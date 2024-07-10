Натуральные подкормки для большого урожая

После того как растения на огороде или в теплице нарастят зеленую массу, очень важно начинать использовать подкормки, действие которых направлено на образование и сохранение большого количество завязей, защиту растений от бактерий, вирусов и насекомых, а также на укрепление их иммунитета.



Используйте эти натуральные удобрения, чтобы получить богатый урожай вкусных овощей и ягод.

Подкормка с молоком

Подкормка с сывороткой

Обработка с древесным уксусом из скорлупы грецких орехов

Молоко в данной подкормке является источником аминокислот, белка, кальция и витаминов. Кроме того, молоко выступает в качестве «прилипателя» и помогает другим компонентом удобрения оставаться на растениях. Добавление йода способствует образованию большего количества цветоносов, а также делает растения более устойчивыми к бактериальным и вирусным заболеваниямГлавный компонент подкормки — биочарс — биологический уголь из скорлупы грецкого ореха.Увеличивает пористость земли.Ускоряет скорость роста растений.Сохраняет питательные вещества для корневой системы.Ускоряет потребление питательных веществ корнямиУвеличивает плодородность земли.Повышает иммунитет растений.молоко — 1 л;биочарс — 5 ст.л;йод — 10 капель; вода — 10 л.Как использовать: 1 л концентрированного средства доведите до объема 10 л и используйте для полива растений сверху по листу 1 раз в 2 недели.Действие сыворотки в данной подкормке аналогично действию молока в первом удобрении.Куркума поможет повысить иммунитет растений, защитит посадки от бактерий, грибка и насекомых.сыворотка молочная — 1 л;куркума молотая — 2 ч.л;биочарс — 5 ст.лКак использовать: 1 л маточного раствора доведите до объема 10 л и используйте для полива растений сверху по листу 1 раз в 2 недели.Для дополнительной обработки растений в период плодоношения используйте древесный уксус из скорлупы грецких орехов. Обработка водой с добавлением уксуса из скорлупы грецких орехов — отличная профилактика от нападения насекомых.вода — 10 л;уксус из скорлупы грецких орехов — 20 мл.Как использовать: поливайте растения сверху по листу 1 раз в 2 недели.