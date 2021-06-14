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Какую пользу могут принести сигареты

Вопреки распространенному мнению, сигарета способна не только убивать, но и спасать. Звучит, конечно, несколько сомнительно. Курение, как таковое, никак не поможет вам выбраться из сложной ситуации. Напротив, уровень выносливости и физической силы курильщика гораздо ниже, чем уровень здорового человека. Все хотят быть в отличной форме большую часть своей жизни, так что курение — последнее из дел, которые стоит вообще начинать.

И тем не менее, сигареты и в самом деле могут быть полезны. Сегодня мы расскажем вам, почему идея держать пачку сигарет в своем походном комплекте выживания вовсе не так плоха, как кажется.

Какую пользу могут принести сигареты

Пестицид


Вы можете сделать свое собственное пестицидное средство, просто разбавив табак водой и поместив его в распылитель. Обрызгайте растение, которое собираетесь съесть, подождите десять минут. Затем, тщательно промойте его в воде.

Какую пользу могут принести сигареты

Остановка кровотечения


Небольшое количество сигаретного пепла в ране может остановить кровотечение. Этот метод работает только с небольшими порезами, не нужно воспринимать фильмы с Арнольдом Шварценеггером как руководство к действию. Стряхнув табак на широкую открытую рану, вы только ухудшите ситуацию.

Какую пользу могут принести сигареты

Укусы насекомых


Разжуйте табак, а затем приложите его к укушенному месту.
Боль утихнет, а ранка заживет довольно быстро.

Какую пользу могут принести сигареты

Водяной фильтр


Фильтр сигареты может быть использован для фильтрации воды в аварийной ситуации. Снимите фильтр и вставьте его в стебель соломы, камыша или бамбука. Он, конечно же, не способен удалить из воды паразитов, но все еще может убрать большую часть крупной грязи.

Какую пользу могут принести сигареты

Трут


Самый очевидный способ. Бумага подойдет для розжига, измельченный табак неплохо горит. Также, обычная сигарета долго тлеет из-за добавленных туда химикатов. То есть, вы сможете без особых проблем переносить огонь с одного места на другое.

Какую пользу могут принести сигареты

Бартер


Один из самых распространенных способов использования сигарет в дикой местности — бартер. Многие люди с удовольствием помогут вам выбраться из сложной ситуации в обмен на пачку сигарет. Сигареты и алкоголь ценятся дикими племенами почти так же, как стальные ножи и зеркала. Так что, собираясь в Африку гулять, возьмите с собой целый блок.

Какую пользу могут принести сигареты

Если ногу свело в крайне неприятной ситуации и нужно срочно унять боль — позвольте себе затяжку-другую. Такое количество никотина и табака вреда вам не принесет, зато вополне успешно расслабит уставшие мышцы.

Какую пользу могут принести сигареты

Зубная боль


Табак может облегчить и зубную боль. Разжуйте небольшое количество, подержите немного у больного зуба, станет легче.

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