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Удачный декор стены из гофрированной бумаги

Из гофрированной бумаги, фольги и картона получится удачный декор — эффектный, пышный, яркий, стильный, привлекающий внимание. И сделать его совсем просто.
Отрежьте из гофрированной бумаги достаточно длинную полосу шириной 7 см. Сложите пополам и вырежьте маленькие треугольники. Вырезанные маленькие треугольники пальцами растяните в лепестки. То же самое повторите и с самой полосой — каждую секцию вытяните пальцами, чтобы она напоминала лепесток цветка.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Вырежьте из картона круг. Из фольги скатайте шарик.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Оклейте его лепестками. Приклейте в центр картона.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Вокруг начните приклеивать длинную полосу.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Вот такой обалденный, объёмный и красивый цветок получается! Теперь делаем цветок поменьше из оставшихся треугольников. Как видите, ни кусочка гофрированной бумаги не выбрасывается — всё идёт в дело. Из картона вырежьте круг поменьше.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Сделайте поменьше шарик из фольги, который также оклейте бумагой, приклейте в центр. Вокруг приклеивайте оставшиеся треугольники. Вытягивать пальцами их уже не надо! У этого цветка будет другая форма.

Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Вот такой милый цветок получился.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Вырезать можно не только треугольниками, но и волной.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Повторите всё то же самое, но с одним изменением — из гофробумаги были вырезаны волны.

Лепестки растяните пальцами и слегка сожмите, чтобы на них тоже появились волны.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Красиво и необычно!
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
И точно по такому же принципу сделайте и маленький цветок из остатков бумаги от вырезанной волны, без растягивания гофрированной бумаги пальцами.

Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Сделайте цветы разных оттенков. Приклейте их на большой прямоугольник из картона.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
Очаровательное цветочное панно готово! Великолепное украшение интерьера.
Удачный декор стены из гофрированной бумаги
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