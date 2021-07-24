Самые знаменитые блондинки Голливуда, которых считали эталонами женской красоты в 1950-х

1. Барбара Лэнг

Американская актриса и певица.

2. Энн Фрэнсис

Портретная фотография американской актрисы и модели.

3. Мэрилин Монро

Культовый образ кинематографа, секс-символ 50-х годов и модель.

4. Барбара Иден

Актриса, которая стала известной после съемок в фильме «Я мечтаю о Джинни».

5. Барбара Николс

Американская модель пин-апа и голливудская актриса.

6. Клео Мур

Американская актриса, которая дебютировала в кино в 1948 году.

7. Элинор Паркер

Американская актриса и обладательница титула «Женщины с тысячей лиц».

8. Элизабет Монтгомери

Американская актриса. которая родилась в Лос-Анджелесе в семье актёров.

9. Грейс Келли

Самая кассовая актриса своего времени.

10. Джейн Пауэлл

Одна из крупнейших звёзд студии «MGM» в 1950-х годах.

11. Джанет Лейн

Знаменитая киноактриса 1950-х годов.

12. Джейн Мэнсфилд

Наряду с Мэрилин Монро была одним из секс-символов 1950-х годов.

13. Джоан Вудворд

Первая актриса, которая была удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

14. Джои Лэнсинг

Американская актриса, фотомодель и певица.

15. Джули Ньюмар

Американская актриса, певица и танцовщица.

Мэрилин Монро, Барбара Николс, Джанет Лейн, Барбара Лэнг - и ещё многие другие красавицы Голливуда середины прошлого века. Они были такие талантливые и такие разные. И всё же их был один момент, который их объединял - все они были блондинками, пускай и не натуральными. Но именно эти красавицы закрепили моду на светлый цвет волос. В этом обзоре фотографии самых известных голливудских див со светлыми волосами.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: