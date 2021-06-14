Какую пользу могут принести сигареты

Вопреки распространенному мнению, сигарета способна не только убивать, но и спасать. Звучит, конечно, несколько сомнительно. Курение, как таковое, никак не поможет вам выбраться из сложной ситуации. Напротив, уровень выносливости и физической силы курильщика гораздо ниже, чем уровень здорового человека. Все хотят быть в отличной форме большую часть своей жизни, так что курение — последнее из дел, которые стоит вообще начинать.



И тем не менее, сигареты и в самом деле могут быть полезны. Сегодня мы расскажем вам, почему идея держать пачку сигарет в своем походном комплекте выживания вовсе не так плоха, как кажется.









Пестицид

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