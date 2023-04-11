Как себя правильно вести, если повстречали на лесной тропе дикого кабана

Дикий кабан - зверь социальный. /Фото: picgalleria.com.

Сам кабан встречи с человеком не ищет. /Фото: yandex.kz.

Кабаны бегают крайне быстро. /Фото: ru.tokkoro.com.

Лучше всего не провоцировать зверя. /Фото: animalsglobe.ru.

Кабан в Рязанской области уже который год выходит летом к людям. /Фото: ya.ru.