный постер бренда с самым известным слоганом и помеченными первой буквой названия драже. /Фото: pinterest.com
Другой, ставший по-настоящему легендарным слоган M&M's, который к тому же кратко и понятно демонстрировал главное достоинство драже - «Шоколад, который тает во рту, а не в руках» - появился примерно в это же время, в 1954 году. Не обошлось в истории сладкого бренда и без рекордов: по данным редакции Novate.ru, в 1982 году M&M's были включены в список пищевых запасов американских астронавтов, что автоматически сделало их первыми конфетами, которые побывали в космосе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии