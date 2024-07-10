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Натуральные подкормки для большого урожая

После того как растения на огороде или в теплице нарастят зеленую массу, очень важно начинать использовать подкормки, действие которых направлено на образование и сохранение большого количество завязей, защиту растений от бактерий, вирусов и насекомых, а также на укрепление их иммунитета.

Используйте эти натуральные удобрения, чтобы получить богатый урожай вкусных овощей и ягод.




Подкормка с молоком



Молоко в данной подкормке является источником аминокислот, белка, кальция и витаминов. Кроме того, молоко выступает в качестве «прилипателя» и помогает другим компонентом удобрения оставаться на растениях. Добавление йода способствует образованию большего количества цветоносов, а также делает растения более устойчивыми к бактериальным и вирусным заболеваниям
Главный компонент подкормки — биочарс — биологический уголь из скорлупы грецкого ореха.



Биочарс:

Увеличивает пористость земли.

Ускоряет скорость роста растений.

Сохраняет питательные вещества для корневой системы.

Ускоряет потребление питательных веществ корнями

Увеличивает плодородность земли.

Повышает иммунитет растений.

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

биочарс — 5 ст.л;

йод — 10 капель; вода — 10 л.

Как использовать: 1 л концентрированного средства доведите до объема 10 л и используйте для полива растений сверху по листу 1 раз в 2 недели.

Подкормка с сывороткой



Действие сыворотки в данной подкормке аналогично действию молока в первом удобрении.



Куркума поможет повысить иммунитет растений, защитит посадки от бактерий, грибка и насекомых.

Ингредиенты:


сыворотка молочная — 1 л;

куркума молотая — 2 ч.л;

биочарс — 5 ст.л

Как использовать: 1 л маточного раствора доведите до объема 10 л и используйте для полива растений сверху по листу 1 раз в 2 недели.

Обработка с древесным уксусом из скорлупы грецких орехов



Для дополнительной обработки растений в период плодоношения используйте древесный уксус из скорлупы грецких орехов. Обработка водой с добавлением уксуса из скорлупы грецких орехов — отличная профилактика от нападения насекомых.

Ингредиенты:

вода — 10 л;

уксус из скорлупы грецких орехов — 20 мл.



Как использовать: поливайте растения сверху по листу 1 раз в 2 недели.
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