Самые знаменитые блондинки Голливуда, которых считали эталонами женской красоты в 1950-х

Мэрилин Монро, Барбара Николс, Джанет Лейн, Барбара Лэнг - и ещё многие другие красавицы Голливуда середины прошлого века. Они были такие талантливые и такие разные. И всё же их был один момент, который их объединял - все они были блондинками, пускай и не натуральными. Но именно эти красавицы закрепили моду на светлый цвет волос. В этом обзоре фотографии самых известных голливудских див со светлыми волосами.
1. Барбара Лэнг
Американская актриса и певица.
2. Энн Фрэнсис
Портретная фотография американской актрисы и модели.
3. Мэрилин Монро
Культовый образ кинематографа, секс-символ 50-х годов и модель.
4. Барбара Иден
Актриса, которая стала известной после съемок в фильме «Я мечтаю о Джинни».
5. Барбара Николс
Американская модель пин-апа и голливудская актриса.
6. Клео Мур
Американская актриса, которая дебютировала в кино в 1948 году.
7. Элинор Паркер
Американская актриса и обладательница титула «Женщины с тысячей лиц».
8. Элизабет Монтгомери
Американская актриса. которая родилась в Лос-Анджелесе в семье актёров.
9. Грейс Келли
Самая кассовая актриса своего времени.
10. Джейн Пауэлл
Одна из крупнейших звёзд студии «MGM» в 1950-х годах.
11. Джанет Лейн
Знаменитая киноактриса 1950-х годов.
12. Джейн Мэнсфилд
Наряду с Мэрилин Монро была одним из секс-символов 1950-х годов.
13. Джоан Вудворд
Первая актриса, которая была удостоена звезды на Голливудской аллее славы.
14. Джои Лэнсинг
Американская актриса, фотомодель и певица.
15. Джули Ньюмар
Американская актриса, певица и танцовщица.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии