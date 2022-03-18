Сплошное очарование: старинные открытки Елизаветы Бём

Открытка конца XIX-начала ХХ века. | Фото: artcyclopedia.ru.
Открытки Елизавeты Бём пользовались невероятной популярностью на рубeже XIX-XX вв. Их можно было увидеть в коллекциях императорской семьи, в Третьяковской галерее и в избах простых крестьян. Очаровательные детки в русских национальных костюмах, изображенные в различных бытовых сценах, и сегодня вызывают умиление обывателей.
Елизавета Меркурьевна Бем - русская художница, иллюстратор и силуэтист. | Фото: ic.pics.livejournal.com.
Елизавета Меркурьевна Бём (в девичестве Эндaурова) появилась на свет уважаемой богатой семье в 1843 году. Художница вспоминала: «В письмах к своим подругам петербургским я постоянно вкладывала свои рисуночки куколок и животных; и вот это-то и обратило внимание людей несколько понимающих, что мне следовало серьёзно заняться рисованием».
Силуэты, выполненные Елизаветой Бем. | Фото: cp12.nevsepic.com.ua.
Тогда считалось, что девочкам достаточно только обучения рукоделию и основам ведения хозяйства, но родители Лизы прислушались к мнению «понимающих» людей и отправили 14-летнюю дочь в столичную Рисовальную школу Общества поощрения художников. Лиза посещала занятия таких признанных мастеров, как Иван Крамской, Павел Чистяков, Луиджи Премацци. Она окончила Рисовальную школу с отличием.
В 1867 году Елизавета Эндаурова приняла предложение руки и сердца Людвига Бёма, преподававшего в Петербургской консерватории. Муж не препятствовал увлечению супруги.
В 1875 году художница создала несколько силуэтов и сшила их в альбом. Ее дядя, владевший картографическим заведением, растиражировал ее работы. Публика с восхищением восприняла подобное творчество. Вдохновленная столь положительным результатом, Елизавета Бём создала еще один альбом «Силуэты из жизни детей». Илья Репин высоко оценивал ее творчество: «Её черненькие я люблю больше многих беленьких».
Открытка от Елизаветы Бем. | Фото: 3.bp.blogspot.com.
Позже художница иллюстрировала журналы, обложки к книгам, но настоящая слава на родине и заграницей пришла к ней после того, как она стала рисовать открытки. Главными героями на них становились маленькие дети в русских народных костюмах. Они изображались в бытовых ситуациях. Открытки сопровождались незамысловатыми надписями или же пословицами и поговорками.
Открытка в «русском стиле». | Фото: kartina.msk.ru.
Очаровательная открытка от художницы Е. Бем. | Фото: 3.bp.blogspot.com.
Открытки от Елизаветы Бём имели колоссальный успех. Их приобретали для себя и члены императорской семьи, и обычные мастеровые и крестьяне. На международных выставках работы Бём неизменно получали медали и призы. Одно французское издательство предложило за огромные деньги Елизавете Меркурьевне заключить договор на эксклюзивное право печати ее работ. Это значило, что в таком случае художница не могла бы публиковаться в России, поэтому она отказалась.
Открытка в «русском стиле»| Фото: 4.bp.blogspot.com.
Открытка с трогательный сюжетом. | Фото: 4.bp.blogspot.com.
Елизавета Меркурьевна Бём продолжала плодотворно работать до самой смерти. Ей постоянно приходили заказы на оформление детских книг, ведь иллюстратор с большим усердием выводила непослушные завитушки на детских головках, а получившиеся образы выходили такими душевными.
Елизаветы Бём не стало в 1914 году, но ее открытки продолжали переиздаваться десятилетиями.
Открытка конца XIX-начала ХХ века. | Фото: cp14.nevsepic.com.ua.
Открытка, выполненная Елизаветой Бем. | Фото: cp14.nevsepic.com.ua.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии