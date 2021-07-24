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Самые знаменитые блондинки Голливуда, которых считали эталонами женской красоты в 1950-х


Самые знаменитые блондинки Голливуда, которых считали эталонами женской красоты в 1950-х

Мэрилин Монро, Барбара Николс, Джанет Лейн, Барбара Лэнг - и ещё многие другие красавицы Голливуда середины прошлого века. Они были такие талантливые и такие разные. И всё же их был один момент, который их объединял - все они были блондинками, пускай и не натуральными. Но именно эти красавицы закрепили моду на светлый цвет волос. В этом обзоре фотографии самых известных голливудских див со светлыми волосами.



1. Барбара Лэнг


Американская актриса и певица.

Американская актриса и певица.

 

2. Энн Фрэнсис


Портретная фотография американской актрисы и модели.

Портретная фотография американской актрисы и модели.

 

3. Мэрилин Монро


Культовый образ кинематографа, секс-символ 50-х годов и модель.

Культовый образ кинематографа, секс-символ 50-х годов и модель.

 

4. Барбара Иден


Актриса, которая стала известной после съемок в фильме «Я мечтаю о Джинни».

Актриса, которая стала известной после съемок в фильме «Я мечтаю о Джинни».

 

5. Барбара Николс


Американская модель пин-апа и голливудская актриса.

Американская модель пин-апа и голливудская актриса.

 

6. Клео Мур


Американская актриса, которая дебютировала в кино в 1948 году.

Американская актриса, которая дебютировала в кино в 1948 году.

 

7. Элинор Паркер


Американская актриса и обладательница титула «Женщины с тысячей лиц».

Американская актриса и обладательница титула «Женщины с тысячей лиц».

 

8. Элизабет Монтгомери


Американская актриса. которая родилась в Лос-Анджелесе в семье актёров.

Американская актриса. которая родилась в Лос-Анджелесе в семье актёров.

 

9. Грейс Келли


Самая кассовая актриса своего времени.

Самая кассовая актриса своего времени.

 

10. Джейн Пауэлл


Одна из крупнейших звёзд студии «MGM» в 1950-х годах.

Одна из крупнейших звёзд студии «MGM» в 1950-х годах.

 

11. Джанет Лейн


Знаменитая киноактриса 1950-х годов.

Знаменитая киноактриса 1950-х годов.

 

12. Джейн Мэнсфилд


Наряду с Мэрилин Монро была одним из секс-символов 1950-х годов.

Наряду с Мэрилин Монро была одним из секс-символов 1950-х годов.

 

13. Джоан Вудворд


Первая актриса, которая была удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

Первая актриса, которая была удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

 

14. Джои Лэнсинг


Американская актриса, фотомодель и певица.

Американская актриса, фотомодель и певица.

 

15. Джули Ньюмар


Американская актриса, певица и танцовщица.

Американская актриса, певица и танцовщица.

 

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Самые знаменитые блондинки Голливуда, которых считали эталонами женской красоты в 1950-х

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Самые знаменитые блондинки Голливуда, которых считали эталонами женской красоты в 1950-хПодписаться на мой Instagram
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