17 худших жизненных моментов, запечатленных на случайных фотографиях

Неприятные и нелепые фотографии о худших днях жизни, случающихся у каждого.
Неприятности происходят сплошь и рядом. И всегда надеешься, что досадное происшествие случится не с тобой. Надеемся, что никто из наших читателей не оказывался на месте «счастливчиков» из сегодняшнего обзора. Всем хорошего вечера и отличного настроения!
1. Совершенно непонятно, что лодка делает на проезжей части, но совершенно ясно, что ничего хорошего это не сулит!
Лодка вырвалась из пристани. | Фото: Фишки.нет.
2. Кажется, покраска пошла не по плану!
Небольшой взрыв цвета. | Фото: Pixmafia.com.
3. «А что, подарки еще нельзя было распаковывать?»
Рождественская атмосфера. | Фото: FORFUN.
4. «Алло, шеф, кажется, я немного опоздаю... На пару дней!»
Novate.ru знает толк в пробках. | Фото: Medium.
5. «Эй, это ноутбук, а не гладильная доска!»
Вы видели когда-то расплавленный ноутбук? А мы на Novate.ru видели! | Фото: The Laughter Ward.
6. Помнится, балконы на обиженных падают!
Поймал свой балкон! | Фото: Поросёнка.нет.
7. Это выглядит впечатляюще, но, думаю, приземление было болезненным!
Кто высоко летает, больно падает! | Фото: Entere.se.
8. По весне прилетают не только птицы...
И как он туда забрался? | Фото: Алоха серфинг.
9. «Хорошая краска и цвет такой яркий!»
Сюрприз в машине. | Фото: Daily LOL Pics.
10. «Скинуть балласт! Прощаемся с колесами!»
Сбросил лишнее. | Фото: Васи.нет.
11. Похоже, в этот морозный день кто-то поедет на маршрутке!
«А ручку я, пожалуй, возьму с собой!» | Фото: Dumpaday.
12. «Вот это я удачно припарковался!»
Зимний тюнинг. | Фото: Dumpaday.
13. «Некоторые вещи лучше не видеть!»
Этот плавник смутно напоминает плавник одной хищной рыбы... | Фото: hodor.lol.
14. «Скажите, а машину времени уже изобрели?»
Как не надо открывать конверты! | Фото: Humor.fm.
15. Трюк вышел классный, а какие неподдельные эмоции...
Вся жизнь перед глазами пронеслась! | Фото: Поросёнка.нет.
16. Бог сказал делиться!
Наглая птица! |Фото: Reddit.
17. Говорят, черная кошка на пути - к несчастью. А пять?
Подозрительное столпотворение черных котов. | Фото: Pixmafia.com.
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