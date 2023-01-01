Как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей и чему у нее можно поучиться

Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, для многих является примером, в том числе и в вопросе воспитания детей. Будущая королева Великобритании и всемирная любимица растит детей не избалованными представителями королевской семьи, а достойными людьми. Ее методы отличаются от тех, которые применялись в монаршей семье раньше, они намного современнее, причем это еще один повод восхищаться герцогиней и ее отношением к жизни. А ярким примером того, что такое воспитание работает, можно назвать детей Кейт Миддлтон, которые на публике всегда ведут себя подобающе принцам и принцессам, улыбаются и машут ручками.
Честность и открытость
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge/
В семье Уильяма и Кейт принято открыто делиться своими эмоциями и рассказывать о чувствах. Это дает свои плоды: с детьми у родителей доверительные отношения. Королевские наследники растут, зная, что родители их всегда выслушают и поймут. Поэтому если их что-то тревожит, они не боятся об этом рассказать. При этом сами герцог и герцогиня Кембриджские показывают отпрыскам положительный пример, делятся своими чувствами. Дети растут, зная, что они, как и взрослые, испытывают эмоции, и это абсолютно нормально.
Никаких запретных тем
По мнению Кейт Миддлтон, с детьми нужно быть честными. Поэтому нужно смело обсуждать любые, даже сложные темы. Сыновья и дочь могут спросить у нее что угодно. И даже если вопрос щекотливый, герцогиня не отшучивается, а рассказывает малышам о том, что им интересно. Связь с детьми намного проще наладить, если говорить с ними открыто и откровенно.
Ребенок должен быть свободным
Принц Уильям с детьми.
Кейт Миддлтон очень много времени и сил вкладывает в воспитание своих детей. Особенно она трепетно относится тому, что малыши делают собственноручно. Наследники принца Уильяма уже неоднократно дарили своим родственникам сделанные собственными руками поделки. По мнению герцогини Кембриджской, когда ребёнок занят творчеством, он развивается, и это правильно. Кроме этого, когда Кейт готовит что-то на кухне, то привлекает к этому занятию своих детей. Ведь никакой беспорядок на кухне не сравнится с удовольствием, которое приносит времяпрепровождение с детьми.
Здоровый эгоизм
Кейт Миддлтон с детьми. / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge/
Важно научить детей уважать самих себя, причем закладывать это нужно с ранних лет. Кейт Миддлтон делает все, чтобы ее дети знали, что такое личные границы, и умели отстаивать свое мнение. Ее дети знают, что никому нельзя позволять плохо общаться с собой. Важно, чтобы у малыша не было чувства вины, если он отстаивает свою позицию. Ведь в ситуации, когда ребенок играет с другими детьми, и кто-то забирает его игрушку, он не должен это терпеть. Поэтому многим родителям стоит задуматься, нужно ли учить детей делиться везде и всегда, даже если при этом ребенку этого не хочется. Однако важно, чтобы малыш отстаивал свои права спокойно и без агрессии. Кейт считает, что можно решать такие ситуации при помощи вежливого разговора.
Важность независимости
Гиперопека – проблема многих родителей. Часто она граничит с любовью, но на самом деле пользы от такого повышенного контроля за собственным чадом мало, а вреда достаточно. По мнению же герцогини, ребенку необходимо самостоятельно исследовать окружающий мир. Важно позволить малышу набить свои шишки, без этого о самостоятельной личности не может быть и речи.
Дополнительное образование
Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и старшими детьми. / Фото: Reuters
Кейт старается всячески развивать своих детей. При этом она не ограничивается лишь учебой и увлечениями. Супруга принца Уильяма постоянно водит их в музеи и на выставки, чтобы они побольше узнали об искусстве и культуре. Это что-то вроде образовательных дней, которые мама с детьми проводит вне дома. Сама герцогиня уже рассказывала, что старшие дети такие дни любят. Кстати, первенцу будущей королевы нравится скульптура.
Много времени Кейт Миддлтон в воспитании своих детей уделяет музыке. Известно, что вместе они поют и играют на инструментах. Для нее важно, чтобы дети любили музыку, ведь это еще один повод провести вместе время.
Поощрять детей в поиске увлечений
Кейт Миддлтон с детьми. / Фото: Legion-Media
Чтобы найти себя, придется попробовать поработать в разных сферах. И Кейт дает своим детям такую возможность. Вместе с принцем Уильямом они поощряют стремление своих наследников исследовать новые сферы деятельности, чтобы те смогли найти хобби по душе. По мнению обоих родителей, нельзя заставлять ребенка заниматься тем, что ему не нравится, навязывать свои кружки или дополнительные уроки. Это никак не поможет развитию здоровой личности, а лишь сделает маленького человека несчастным.
Когда у малыша нет права выбора, у него может совсем пропасть желание пробовать что-то новое.
Поэтому Уильям и Кейт одобряют то, чем занимаются дети. Известно, например, что принцессе Шарлотте по нраву верховая езда, а вот Джорджу нравятся летательные аппараты.
Чем больше языков – тем лучше
Иностранным языкам в королевской семье всегда уделяется много времени и внимания. Большинство ее членов могут похвастаться знанием сразу нескольких. Например, принц Чарльз говорит на немецком и валийском, а принц Уильям – уэльском и французском. Они показывают правильный пример младшим представителям семьи, ведь для вероятных наследников престола правилом является знание хотя бы одного иностранного языка. Герцоги Кембриджские в качестве первого иностранного языка для своих детей выбрали испанский, поэтому они его изучают с самых малых лет.
«Нет!» избалованности и невоспитанности
Крестины младшего сына Кейт и Уильма Луи.
Очень многие люди, имеющие крупное состояние, растят детей неблагодарными и избалованными, которые воспринимают роскошный образ жизни как должное. Кейт Миддлтон не хочет, чтобы ее дети были типичными представителями «золотой молодежи». Поэтому они с мужем учат их с детства быть благодарными. Все дети – Шарлотта, Джордж и Луи – знают, что за все полученные подарки непременно нужно сказать «спасибо».
Правильное поведение на публике
Принц Уильям, принц Луи, Кейт Миддлтон, принц Джордж, принцесса Шарлотта, Камилла Паркер-Боулз. / Фото Getty
Дети – создания непоседливые, и это нормально. Несмотря на то что Джордж, Шарлотта и Луи претенденты на королевский престол, им не чужды детские шалости, они быстро устают и часто забывают, что нужно «держать лицо» на публике. Тем не менее Кейт Миддлтон прикладывает много усилий для того, чтобы у детей была хорошая осанка, потому что принцы и принцессы сутулыми просто быть не могут. За этим мать наследников всегда следит. Также она проговаривает с малышами то, что держать на публике руки в карманах считается моветоном, таким образом знакомя их понемногу с основами королевского протокола.
Что известно о детях Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми.
Кейт Мидллтон и принц Уильям воспитывают троих детей, хотя таблоиды то и дело приписывают герцогине четвертую беременность. Разница в возрасте между ними не очень большая: Джорджу 8 лет, Шарлотте – 6, а самому маленькому Луи всего 3 года. Несмотря на множество королевских обязанностей, Кейт старается все свое время посвящать детям.
Поклонники королевской семьи пристально следят за малышами, чтобы знать как можно больше о них. И уже известны некоторые интересные факты из их жизни. Принц Джордж, например, уже несколько лет занимается теннисом и любит школьный театр. Шарлотта невероятно обаятельная, поговаривают, что у нее сильный волевой характер, и она еще задаст жару чопорным аристократам. Что же до Луи, то он еще совсем малыш, он пока запомнился публике только своим невероятным обаянием, хотя он уже демонстрирует свой интерес к военным самолетам.
Кейт Миддлтон с детьми. / Фото: pеopletalk
Жизнь правнуков королевы расписана почти поминутно. Во время пандемии они помогают родителям поддержать людей, которых коснулся ковид, ходят вместе на традиционную рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Старшие дети Кейт и Уильяма уже общаются понемногу с подданными и демонстрируют свое хорошее поведение, что является прямым доказательством того, что методы воспитания Кейт работают.
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