Феномен M&M's: как сахарная глазурь и Вторая мировая война стали залогами успеха разноцветного драже

Мало кто знает, насколько занимательна история появления знаменитых драже. /Фото: muizre.ru

Шоколадные магнаты - Франклин и Форрест Марсы. /Фото: wikipedia.org

Оказывается, история знаменитого драже началась с ссоры отца и сына. /Фото: unsplash.com

Именно Форрест Марс придумал, как создать шоколадное драже, которое не оставляло бы руки грязными. /Фото: cervejacomchocolate.com.br, fanpop.com

Даже странное название конфеток имеет свою историю. /Фото: frshop.ru

Реклама драже военного времени - на ней видна первая упаковка M&M's цилиндрической формы. /Фото: 24tv.ua

Рекламный постер бренда с самым известным слоганом и помеченными первой буквой названия драже. /Фото: pinterest.com