10 звезд, которых выгнали со съемок

Голливуд – вовсе не то место, которое можно назвать тихой гаванью: жесткие капиталистические условия труда здесь норма, а от увольнения не застрахован никто, даже звезды. Хотя далеко не всегда причина увольнения профессиональная, бывает и что-то личное
Райан Гослинг
Режиссер фильма «Милые кости» Питер Джексон (впоследствии снявший трилогию «Властелин колец») предложил Гослингу роль отца главной героини, девочки, которая погибла и превратилась в призрака.стала бесплотным существом, по мнению Джексона, не мог быть чрезмерно плотным.
Линдси Лохан
Актрису, известную своим не всегда адекватным поведением и пристрастием к наркотикам и алкоголю, уволили со съемочной площадки фильма «Другая сторона» в 2010 году. Причина: продюсеры решили, что для роли она «неприемлема». Что скрывается за этой формулировкой – неприемлемое поведение Линдси или профнепригодность, осталось неизвестным, однако ни то, ни другое не помешало в том же году режиссеру Роберту Родригесу снять Линдси в своем фильме «Мачете».
Кристиан Бэйл
Неловко как-то вышло. Бэйлу была предложена роль Патрика Бэйтмена в экранизации романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат». Кристиан роль принял, однако затем продюсеры решили, что им в главной роли нужна звезда покрупнее, уволили Бэйла (а заодно и режиссера Мэрри Хэррон, которая настаивала на его участии в фильме), и предложили роль Леонардо Ди Каприо.Лео отказался сниматься, роль предложили Эвану Макгрегору, но и тот не захотел изображать на экране маньяка. И вот тогда уже в фильм вернули и Бэйла, и режиссера с условием, что бюджет не превысит 10 млн долларов.
Меган Фокс
Актриса, снявшись в двух первых весьма успешных частях «Трансформеров», лишилась роли в третьей. Причиной тому стали ее нелицеприятные отзывы о режиссере фильмов Майкле Бэе – актриса не нашла ничего лучше, как в интервью британскому изданию Wonderland сравнить своего работодателя с Гитлером и сообщить всему миру, что работа с ним по этой причине – сущий кошмар. Неудивительно, что Бэй счел своим долгом избавить Меган от этого кошмара.
Чарли Шин
Было бы странно, если бы этого актера, известного своими выходками под воздействием наркотиков и алкоголя, ниоткуда не уволили. В 2011-м именно это и случилось – Чарли по настоянию продюсеров сериала «Два с половиной человека» пришлось покинуть съемочную площадку. Однако вовсе не из-за диких выходок, а из-за личного конфликта актера с создателем сериала Чаком Лорре. Чак, который помимо этого сериала был автором еще двух хитов канала – «Теории Большого взрыва» и «Майка и Молли», оказался для боссов канала CBS более ценным кадром, поэтому Чарли оказался в роли жертвы: его персонаж по сюжету оказался убит, а главную роль в сериале получил Эштон Катчер.
Шеннен Доэрти
Причиной увольнения Шеннен со съемочной площадки сериала «Беверли Хиллс, 90210» стало то, что актриса постоянно спорила и ссорилась с коллегами и техническим персоналом. Последней каплей, после которой продюсеры решили, что с них довольно, стало то, что Доэрти самовольно подстриглась, причем коротко – и это как раз в разгар съемок самых важных сцен четвертого сезона. В общем, этот сезон стал для нее последним. Но и это не все – когда она затем стала сниматься в сериале «Зачарованные», то ее персонаж сценаристам пришлось убить в третьем сезоне – а все из-за ее постоянных ссор с другой звездой сериала, Алисой Милано.
Роберт Дауни-мл.
Дауни до того, как стать «Железным человеком», был вовсе не железным и частенько уступал своим слабостям, а именно пристрастию к наркотикам. За что и поплатился – из сериала «Элли Макбил» он был удален как раз после того, как был арестован по подозрению в употреблении запрещенных веществ.
Энн Хэтэуэй
Технически Энн не уволили, но могли – просто актриса успела уволиться сама. Звезде мюзикла «Отверженные» не понравилось, что в фильме «Немножко беременна» ей придется сниматься в сцене родов, причем процесс режиссер собирался показать довольно подробно. «Я не хотела показывать вагину – конечно, не свою, а дублерши, но все же, – говорила Энн в интервью журналу Mary Claire. — Мне показалось, что такие физиологические подробности совершенно лишние в этом фильме, рассказать историю можно было и без них».
Ричард Гир
По слухам, актер был уволен со съемочной площадки фильма «Лорды Флэтбуша» из-за конфликта с Сильвестром Сталлоне. Впрочем, их «пацанские» разборки мало кем оказались замеченными – этот фильм 1974 года выпуска особой популярностью не пользовался ни у критиков, ни у зрителей.
Джуди Гарленд
Исполнительница роли Элли в классической голливудской сказке «Волшебник из страны Оз» в 1967 году лишилась роли в фильме «Долина кукол» из-за проблем с алкоголем. А жаль, ведь персонаж книги, по которой ставился фильм, был списан с самой Гарленд, и эта роль могла бы стать одной из лучших в ее карьере.
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