«Кровавый» водопад в царстве снега и льда: в чем загадка антарктического природного феномена




Интересных и необычных мест на нашей планете очень много. Одно из них было открыто в Антарктиде в начале прошлого столетия. Это было действительно необъяснимое явление. Из ледника под названием Тейлор вытекала вода, цвет которой был алым.

Водопад в вечной мерзлоте, да еще и красного цвета - это просто чудо природы / Фото: mir-da.ru

Водопад в вечной мерзлоте, да еще и красного цвета - это просто чудо природы / Фото: mir-da.ru
ru

 

Естественно, у первооткрывателей это вызвало огромнейшее удивление. В вечной мерзлоте течет вода, к тому же настолько необычного цвета при очень низком температурном режиме. Ничего подобного до этих пор на Земле не было. Во всяком случае, о таких чудесах не знали и не слышали.
Течет вода в этом необычном водопаде не всегда, все зависит от температуры и времени года / Фото: yandex.ru

Течет вода в этом необычном водопаде не всегда, все зависит от температуры и времени года / Фото: yandex.ru

 

Подобное явление можно наблюдать крайне редко. По мнению теоретиков, оно зависит от двух факторов: температуры и времени года. При повышении температуры ледник оказывает давление на озеро, что и приводит к вытеканию воды, правда, цвет ее красный. Почему в природе все происходит именно так, ученые не могут дать ответ.
Под ледником Тейлор было обнаружено озеро с очень высоким содержанием соли, превышающим концентрацию в океане / Фото: arttravelblog.ru

Под ледником Тейлор было обнаружено озеро с очень высоким содержанием соли, превышающим концентрацию в океане / Фото: arttravelblog.ru

 

Разгадали же эту загадку необычного водопада только спустя почти 100 лет после его открытия, в наше время. Под огромным слоем льда, составляющим 500 метров, обнаружили соленое озеро. Возраст его исчисляется миллионами лет.
Предположительно отделение этого озера от океана произошло во время резкого падения в океане уровня воды, в начале ледникового периода.

Ученые выяснили, что красный цвет воды обусловлен высоким содержанием железа / Фото: pbssocal.org

Ученые выяснили, что красный цвет воды обусловлен высоким содержанием железа / Фото: pbssocal.org

 

Проведя ряд экспериментов, ученым удалось выяснить и тот факт, что эта вода необычного цвета имеет в своем составе более высокую концентрацию соли, чем вода из океана, что и не дает ей замерзнуть при низких температурах. Цвет же у водопада такой в связи с наличием в воде огромного количества железа. При взаимодействии его с кислородом происходит химическая реакция, в результате которой наблюдается окисление и окрашивание жидкости в ярко-алый цвет.
Спрятанное подо льдом озеро совсем не изучено / Фото: lejdd.fr

Спрятанное подо льдом озеро совсем не изучено / Фото: lejdd.fr

 

Кстати, микроорганизмы, сохранившиеся на дне этого озера, используют железо в качестве питательной среды. Другие варианты им недоступны, так как в тех условиях фотосинтез отсутствует. Возможно, досконально изучив спрятанный подо льдом водоем, ученые смогут получить и больше информации о других планетах с похожими условиями.
Уникальный ледник, кровавый водопад, необычное озеро, да и в целом материк остаются недостаточно изученными из-за недостатка финансирования / Фото: poleteli.ru

Уникальный ледник, кровавый водопад, необычное озеро, да и в целом материк остаются недостаточно изученными из-за недостатка финансирования / Фото: poleteli.ru

 

Сложность в проведении исследовательских работ заключается только в финансировании. Бюджетных целей выделяется мало, а найти спонсоров достаточно сложно. Это и стало причиной того, что не только это конкретное озеро, но и материк в целом, в наши дни остается малоизученным.

