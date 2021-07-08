Удачный декор стены из гофрированной бумаги

Из гофрированной бумаги, фольги и картона получится удачный декор — эффектный, пышный, яркий, стильный, привлекающий внимание. И сделать его совсем просто.

Отрежьте из гофрированной бумаги достаточно длинную полосу шириной 7 см. Сложите пополам и вырежьте маленькие треугольники. Вырезанные маленькие треугольники пальцами растяните в лепестки. То же самое повторите и с самой полосой — каждую секцию вытяните пальцами, чтобы она напоминала лепесток цветка.



Вырежьте из картона круг. Из фольги скатайте шарик.



Оклейте его лепестками. Приклейте в центр картона.



Вокруг начните приклеивать длинную полосу.



Вот такой обалденный, объёмный и красивый цветок получается! Теперь делаем цветок поменьше из оставшихся треугольников. Как видите, ни кусочка гофрированной бумаги не выбрасывается — всё идёт в дело. Из картона вырежьте круг поменьше.



Сделайте поменьше шарик из фольги, который также оклейте бумагой, приклейте в центр. Вокруг приклеивайте оставшиеся треугольники. Вытягивать пальцами их уже не надо! У этого цветка будет другая форма.





Вот такой милый цветок получился.



Вырезать можно не только треугольниками, но и волной.



Повторите всё то же самое, но с одним изменением — из гофробумаги были вырезаны волны.

Лепестки растяните пальцами и слегка сожмите, чтобы на них тоже появились волны.Красиво и необычно!И точно по такому же принципу сделайте и маленький цветок из остатков бумаги от вырезанной волны, без растягивания гофрированной бумаги пальцами.Сделайте цветы разных оттенков. Приклейте их на большой прямоугольник из картона.Очаровательное цветочное панно готово! Великолепное украшение интерьера.