Удачный декор стены из гофрированной бумаги

Из гофрированной бумаги, фольги и картона получится удачный декор — эффектный, пышный, яркий, стильный, привлекающий внимание. И сделать его совсем просто.
Отрежьте из гофрированной бумаги достаточно длинную полосу шириной 7 см. Сложите пополам и вырежьте маленькие треугольники. Вырезанные маленькие треугольники пальцами растяните в лепестки. То же самое повторите и с самой полосой — каждую секцию вытяните пальцами, чтобы она напоминала лепесток цветка.
Вырежьте из картона круг. Из фольги скатайте шарик.
Оклейте его лепестками. Приклейте в центр картона.
Вокруг начните приклеивать длинную полосу.
Вот такой обалденный, объёмный и красивый цветок получается! Теперь делаем цветок поменьше из оставшихся треугольников. Как видите, ни кусочка гофрированной бумаги не выбрасывается — всё идёт в дело. Из картона вырежьте круг поменьше.
Сделайте поменьше шарик из фольги, который также оклейте бумагой, приклейте в центр. Вокруг приклеивайте оставшиеся треугольники. Вытягивать пальцами их уже не надо! У этого цветка будет другая форма.
Вот такой милый цветок получился.
Вырезать можно не только треугольниками, но и волной.
Повторите всё то же самое, но с одним изменением — из гофробумаги были вырезаны волны.
Красиво и необычно!
И точно по такому же принципу сделайте и маленький цветок из остатков бумаги от вырезанной волны, без растягивания гофрированной бумаги пальцами.
Сделайте цветы разных оттенков. Приклейте их на большой прямоугольник из картона.
Очаровательное цветочное панно готово! Великолепное украшение интерьера.
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