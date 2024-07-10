Натуральные подкормки для большого урожая

После того как растения на огороде или в теплице нарастят зеленую массу, очень важно начинать использовать подкормки, действие которых направлено на образование и сохранение большого количество завязей, защиту растений от бактерий, вирусов и насекомых, а также на укрепление их иммунитета.
Используйте эти натуральные удобрения, чтобы получить богатый урожай вкусных овощей и ягод.
Подкормка с молоком
Молоко в данной подкормке является источником аминокислот, белка, кальция и витаминов. Кроме того, молоко выступает в качестве «прилипателя» и помогает другим компонентом удобрения оставаться на растениях. Добавление йода способствует образованию большего количества цветоносов, а также делает растения более устойчивыми к бактериальным и вирусным заболеваниям
Главный компонент подкормки — биочарс — биологический уголь из скорлупы грецкого ореха.
Биочарс:
Увеличивает пористость земли.
Ускоряет скорость роста растений.
Сохраняет питательные вещества для корневой системы.
Ускоряет потребление питательных веществ корнями
Увеличивает плодородность земли.
Повышает иммунитет растений.
Ингредиенты:
молоко — 1 л;
биочарс — 5 ст.л;
йод — 10 капель; вода — 10 л.
Как использовать: 1 л концентрированного средства доведите до объема 10 л и используйте для полива растений сверху по листу 1 раз в 2 недели.
Подкормка с сывороткой
Действие сыворотки в данной подкормке аналогично действию молока в первом удобрении.
Куркума поможет повысить иммунитет растений, защитит посадки от бактерий, грибка и насекомых.
Ингредиенты:
сыворотка молочная — 1 л;
куркума молотая — 2 ч.л;
биочарс — 5 ст.л
Как использовать: 1 л маточного раствора доведите до объема 10 л и используйте для полива растений сверху по листу 1 раз в 2 недели.
Обработка с древесным уксусом из скорлупы грецких орехов
Для дополнительной обработки растений в период плодоношения используйте древесный уксус из скорлупы грецких орехов. Обработка водой с добавлением уксуса из скорлупы грецких орехов — отличная профилактика от нападения насекомых.
Ингредиенты:
вода — 10 л;
уксус из скорлупы грецких орехов — 20 мл.
Как использовать: поливайте растения сверху по листу 1 раз в 2 недели.
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